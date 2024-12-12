Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Sputnik Узбекистан в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2024
Пресс-центр
Мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан является частью международной медиагруппы "Россия сегодня". Пресс-центр оказывает содействие в проведении мероприятий с участием СМИ: пресс-конференций, брифингов, круглых столов, видеомостов. Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 21 А, оф. 508, +998712058228
https://uz.sputniknews.ru/20241212/sotrudnichestvo-uzbekistana-i-bashkortostana-obsudyat-v-tashkente-47044841.html
Сотрудничество Узбекистана и Башкортостана обсудили в Ташкенте — видео
Сотрудничество Узбекистана и Башкортостана обсудили в Ташкенте — видео
Sputnik Узбекистан
В пресс-центре Sputnik обсудили cотрудничество Узбекистана и Башкортостана. Участники пресс-конференции рассмотрели перспективы развития взаимовыгодных проектов между двумя республиками.
2024-12-12T09:04+0500
2024-12-12T09:37+0500
пресс-конференция
узбекистан
сотрудничество
международные отношения
башкортостан
пресс-центр
пресс-центр
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/0c/47049262_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8e216a1e17de57352a920fa63ee44f2a.jpg
ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан в Ташкенте прошла пресс-конференция первого заместителя министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан Лены Изотовой.В Ташкент прибыла делегация Республики Башкортостан Российской Федерации для участия в международной многоотраслевой бизнес-миссии. Участники мероприятия получили ответы на следующие вопросы:1. Как Башкортостан сотрудничает с Узбекистаном в области торгово-экономических связей, образования, науки и технологий? 2. Как взаимодействуют промышленные производители? 3. Какие направления планируется развивать?
узбекистан
башкортостан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/0c/47049262_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_fa10b0509082bd52f2aa84661e42775b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
проект башкортостан узбекистан пресс-центр пресс-конференция изотова россия
проект башкортостан узбекистан пресс-центр пресс-конференция изотова россия

Сотрудничество Узбекистана и Башкортостана обсудили в Ташкенте — видео

09:04 12.12.2024 (обновлено: 09:37 12.12.2024)
© Sputnik
Подписаться
Эксклюзив
В пресс-центре Sputnik обсудили cотрудничество Узбекистана и Башкортостана. Участники пресс-конференции рассмотрели перспективы развития взаимовыгодных проектов между двумя республиками.
ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан в Ташкенте прошла пресс-конференция первого заместителя министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан Лены Изотовой.

В Ташкент прибыла делегация Республики Башкортостан Российской Федерации для участия в международной многоотраслевой бизнес-миссии.

Участники мероприятия получили ответы на следующие вопросы:

1. Как Башкортостан сотрудничает с Узбекистаном в области торгово-экономических связей, образования, науки и технологий?
2. Как взаимодействуют промышленные производители?
3. Какие направления планируется развивать?
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0