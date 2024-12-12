Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Sputnik Узбекистан в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2024
Пресс-центр
Мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан является частью международной медиагруппы "Россия сегодня". Пресс-центр оказывает содействие в проведении мероприятий с участием СМИ: пресс-конференций, брифингов, круглых столов, видеомостов. Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 21 А, оф. 508, +998712058228
https://uz.sputniknews.ru/20241212/uzbekistan-bashkortostan-tovarooborot-47063511.html
Для бизнеса это выгодно: товарооборот между РУз и Башкортостаном вырос на 29% — видео
Для бизнеса это выгодно: товарооборот между РУз и Башкортостаном вырос на 29% — видео
Sputnik Узбекистан
Узбекистан входит в топ-10 стран по торгово-экономическому сотрудничеству с Башкортостаном
2024-12-12T16:55+0500
2024-12-12T16:55+0500
пресс-центр
пресс-конференция
пресс-центр
sputnik
узбекистан
башкортостан
видео
эксклюзив
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/0c/47064650_0:91:3440:2025_1920x0_80_0_0_8a2c633433a8ee89701749177673fd9b.jpg
За 9 месяцев этого года товарооборот между Узбекистаном и Башкортостаном вырос на 29%. Об этом рассказала первый заместитель министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкортостана Лена Изотова на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан.По ее словам, Узбекистан входит в топ-10 стран по торгово-экономическому сотрудничеству (7-е место, 4,5% в доле ВТО Башкортостана).Также она рассказала, что Башкортостан заинтересован в сотрудничестве с Узбекистаном в текстильной промышленности.Было подчеркнуто, что производители из Наманганской области присутствовали на Международной неделе бизнеса в Уфе. Они представили свой стенд с мужскими костюмами. Подробнее — в эксклюзивном видео Sputnik Узбекистан.
узбекистан
башкортостан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/0c/47064650_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_9714ae99ffdb1ad1414daaf45ceda0e1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
узбекистан башкортостан товарооборот сотрудничество
узбекистан башкортостан товарооборот сотрудничество

Для бизнеса это выгодно: товарооборот между РУз и Башкортостаном вырос на 29% — видео

16:55 12.12.2024
© Sputnik
Подписаться
Эксклюзив
Узбекистан входит в топ-10 стран по торгово-экономическому сотрудничеству с Башкортостаном.
За 9 месяцев этого года товарооборот между Узбекистаном и Башкортостаном вырос на 29%. Об этом рассказала первый заместитель министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкортостана Лена Изотова на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан.
По ее словам, Узбекистан входит в топ-10 стран по торгово-экономическому сотрудничеству (7-е место, 4,5% в доле ВТО Башкортостана).

“Экспорт из Республики Башкортостан в Узбекистан увеличился на 20%, а импорт вырос на 67%. Мы видим, что заинтересованность есть", — отметила Изотова.

Также она рассказала, что Башкортостан заинтересован в сотрудничестве с Узбекистаном в текстильной промышленности.
Было подчеркнуто, что производители из Наманганской области присутствовали на Международной неделе бизнеса в Уфе. Они представили свой стенд с мужскими костюмами.
"Мы видим, что качество хорошее, и надеемся, что эта сфера будет продолжать развиваться, а также что мы найдем новые точки соприкосновения", — добавила спикер из Башкортостана.
Подробнее — в эксклюзивном видео Sputnik Узбекистан.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0