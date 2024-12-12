https://uz.sputniknews.ru/20241212/zasedanie-soveta-glav-pravitelstv-sng--chto-obsudili-kakie-dokumenty-podpisali-47066657.html
Заседание Совета глав правительств СНГ — что обсудили, какие документы подписали
Заседание Совета глав правительств СНГ — что обсудили, какие документы подписали
Sputnik Узбекистан
Повестка дня встречи включала 10 пунктов. Главы правительств обменялись мнениями по актуальным темам торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия в Содружестве
2024-12-12T18:30+0500
2024-12-12T18:30+0500
2024-12-12T18:30+0500
россия
москва
снг
узбекистан
премьер-министр
абдулла арипов
михаил мишустин
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/0c/47066347_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_45b12795be762346e4c7bf20de1f4cfe.jpg
ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. В Москве под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина прошло очередное заседание Совета глав правительств СНГ.Тема нынешней встречи — развитие взаимной торговли на фоне западных санкций.В ней участвовал премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.По его мнению, важно активизировать совместную работу по обеспечению эффективного функционирования зоны свободной торговли на пространстве СНГ без изъятий и ограничений.Он также сообщил, что республика планирует провести ряд мероприятий в рамках пятой выставки ИННОПРОМ в апреле 2025-го. Среди них — заседание экономического совета СНГ, Форум инновационного развития и первый Форум регионов СНГ.Кроме того, Арипов подчеркнул, что общей знаменательной датой для стран СНГ является 80-летие Победы над фашизмом.Он добавил, что в республике помнят, какой ценой досталась эта победа, важно не допустить повторения тех трагических событий.Повестка дня заседания включала 10 пунктов. Главы правительств обменялись мнениями по актуальным темам торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия в Содружестве.По итогам заседания премьеры стран СНГ подписали 18 документов.В их числе:Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в развитии гражданского судостроения и производства судового комплектующего оборудованияОжидают, что сотрудничество государств СНГ в этой сфере, закрепленное в рамках Соглашения, позволит предприятиям и организациям расширить спектр производимой технологичной продукции, освоить ряд уникальных технологических циклов, повысить занятость в машиностроительных отраслях экономики и внесет вклад в развитие экономики государств-участников СНГ.Программа сотрудничества в области изучения, использования, охраны и мониторинга подземных вод до 2030 годаОна будет способствовать повышению эффективности использования подземных водных ресурсов, обеспечению водной безопасности граждан и общества, совершенствованию правового регулирования сферы, внедрению наилучших практик в управление подземными водными ресурсами, формированию обоюдных выгод трансграничного характера и активизации сотрудничества на принципах партнерства.Соглашение о подготовке кадров для пенитенциарных службДокументом предусмотрена подготовка соответствующих специалистов по образовательным программам высшего образования: бакалавриата, специалитета, магистратуры, адъюнктуры, а также дополнительным профессиональным программам.Меморандум о сотрудничестве в области цифровой трансформации транспортного комплексаВ соответствии с ним взаимодействие правительств государств СНГ будет направлено на содействие обеспечению цифрового суверенитета путем создания, применения и развития цифровых платформ и решений; стремление к созданию современной информационной инфраструктуры транспортного комплекса государств Содружества; содействие формированию государствами взаимовыгодных кооперационных связей, направленных на развитие информационного пространства в транспортной отрасли.План приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества на 2025–2026 годыОн предназначен для координации и развития многостороннего взаимодействия в сферах образования, науки, культуры, информации и массовых коммуникаций, книгоиздания, книгораспространения и полиграфии, в области спорта и здорового образа жизни, туризма, работы с молодежью. Совет глав правительств стран СНГ по итогам заседания в Москве также принял решение о выделении средств на создание и развитие объединенной системы противовоздушной обороны государств Содружества в 2025 году.Следующее заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств планируют провести 30 мая 2025 года в столице Таджикистана Душанбе.Помимо российского и узбекского премьеров в заседании участвовали вице-премьер Армении Мгер Григорян, премьер-министр Азербайджана Али Асадов, премьер-министр Беларуси Роман Головченко, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, глава Кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода.Напомним, что Россия в 2024 году председательствует в СНГ. План председательства включает проведение более 150 мероприятий.
