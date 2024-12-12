Для бизнеса это выгодно: товарооборот между РУз и Башкортостаном вырос на 29% — видео
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Узбекистан входит в топ-10 стран по торгово-экономическому сотрудничеству с Башкортостаном.
За 9 месяцев этого года товарооборот между Узбекистаном и Башкортостаном вырос на 29%. Об этом рассказала первый заместитель министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкортостана Лена Изотова на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан.
По ее словам, Узбекистан входит в топ-10 стран по торгово-экономическому сотрудничеству (7-е место, 4,5% в доле ВТО Башкортостана).
“Экспорт из Республики Башкортостан в Узбекистан увеличился на 20%, а импорт вырос на 67%. Мы видим, что заинтересованность есть", — отметила Изотова.
Также она рассказала, что Башкортостан заинтересован в сотрудничестве с Узбекистаном в текстильной промышленности.
Было подчеркнуто, что производители из Наманганской области присутствовали на Международной неделе бизнеса в Уфе. Они представили свой стенд с мужскими костюмами.
"Мы видим, что качество хорошее, и надеемся, что эта сфера будет продолжать развиваться, а также что мы найдем новые точки соприкосновения", — добавила спикер из Башкортостана.
Подробнее — в эксклюзивном видео Sputnik Узбекистан.