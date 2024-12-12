https://uz.sputniknews.ru/20241212/sotrudnichestvo-uzbekistana-i-bashkortostana-obsudyat-v-tashkente-47044841.html

Сотрудничество Узбекистана и Башкортостана обсудили в Ташкенте — видео

Сотрудничество Узбекистана и Башкортостана обсудили в Ташкенте — видео

Sputnik Узбекистан

В пресс-центре Sputnik обсудили cотрудничество Узбекистана и Башкортостана. Участники пресс-конференции рассмотрели перспективы развития взаимовыгодных проектов между двумя республиками.

2024-12-12T09:04+0500

2024-12-12T09:04+0500

2024-12-12T09:37+0500

пресс-конференция

узбекистан

сотрудничество

международные отношения

башкортостан

пресс-центр

пресс-центр

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ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан в Ташкенте прошла пресс-конференция первого заместителя министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан Лены Изотовой.В Ташкент прибыла делегация Республики Башкортостан Российской Федерации для участия в международной многоотраслевой бизнес-миссии. Участники мероприятия получили ответы на следующие вопросы:1. Как Башкортостан сотрудничает с Узбекистаном в области торгово-экономических связей, образования, науки и технологий? 2. Как взаимодействуют промышленные производители? 3. Какие направления планируется развивать?

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