Сотрудничество Узбекистана и Башкортостана обсудили в Ташкенте — видео
09:04 12.12.2024 (обновлено: 09:37 12.12.2024)
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В пресс-центре Sputnik обсудили cотрудничество Узбекистана и Башкортостана. Участники пресс-конференции рассмотрели перспективы развития взаимовыгодных проектов между двумя республиками.
ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан в Ташкенте прошла пресс-конференция первого заместителя министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан Лены Изотовой.
В Ташкент прибыла делегация Республики Башкортостан Российской Федерации для участия в международной многоотраслевой бизнес-миссии.
Участники мероприятия получили ответы на следующие вопросы:
1. Как Башкортостан сотрудничает с Узбекистаном в области торгово-экономических связей, образования, науки и технологий?
В Ташкент прибыла делегация Республики Башкортостан Российской Федерации для участия в международной многоотраслевой бизнес-миссии.
Участники мероприятия получили ответы на следующие вопросы:
1. Как Башкортостан сотрудничает с Узбекистаном в области торгово-экономических связей, образования, науки и технологий?
2. Как взаимодействуют промышленные производители?
3. Какие направления планируется развивать?