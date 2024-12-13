https://uz.sputniknews.ru/20241213/kak-proshla-mejdunarodnaya-kvantovaya-nedelya-v-uzbekistane-47090644.html

Как прошла I Международная квантовая неделя в Узбекистане — видео

Как прошла I Международная квантовая неделя в Узбекистане — видео

Sputnik Узбекистан

Лекции проекта прошли в Самарканде, Джизаке, Ташкенте и Алмалыке. Инициативу реализуют Госкорпорация "Росатом" и Российский квантовый центр в рамках мероприятий дорожной карты по квантовым вычислениям.

2024-12-13T19:15+0500

2024-12-13T19:15+0500

2024-12-13T19:15+0500

узбекистан

образование

самарканд

джизак

ташкент

алмалык

росатом

россия

видео

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ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. В Узбекистане прошла I Международная квантовая неделя. Главная задача образовательного проекта — погрузить в современные квантовые технологии школьников, студентов, учителей и преподавателей вузов. Лекции проекта прошли в Самарканде, Джизаке, Ташкенте и Алмалыке. Инициативу реализуют Госкорпорация "Росатом" и Российский квантовый центр в рамках мероприятий дорожной карты по квантовым вычислениям. Подробнее — в сюжете Sputnik Узбекистан.

узбекистан

самарканд

джизак

ташкент

алмалык

россия

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