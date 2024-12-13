https://uz.sputniknews.ru/20241213/v-uzbekistane-utverdili-pravila-dlya--bukmekerskoy-deyatelnosti-47079613.html

В Узбекистане утвердили правила для букмекерской деятельности

В Узбекистане утвердили правила для букмекерской деятельности

Sputnik Узбекистан

В начале 2025 года в Узбекистане будет официально разрешена деятельность по организации игр, основанных на риске, в Интернете и букмекерская деятельность. 13.12.2024, Sputnik Узбекистан

2024-12-13T16:15+0500

2024-12-13T16:15+0500

2024-12-13T16:20+0500

кабмин

узбекистан

постановление

азартные игры

лотерея

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ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Кабинет министров принял постановление в рамках исполнения Указа президента Республики Узбекистан, направленное на совершенствование регулирования организации и проведения лотерей и игр, основанных на риске.Согласно документу, с 1 января 2025 года в Узбекистане будет официально разрешена деятельность по организации игр, основанных на риске, в Интернете и букмекерская деятельность. Ее можно будет осуществлять на основе лицензий, выдаваемых уполномоченным органом — Национальным агентством перспективных проектов.Документом утверждены лицензионные требования и условия указанных видов деятельности, а также деятельности по организации лотерей, ограничения при осуществлении данных видов деятельности, а также виды и суммы платежей для организации деятельности.Так, чтобы получить лицензию, юридическое лицо должно быть резидентом Узбекистана, а также иметь электронную платформу на серверах, размещенных в республике.Размер уставного капитала – 150 тыс. БРВ. Организаторы игр, основанных на риске, и букмекерские конторы должны хранить резервный фонд в банках в размере 75 тыс. БРВ.Лицензии будут выдавать сроком на пять лет. При этом организаторам запрещено использовать счета и банковские карты, принадлежащие несовершеннолетним.Под запретом также:

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