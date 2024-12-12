https://uz.sputniknews.ru/20241212/mirziyoyev-putin-telefonnyy-razgovor-47049828.html

Мирзиёев и Путин поговорили по телефону — подробности

Мирзиёев и Путин поговорили по телефону — подробности

Sputnik Узбекистан

Речь шла о реализации договоренностей, достигнутых в ходе госвизита президента РФ в Узбекистан в мае 2024-го.

2024-12-12T11:02+0500

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узбекистан

россия

политика

шавкат мирзиёев

владимир путин

сотрудничество

телефонный разговор

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ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Мирзиёев и Путин поговорили по телефону, сообщает пресс-служба Кремля.Они обсудили вопросы дальнейшего развития узбекско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества с акцентом на реализацию договоренностей, достигнутых в ходе госвизита президента РФ в Узбекистан в мае этого года. В свою очередь, пресс -служба президента Узбекистана сообщила, что в телефонном разговоре главы двух государств высоко оценили результаты очередного заседания совместной Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и двусторонних переговоров, прошедших 10 декабря в Москве.Мирзиёев и Путин подчеркнули важность принятия скоординированных мер, направленных на обеспечение роста показателей взаимного товарооборота, ускорение проектов кооперации в области промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и других отраслях, продолжение активных контактов на уровне регионов и деловых организаций Узбекистана и России.Стороны также обменялись мнениями по вопросам международной повестки и многостороннего сотрудничества в региональных организациях в контексте подготовки к предстоящим в конце декабря этого года встречам на высшем уровне.

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