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совет глав правительств снг
совет глав правительств снг
Заседание Совета глав правительств СНГ — что обсудили, какие документы подписали
Повестка дня встречи включала 10 пунктов. Главы правительств обменялись мнениями по актуальным темам торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия в Содружестве.
ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. В Москве под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина прошло очередное заседание Совета глав правительств СНГ.
Тема нынешней встречи — развитие взаимной торговли на фоне западных санкций.
В ней участвовал премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.
По его мнению, важно активизировать совместную работу по обеспечению эффективного функционирования зоны свободной торговли на пространстве СНГ без изъятий и ограничений.
"Узбекистан твердо привержен дальнейшей либерализации торговых отношений и углублению кооперационных связей с партнерами по Содружеству", — отметил премьер РУз.
Он также сообщил, что республика планирует провести ряд мероприятий в рамках пятой выставки ИННОПРОМ в апреле 2025-го. Среди них — заседание экономического совета СНГ, Форум инновационного развития и первый Форум регионов СНГ.
Кроме того, Арипов подчеркнул, что общей знаменательной датой для стран СНГ является 80-летие Победы над фашизмом.
Он добавил, что в республике помнят, какой ценой досталась эта победа, важно не допустить повторения тех трагических событий.
"В нынешнее непростое время важно сохранить память об этом сложном периоде нашей совместной истории. Не допустить повторения тех трагических событий", — сказал Арипов.
Повестка дня заседания включала 10 пунктов. Главы правительств обменялись мнениями по актуальным темам торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия в Содружестве.
По итогам заседания премьеры стран СНГ подписали 18 документов.
Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в развитии гражданского судостроения и производства судового комплектующего оборудования
Ожидают, что сотрудничество государств СНГ в этой сфере, закрепленное в рамках Соглашения, позволит предприятиям и организациям расширить спектр производимой технологичной продукции, освоить ряд уникальных технологических циклов, повысить занятость в машиностроительных отраслях экономики и внесет вклад в развитие экономики государств-участников СНГ.
Программа сотрудничества в области изучения, использования, охраны и мониторинга подземных вод до 2030 года
Она будет способствовать повышению эффективности использования подземных водных ресурсов, обеспечению водной безопасности граждан и общества, совершенствованию правового регулирования сферы, внедрению наилучших практик в управление подземными водными ресурсами, формированию обоюдных выгод трансграничного характера и активизации сотрудничества на принципах партнерства.
Соглашение о подготовке кадров для пенитенциарных служб
Документом предусмотрена подготовка соответствующих специалистов по образовательным программам высшего образования: бакалавриата, специалитета, магистратуры, адъюнктуры, а также дополнительным профессиональным программам.
Меморандум о сотрудничестве в области цифровой трансформации транспортного комплекса
В соответствии с ним взаимодействие правительств государств СНГ будет направлено на содействие обеспечению цифрового суверенитета путем создания, применения и развития цифровых платформ и решений; стремление к созданию современной информационной инфраструктуры транспортного комплекса государств Содружества; содействие формированию государствами взаимовыгодных кооперационных связей, направленных на развитие информационного пространства в транспортной отрасли.
План приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества на 2025–2026 годы
Он предназначен для координации и развития многостороннего взаимодействия в сферах образования, науки, культуры, информации и массовых коммуникаций, книгоиздания, книгораспространения и полиграфии, в области спорта и здорового образа жизни, туризма, работы с молодежью.
Совет глав правительств стран СНГ по итогам заседания в Москве также принял решение о выделении средств на создание и развитие объединенной системы противовоздушной обороны государств Содружества в 2025 году.
Следующее заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств планируют провести 30 мая 2025 года в столице Таджикистана Душанбе.
Помимо российского и узбекского премьеров в заседании участвовали вице-премьер Армении Мгер Григорян, премьер-министр Азербайджана Али Асадов, премьер-министр Беларуси Роман Головченко, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, глава Кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода.
Напомним, что Россия в 2024 году председательствует в СНГ. План председательства включает проведение более 150 мероприятий.