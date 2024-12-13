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https://uz.sputniknews.ru/20241213/uzbekistan-aljir-obedinyat-usiliya-dlya-izucheniya-istorii-kulturnogo-naslediya-islama-47076427.html
Узбекистан и Алжир объединяют усилия для изучения истории и культурного наследия ислама
Узбекистан и Алжир объединяют усилия для изучения истории и культурного наследия ислама
Sputnik Узбекистан
На встрече председателя Сената Олий Мажлиса с послом Алжира в Узбекистане, рассмотрены возможности реализации совместных исследовательских проектов, посвященных изучению истории и культурного наследия ислама.
2024-12-13T12:58+0500
2024-12-13T12:58+0500
танзила нарбаева
сенат олий мажлиса узбекистана
алжир
посол
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ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Алжира в Узбекистане Мухаммадом Ирки. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты.На встрече обсуждались ключевые аспекты двустороннего сотрудничества, включая вопросы расширения взаимодействия в социально-политической и торгово-экономической сферах. Особое внимание уделено разработке совместных инициатив, направленных на укрепление взаимовыгодного партнерства.Стороны отметили значимость научного сотрудничества, особенно в области образования. Рассмотрены возможности реализации совместных исследовательских проектов, посвященных изучению истории и культурного наследия ислама.По итогам встречи стороны выразили готовность к дальнейшему развитию двустороннего взаимодействия и реализации намеченных инициатив.
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алжир узбекистан образование сотрудничество нарбаева посол сенат
алжир узбекистан образование сотрудничество нарбаева посол сенат

Узбекистан и Алжир объединяют усилия для изучения истории и культурного наследия ислама

12:58 13.12.2024
© Sputnik / Анна ЖелиховскаяДля участников Международного конгресса WOSCU провели экскурсию по строящемуся в Ташкенте Центру исламской цивилизации
Для участников Международного конгресса WOSCU провели экскурсию по строящемуся в Ташкенте Центру исламской цивилизации - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.12.2024
© Sputnik / Анна Желиховская
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На встрече председателя Сената Олий Мажлиса с послом Алжира в Узбекистане рассмотрены возможности реализации совместных исследовательских проектов, посвященных изучению истории и культурного наследия ислама.
ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Алжира в Узбекистане Мухаммадом Ирки. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаВ Сенате Олий Мажлиса состоялась встреча с Послом Алжира в Узбекистане
В Сенате Олий Мажлиса состоялась встреча с Послом Алжира в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.12.2024
В Сенате Олий Мажлиса состоялась встреча с Послом Алжира в Узбекистане
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
На встрече обсуждались ключевые аспекты двустороннего сотрудничества, включая вопросы расширения взаимодействия в социально-политической и торгово-экономической сферах. Особое внимание уделено разработке совместных инициатив, направленных на укрепление взаимовыгодного партнерства.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаВ Сенате Олий Мажлиса состоялась встреча с Послом Алжира в Узбекистане
В Сенате Олий Мажлиса состоялась встреча с Послом Алжира в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.12.2024
В Сенате Олий Мажлиса состоялась встреча с Послом Алжира в Узбекистане
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
Стороны отметили значимость научного сотрудничества, особенно в области образования. Рассмотрены возможности реализации совместных исследовательских проектов, посвященных изучению истории и культурного наследия ислама.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаВ Сенате Олий Мажлиса состоялась встреча с Послом Алжира в Узбекистане
В Сенате Олий Мажлиса состоялась встреча с Послом Алжира в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.12.2024
В Сенате Олий Мажлиса состоялась встреча с Послом Алжира в Узбекистане
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса

"Отдельное внимание акцентировано на вопросах укрепления межпарламентских связей. Подчеркивалась необходимость активизации работы групп дружбы для создания эффективной платформы взаимодействия парламентов двух стран", — отметили в Сенате.

© Пресс-служба Сената Олий МажлисаВ Сенате Олий Мажлиса состоялась встреча с Послом Алжира в Узбекистане
В Сенате Олий Мажлиса состоялась встреча с Послом Алжира в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.12.2024
В Сенате Олий Мажлиса состоялась встреча с Послом Алжира в Узбекистане
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
По итогам встречи стороны выразили готовность к дальнейшему развитию двустороннего взаимодействия и реализации намеченных инициатив.
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