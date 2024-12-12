https://uz.sputniknews.ru/20241212/moskva-zasedaniye-soveta-glav-pravitelstv-sng-47053167.html
В Москве проходит заседание Совета глав правительств СНГ — трансляция
В Москве проходит заседание Совета глав правительств СНГ — трансляция
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Главы правительств традиционно обмениваются мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в Содружестве
2024-12-12T13:25+0500
2024-12-12T13:25+0500
2024-12-12T13:25+0500
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В Москве проходит очередное заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. Участники традиционно обмениваются мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в СНГ.В повестке — рассмотрение и подписание ряда документов. Они касаются сотрудничества в развитии гражданского судостроения и производства судового комплектующего оборудования, подготовки кадров для пенитенциарных служб, изучения, использования, охраны и мониторинга подземных вод, гуманитарного сотрудничества, а также финансового обеспечения деятельности органов Содружества Независимых Государств.
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совет глав правительств снг москва
совет глав правительств снг москва
В Москве проходит заседание Совета глав правительств СНГ — трансляция
Участники традиционно обмениваются мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в Содружестве.
В Москве проходит очередное заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.
Участники традиционно обмениваются мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в СНГ.
В повестке — рассмотрение и подписание ряда документов. Они касаются сотрудничества в развитии гражданского судостроения и производства судового комплектующего оборудования, подготовки кадров для пенитенциарных служб, изучения, использования, охраны и мониторинга подземных вод, гуманитарного сотрудничества, а также финансового обеспечения деятельности органов Содружества Независимых Государств.