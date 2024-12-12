https://uz.sputniknews.ru/20241212/kak-bystro-i-effektivno-pridumat-zagolovok-sputnikpro-tashkent-47065622.html

Как быстро и эффективно придумать заголовок — расскажут на SputnikPRO в Ташкенте

Как быстро и эффективно придумать заголовок — расскажут на SputnikPRO в Ташкенте

Sputnik Узбекистан

Участники узнают, как с помощью удачно подобранного заголовка можно привлечь внимание читателей и остаться в памяти

2024-12-12T18:00+0500

2024-12-12T18:00+0500

2024-12-12T18:00+0500

узбекистан

ташкент

проект

sputnikpro

узбекский государственный университет мировых языков

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ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. В Узбекском государственном университете мировых языков в Ташкенте состоится SputnikPRO, посвященный работе с заголовками.Спикером выступит Олег Дмитриев, советник медиагруппы "Россия сегодня", заместитель директора Института медиа НИУ ВШЭ.Он расскажет, какие заголовки "цепляют" читателя и привлекают его внимание, как придумать оригинальный и продающий хедлайн, а также о том, нужна ли интрига в подзаголовках.Мероприятие пройдет 20 декабря в 10.00 в здании факультета международной журналистики УзГУМЯ, аудитория № 127 (адрес: г. Ташкент, ул. Лутфий, дом 8).Записаться для участия можно по следующим контактам:продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев,телефон: +99897-190-71-78,T️еlegram: @alisherakimbaev,электронная почта: a.akimbaev@sputniknews.com. Для справки: SputnikPro — это образовательный проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и других специалистов медиасферы, направленный на обмен опытом с зарубежными коллегами, развитие медиакоммуникаций и профессиональных связей.

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