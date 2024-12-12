https://uz.sputniknews.ru/20241212/kurskoe-napravlenie-gryadut-bolshie-peremeny-47052362.html

Курское направление: грядут большие перемены

Курское направление: грядут большие перемены

Sputnik Узбекистан

Российские войска эффективно уничтожают группировку ВСУ в приграничных районах Курской области, и убедительно "проецируют силу" по позициям и объектам бандеровцев на территории сопредельной Сумской области.

2024-12-12T14:35+0500

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"Классические" для зоны СВО охват позиций и блокада логистических маршрутов противника могут сыграть свою роль и в зоне контртеррористической операции (КТО). Российская группировка войск "Север" за минувшие сутки нанесла поражение формированиям 12 бригад ВСУ в приграничье Курской области — в районах населенных пунктов Гуево, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольское, Новоивановка и Свердликово. Причем это наиболее подготовленные бригады противника, в числе которых три — десантно-штурмовых и морской пехоты, четыре — механизированных, две — танковых, всего — около 20 тысяч бойцов. ВСУ потеряли за сутки более 200 военнослужащих, а за четыре месяца боевых действий на курском направлении принесли в жертву уходящей американской администрации более 39 860 военнослужащих (убитыми), 235 танков, 297 БМП и БТР, 1250 других бронемашин, 348 артустановок и РСЗО, 13 зенитных ракетных комплексов — уничтожена целая армия, хорошо вооруженная и укомплектованная (4 дивизии или 20 бригад). Огненное кольцо в зоне КТО сужается.После освобождения села Плехово в Суджанском районе появилась информация о прорыве российских войск в Сумскую область и закреплении на позициях в пяти километрах от Плехово — в районе украинского села Александрия. Информационный ресурс Deep State и спикер украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко подтвердили данные о прорыве. Вероятная цель сумского рейда ВС России — отсечение логистики ВСУ, ограничение переброски резервов противника в Курскую область. Дальнейшее развитие "охвата" позволит российской группировке "Север" быстрее блокировать, окружить и уничтожить украинские бригады в зоне КТО.Ракетные войска и артиллерия, ударная авиация ВКС России ровняют с землей опорные пункты и позиции ВСУ вместе с личным составом в приграничье Курской области, и в сопредельных районах Сумской. На поле боя бесславно сгорают резервы украинской армии и американская бронетехника. Противник обречен.Горячая зима 2025 годаПресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее констатировал, что ситуация в Курской области остается непростой, и все же она "близка к развязке" Российские войска с равной степенью эффективности уничтожают бандеровцев и натовских "добровольцев". Одна из иностранных групп вместе с укрепрайоном ликвидирована в Курской области близ Суджи, повезло попасть в плен лишь британскому "специалисту" Джеймсу Андерсону. Если кто-то в Киеве, Брюсселе, Вашингтоне ожидал зимней "заморозки" украинского ТВД, реальность оказалась прямо противоположной.Украинская армия стремительно теряет личный состав, натовское вооружение и боевой дух на всех участках фронта. Лихорадочная финансовая поддержка киевского режима со стороны США не обеспечивает производство на Западе необходимого ВСУ количества вооружения, боеприпасов, не говоря уже об уровне подготовке и мотивации мобилизованных украинских солдат.Командир роты управления ударными БПЛА 47-й механизированной бригады ВСУ с позывным Хаммер в интервью агентству Associated Press предсказал неизбежный разгром своих войск — сразу после прекращения военной помощи вновь избранным президентом США Дональдом Трампом: "Когда все средства иссякнут, мы будем уничтожены очень быстро". Однако, с Трампом не все однозначно. Интересы США и геополитическую инерцию никто не отменял.Запад маниакально поднимается по лестнице эскалации украинского конфликта, и достиг вполне самоубийственных высот. Киевский режим в отчаянии просит у Вашингтона термоядерные бомбы B-61 (мощностью до 360 килотонн), которые размещены на территории Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах, Турции. Проект обсуждается.Между тем, украинской армии поставляются натовские носители ядерного оружия — истребители F-16. Новая администрация США провозглашает идеи, которые выглядят благими намерениями, ведущими в ад. К примеру, американский генерал Кит Келлог, которого Дональд Трамп назначил "специальным представителем по Украине и России", уже заявил, что финалом военного конфликта станет "изгнание русских с Украины". Включая Донбасс и Крым, что приведет к "свержению Путина". Декабрьская риторика Трампа о немедленном прекращении огня и начале переговоров киевского режима с Москвой не отменяет американской стратегии борьбы с Россией (и Китаем) — на ближайшие десятилетия.Как бы ни сложилось, зима 2025 года на украинском ТВД обещает быть горячей.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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