https://uz.sputniknews.ru/20241212/zasedanie-soveta-glav-pravitelstv-sng--chto-obsudili-kakie-dokumenty-podpisali-47066657.html

Заседание Совета глав правительств СНГ — что обсудили, какие документы подписали

Заседание Совета глав правительств СНГ — что обсудили, какие документы подписали

Sputnik Узбекистан

Повестка дня встречи включала 10 пунктов. Главы правительств обменялись мнениями по актуальным темам торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия в Содружестве

2024-12-12T18:30+0500

2024-12-12T18:30+0500

2024-12-12T18:30+0500

россия

москва

снг

узбекистан

премьер-министр

абдулла арипов

михаил мишустин

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ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. В Москве под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина прошло очередное заседание Совета глав правительств СНГ.Тема нынешней встречи — развитие взаимной торговли на фоне западных санкций.В ней участвовал премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.По его мнению, важно активизировать совместную работу по обеспечению эффективного функционирования зоны свободной торговли на пространстве СНГ без изъятий и ограничений.Он также сообщил, что республика планирует провести ряд мероприятий в рамках пятой выставки ИННОПРОМ в апреле 2025-го. Среди них — заседание экономического совета СНГ, Форум инновационного развития и первый Форум регионов СНГ.Кроме того, Арипов подчеркнул, что общей знаменательной датой для стран СНГ является 80-летие Победы над фашизмом.Он добавил, что в республике помнят, какой ценой досталась эта победа, важно не допустить повторения тех трагических событий.Повестка дня заседания включала 10 пунктов. Главы правительств обменялись мнениями по актуальным темам торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия в Содружестве.По итогам заседания премьеры стран СНГ подписали 18 документов.В их числе:Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в развитии гражданского судостроения и производства судового комплектующего оборудованияОжидают, что сотрудничество государств СНГ в этой сфере, закрепленное в рамках Соглашения, позволит предприятиям и организациям расширить спектр производимой технологичной продукции, освоить ряд уникальных технологических циклов, повысить занятость в машиностроительных отраслях экономики и внесет вклад в развитие экономики государств-участников СНГ.Программа сотрудничества в области изучения, использования, охраны и мониторинга подземных вод до 2030 годаОна будет способствовать повышению эффективности использования подземных водных ресурсов, обеспечению водной безопасности граждан и общества, совершенствованию правового регулирования сферы, внедрению наилучших практик в управление подземными водными ресурсами, формированию обоюдных выгод трансграничного характера и активизации сотрудничества на принципах партнерства.Соглашение о подготовке кадров для пенитенциарных службДокументом предусмотрена подготовка соответствующих специалистов по образовательным программам высшего образования: бакалавриата, специалитета, магистратуры, адъюнктуры, а также дополнительным профессиональным программам.Меморандум о сотрудничестве в области цифровой трансформации транспортного комплексаВ соответствии с ним взаимодействие правительств государств СНГ будет направлено на содействие обеспечению цифрового суверенитета путем создания, применения и развития цифровых платформ и решений; стремление к созданию современной информационной инфраструктуры транспортного комплекса государств Содружества; содействие формированию государствами взаимовыгодных кооперационных связей, направленных на развитие информационного пространства в транспортной отрасли.План приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества на 2025–2026 годыОн предназначен для координации и развития многостороннего взаимодействия в сферах образования, науки, культуры, информации и массовых коммуникаций, книгоиздания, книгораспространения и полиграфии, в области спорта и здорового образа жизни, туризма, работы с молодежью. Совет глав правительств стран СНГ по итогам заседания в Москве также принял решение о выделении средств на создание и развитие объединенной системы противовоздушной обороны государств Содружества в 2025 году.Следующее заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств планируют провести 30 мая 2025 года в столице Таджикистана Душанбе.Помимо российского и узбекского премьеров в заседании участвовали вице-премьер Армении Мгер Григорян, премьер-министр Азербайджана Али Асадов, премьер-министр Беларуси Роман Головченко, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, глава Кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода.Напомним, что Россия в 2024 году председательствует в СНГ. План председательства включает проведение более 150 мероприятий.

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