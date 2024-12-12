https://uz.sputniknews.ru/20241212/uzbekistan-bashkortostan-tovarooborot-47063511.html

Для бизнеса это выгодно: товарооборот между РУз и Башкортостаном вырос на 29% — видео

Для бизнеса это выгодно: товарооборот между РУз и Башкортостаном вырос на 29% — видео

Sputnik Узбекистан

Узбекистан входит в топ-10 стран по торгово-экономическому сотрудничеству с Башкортостаном

2024-12-12T16:55+0500

2024-12-12T16:55+0500

2024-12-12T16:55+0500

пресс-центр

пресс-конференция

пресс-центр

sputnik

узбекистан

башкортостан

видео

эксклюзив

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За 9 месяцев этого года товарооборот между Узбекистаном и Башкортостаном вырос на 29%. Об этом рассказала первый заместитель министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкортостана Лена Изотова на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан.По ее словам, Узбекистан входит в топ-10 стран по торгово-экономическому сотрудничеству (7-е место, 4,5% в доле ВТО Башкортостана).Также она рассказала, что Башкортостан заинтересован в сотрудничестве с Узбекистаном в текстильной промышленности.Было подчеркнуто, что производители из Наманганской области присутствовали на Международной неделе бизнеса в Уфе. Они представили свой стенд с мужскими костюмами. Подробнее — в эксклюзивном видео Sputnik Узбекистан.

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