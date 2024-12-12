https://uz.sputniknews.ru/20241212/mirziyoyev-putin-telefonnyy-razgovor-47049828.html
Мирзиёев и Путин поговорили по телефону — подробности
Мирзиёев и Путин поговорили по телефону — подробности
Sputnik Узбекистан
Речь шла о реализации договоренностей, достигнутых в ходе госвизита президента РФ в Узбекистан в мае 2024-го.
2024-12-12T11:02+0500
2024-12-12T11:02+0500
2024-12-12T11:21+0500
узбекистан
россия
политика
шавкат мирзиёев
владимир путин
сотрудничество
телефонный разговор
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ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Мирзиёев и Путин поговорили по телефону, сообщает пресс-служба Кремля.Они обсудили вопросы дальнейшего развития узбекско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества с акцентом на реализацию договоренностей, достигнутых в ходе госвизита президента РФ в Узбекистан в мае этого года. В свою очередь, пресс -служба президента Узбекистана сообщила, что в телефонном разговоре главы двух государств высоко оценили результаты очередного заседания совместной Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и двусторонних переговоров, прошедших 10 декабря в Москве.Мирзиёев и Путин подчеркнули важность принятия скоординированных мер, направленных на обеспечение роста показателей взаимного товарооборота, ускорение проектов кооперации в области промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и других отраслях, продолжение активных контактов на уровне регионов и деловых организаций Узбекистана и России.Стороны также обменялись мнениями по вопросам международной повестки и многостороннего сотрудничества в региональных организациях в контексте подготовки к предстоящим в конце декабря этого года встречам на высшем уровне.
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мирзиёев путин телефонный разговор
мирзиёев путин телефонный разговор
Мирзиёев и Путин поговорили по телефону — подробности
11:02 12.12.2024 (обновлено: 11:21 12.12.2024)
Речь шла о реализации договоренностей, достигнутых в ходе госвизита президента РФ в Узбекистан в мае 2024-го.
ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik.
Мирзиёев и Путин поговорили по телефону, сообщает
пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым", — говорится в сообщении.
Они обсудили вопросы дальнейшего развития узбекско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества с акцентом на реализацию договоренностей, достигнутых в ходе госвизита президента РФ в Узбекистан в мае этого года.
"Лидеры также обменялись мнениями по текущей ситуации в Сирии и вокруг Украины", — указано в сообщении.
В свою очередь, пресс -служба президента Узбекистана сообщила,
что в телефонном разговоре главы двух государств высоко оценили результаты очередного заседания совместной Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и двусторонних переговоров, прошедших 10 декабря в Москве.
Мирзиёев и Путин подчеркнули важность принятия скоординированных мер, направленных на обеспечение роста показателей взаимного товарооборота, ускорение проектов кооперации в области промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и других отраслях, продолжение активных контактов на уровне регионов и деловых организаций Узбекистана и России.
"С удовлетворением отмечено расширяющееся взаимодействие в сфере инноваций, искусственного интеллекта, образования и медицины", — говорится в сообщении.
Стороны также обменялись мнениями по вопросам международной повестки и многостороннего сотрудничества в региональных организациях в контексте подготовки к предстоящим в конце декабря этого года встречам на высшем уровне.