https://uz.sputniknews.ru/20241213/v-uzbekistane-utverdili-pravila-dlya--bukmekerskoy-deyatelnosti-47079613.html
В Узбекистане утвердили правила для букмекерской деятельности
В Узбекистане утвердили правила для букмекерской деятельности
Sputnik Узбекистан
В начале 2025 года в Узбекистане будет официально разрешена деятельность по организации игр, основанных на риске, в Интернете и букмекерская деятельность. 13.12.2024, Sputnik Узбекистан
2024-12-13T16:15+0500
2024-12-13T16:15+0500
2024-12-13T16:20+0500
кабмин
узбекистан
постановление
азартные игры
лотерея
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ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Кабинет министров принял постановление в рамках исполнения Указа президента Республики Узбекистан, направленное на совершенствование регулирования организации и проведения лотерей и игр, основанных на риске.Согласно документу, с 1 января 2025 года в Узбекистане будет официально разрешена деятельность по организации игр, основанных на риске, в Интернете и букмекерская деятельность. Ее можно будет осуществлять на основе лицензий, выдаваемых уполномоченным органом — Национальным агентством перспективных проектов.Документом утверждены лицензионные требования и условия указанных видов деятельности, а также деятельности по организации лотерей, ограничения при осуществлении данных видов деятельности, а также виды и суммы платежей для организации деятельности.Так, чтобы получить лицензию, юридическое лицо должно быть резидентом Узбекистана, а также иметь электронную платформу на серверах, размещенных в республике.Размер уставного капитала – 150 тыс. БРВ. Организаторы игр, основанных на риске, и букмекерские конторы должны хранить резервный фонд в банках в размере 75 тыс. БРВ.Лицензии будут выдавать сроком на пять лет. При этом организаторам запрещено использовать счета и банковские карты, принадлежащие несовершеннолетним.Под запретом также:
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букмекер азартные игры узбекистан постановление кабмин
букмекер азартные игры узбекистан постановление кабмин
В Узбекистане утвердили правила для букмекерской деятельности
16:15 13.12.2024 (обновлено: 16:20 13.12.2024)
В начале 2025 года в Узбекистане будет официально разрешена деятельность по организации игр, основанных на риске, в Интернете и букмекерская деятельность.
ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik.
Кабинет министров принял постановление
в рамках исполнения Указа президента Республики Узбекистан, направленное на совершенствование регулирования организации и проведения лотерей и игр, основанных на риске.
Согласно документу, с 1 января 2025 года в Узбекистане будет официально разрешена деятельность по организации игр, основанных на риске, в Интернете и букмекерская деятельность. Ее можно будет осуществлять на основе лицензий, выдаваемых уполномоченным органом — Национальным агентством перспективных проектов.
Документом утверждены лицензионные требования и условия указанных видов деятельности, а также деятельности по организации лотерей, ограничения при осуществлении данных видов деятельности, а также виды и суммы платежей для организации деятельности.
Так, чтобы получить лицензию, юридическое лицо должно быть резидентом Узбекистана, а также иметь электронную платформу на серверах, размещенных в республике.
Размер уставного капитала – 150 тыс. БРВ. Организаторы игр, основанных на риске, и букмекерские конторы должны хранить резервный фонд в банках в размере 75 тыс. БРВ.
Лицензии будут выдавать сроком на пять лет. При этом организаторам запрещено использовать счета и банковские карты, принадлежащие несовершеннолетним.
создание стационарных или передвижных игровых залов, казино, залов игровых автоматов или иных игровых учреждений, предназначенных для проведения игр, основанных на риске, непосредственно связанном с участием игроков, за исключением пунктов продажи лотерейных билетов;
принятие ставок на: события в Узбекистане и с участием граждан республики (спортивные игры и соревнования, политические процессы, конкурсы и другие), за исключением спортивных игр и событий международного уровня, проводимых с участием зрителей, с обеспечением надлежащей подготовки, контроля и судейства на основе правил международных федераций;
детско-юношеские спортивные соревнования.