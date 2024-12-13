https://uz.sputniknews.ru/20241213/uzbekistan-aljir-obedinyat-usiliya-dlya-izucheniya-istorii-kulturnogo-naslediya-islama-47076427.html

Узбекистан и Алжир объединяют усилия для изучения истории и культурного наследия ислама

Узбекистан и Алжир объединяют усилия для изучения истории и культурного наследия ислама

Sputnik Узбекистан

На встрече председателя Сената Олий Мажлиса с послом Алжира в Узбекистане, рассмотрены возможности реализации совместных исследовательских проектов, посвященных изучению истории и культурного наследия ислама.

2024-12-13T12:58+0500

2024-12-13T12:58+0500

2024-12-13T12:58+0500

танзила нарбаева

сенат олий мажлиса узбекистана

алжир

посол

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ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Алжира в Узбекистане Мухаммадом Ирки. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты.На встрече обсуждались ключевые аспекты двустороннего сотрудничества, включая вопросы расширения взаимодействия в социально-политической и торгово-экономической сферах. Особое внимание уделено разработке совместных инициатив, направленных на укрепление взаимовыгодного партнерства.Стороны отметили значимость научного сотрудничества, особенно в области образования. Рассмотрены возможности реализации совместных исследовательских проектов, посвященных изучению истории и культурного наследия ислама.По итогам встречи стороны выразили готовность к дальнейшему развитию двустороннего взаимодействия и реализации намеченных инициатив.

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