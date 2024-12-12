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Трудноусвояемые, но очень полезные. Врач рассказала о пищевой ценности грибов

Трудноусвояемые, но очень полезные. Врач рассказала о пищевой ценности грибов

Sputnik Узбекистан

Грибы не рекомендованы детям младшей возрастной группы, пожилым людям и лицам с чувствительным пищеварением, также не стоит употреблять их в вечернее время

2024-12-12T22:04+0500

2024-12-12T22:04+0500

2024-12-12T22:04+0500

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Грибы – трудноусвояемый продукт, но при этом очень полезный, рассказала радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова."Грибы можно отнести к продуктам с высокой пищевой ценностью, так как они содержат много белка и пищевых волокон, что способствует быстрому насыщению. Грибы обогатят рацион витаминами группы B, витамином D и такими минералами, как селен, калий и медь. Большинство грибов − низкокалорийны, поэтому подойдут тем, кто следит за фигурой. Также они содержат сверхвысокую концентрацию двух антиоксидантов − эрготионеина и глутатиона, которые помогают защищать клетки от повреждений свободными радикалами и могут снижать риск развития хронических заболеваний. Некоторые виды грибов, например, шиитаке и рейши, известны своими свойствами поддерживать иммунную систему, а еще они активируют макрофаги, обеспечивая мощное противовоспалительное действие", — пояснила специалист.Но из-за того, что грибы содержат хитин, их относят к трудноусвояемым продуктам, добавила диетолог.Нередки и аллергические реакции на грибы, поэтому людям, склонным к аллергии, нужно употреблять их с осторожностью.Напоследок диетолог подчеркнула, что важно помнить о том, что не все грибы съедобны, а еще знать, где их собирали, так как грибы впитывают из окружающей среды не только полезные компоненты, но и токсические вещества, тяжелые металлы.

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