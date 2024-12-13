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https://uz.sputniknews.ru/20241213/vystavka-jenschiny-uzbekistana-preobrajenie-47049775.html
Выставка "Женщины Узбекистана. Преображение"
Выставка "Женщины Узбекистана. Преображение"
Sputnik Узбекистан
Окунуться в мир истории и культуры Узбекистана через призму женской силы: от освобождения ее от паранджи до значимого участия в жизни современной страны приглашает выставка, проходящая в столичной Галерее изобразительного искусства.
2024-12-13T14:55+0500
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мультимедиа
музей
женщина
женщины
искусство
галерея
фотолента
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Выставка "Женщины Узбекистана. Преображение" — это уникальный проект, посвященный многогранной роли женщин в истории Узбекистана. Благодаря фото- и киноматериалам, предоставленным Национальным архивом, посетители смогут увидеть, как эмансипация женщин изменила облик страны.В 1920-е годы началась эпоха глубоких перемен: женщины отказались от паранджи, символа ограничения их свободы. Эта трансформация стала важной частью движения за гендерное равноправие, заложив основы для активного участия женщин в общественной жизни. Выдающиеся просветители того времени — Мунаввар Кори, Махмудходжа Бехбудий, Абдулла Кодирий, Хамза Ниёзий, Абдулла Фиграт и Абдулхамид Чулпан — отстаивали права женщин и поднимали вопросы их образования. Кампания по снятию паранджи, известная как "Худжум", стала переломным моментом в истории.Женщины не только сохраняли роль хранительниц домашнего очага, но и проявляли себя в общественно-политической сфере, что в значительной степени способствовало становлению современного общества.С обретением независимости Узбекистана роль женщин существенно возросла. Под руководством Президента Шавката Мирзиёева женщины занимают ключевые посты в парламенте, правительстве и местных органах власти. Законодательство обеспечивает защиту их прав, борется с дискриминацией и бытовым насилием.Экспозиционные зоны выставки:1920–1930-е годы: Строительство нового обществаПервые женщины-врачи, учителя и инженеры. Традиционная одежда и аксессуары того времени.1940–1950-е годы: Великая Отечественная войнаРоль женщин на фронте и в тылу. Героизм и будни.1960–1970-е годы: Эпоха модернизацииУчастие женщин в социальной и экономической жизни. Эволюция моды и стиля.1980–1990-е годы: НезависимостьПоявление первых женщин-предпринимателей. Образ женщины в искусстве.2000–2016 годы: Развитие независимого УзбекистанаВклад женщин в бизнес, культуру и политику.2016–2024 годы: СовременностьЖенщины-лидеры, новые роли и вызовы. Открыть для себя новые грани таланта, силы женщин Узбекистана и по достоинству оценить их вклад в историю предоставляет возможность знакомства с выставкой.Фрагменты экспозиции — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
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женщины искусство ташкент выставка фотолента галерея узбекистан
женщины искусство ташкент выставка фотолента галерея узбекистан

Выставка "Женщины Узбекистана. Преображение"

14:55 13.12.2024 (обновлено: 15:27 13.12.2024)
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Эксклюзив
Окунуться в мир истории и культуры Узбекистана через призму женской силы: от освобождения ее от паранджи до значимого участия в жизни современной страны приглашает выставка, проходящая в столичной Галерее изобразительного искусства.
Выставка "Женщины Узбекистана. Преображение" — это уникальный проект, посвященный многогранной роли женщин в истории Узбекистана. Благодаря фото- и киноматериалам, предоставленным Национальным архивом, посетители смогут увидеть, как эмансипация женщин изменила облик страны.
В 1920-е годы началась эпоха глубоких перемен: женщины отказались от паранджи, символа ограничения их свободы. Эта трансформация стала важной частью движения за гендерное равноправие, заложив основы для активного участия женщин в общественной жизни.

Выдающиеся просветители того времени — Мунаввар Кори, Махмудходжа Бехбудий, Абдулла Кодирий, Хамза Ниёзий, Абдулла Фиграт и Абдулхамид Чулпан — отстаивали права женщин и поднимали вопросы их образования. Кампания по снятию паранджи, известная как "Худжум", стала переломным моментом в истории.

Женщины не только сохраняли роль хранительниц домашнего очага, но и проявляли себя в общественно-политической сфере, что в значительной степени способствовало становлению современного общества.

С обретением независимости Узбекистана роль женщин существенно возросла. Под руководством Президента Шавката Мирзиёева женщины занимают ключевые посты в парламенте, правительстве и местных органах власти. Законодательство обеспечивает защиту их прав, борется с дискриминацией и бытовым насилием.

Экспозиционные зоны выставки:
1920–1930-е годы: Строительство нового общества
Первые женщины-врачи, учителя и инженеры. Традиционная одежда и аксессуары того времени.

1940–1950-е годы: Великая Отечественная война
Роль женщин на фронте и в тылу. Героизм и будни.

1960–1970-е годы: Эпоха модернизации
Участие женщин в социальной и экономической жизни. Эволюция моды и стиля.

1980–1990-е годы: Независимость
Появление первых женщин-предпринимателей. Образ женщины в искусстве.

2000–2016 годы: Развитие независимого Узбекистана
Вклад женщин в бизнес, культуру и политику.

2016–2024 годы: Современность
Женщины-лидеры, новые роли и вызовы.

Открыть для себя новые грани таланта, силы женщин Узбекистана и по достоинству оценить их вклад в историю предоставляет возможность знакомства с выставкой.
Фрагменты экспозиции — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Колхозница Ходжейлийского района Жапаргуль Сапарбаева у своего мотоцикла. Каракалпакская АССР, 1964 г. Фото: М. Ильяусинов

Колхозница Ходжейлийского района Жапаргуль Сапарбаева у своего мотоцикла. Каракалпакская АССР, 1964 г. Фото: М. Ильяусинов - Sputnik Узбекистан
1/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Колхозница Ходжейлийского района Жапаргуль Сапарбаева у своего мотоцикла. Каракалпакская АССР, 1964 г. Фото: М. Ильяусинов

© Sputnik / Бахром Хатамов

Женщины в паранже. Ташкент, 1923 г.

Женщины в паранже. Ташкент, 1923 г. - Sputnik Узбекистан
2/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Женщины в паранже. Ташкент, 1923 г.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Школа. 1930-е годы. Фото: Макс Пенсон

Школа. 1930-е годы. Фото: Макс Пенсон - Sputnik Узбекистан
3/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Школа. 1930-е годы. Фото: Макс Пенсон

© Sputnik / Бахром Хатамов

Девушка с открытой паранжой. Самарканд, 1928 г.

Девушка с открытой паранжой. Самарканд, 1928 г. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов

Девушка с открытой паранжой. Самарканд, 1928 г.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Пряхи. Начало XX века. Фото: Х. Деванов

Пряхи. Начало XX века. Фото: Х. Деванов - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов

Пряхи. Начало XX века. Фото: Х. Деванов

© Sputnik / Бахром Хатамов

Выдвиженки на руководящую работу (слева направо): инструктор райисполкома Малика Раджабова, секретарь райкома Коммунистической партии Узбекистана Хамра-ой Насретдинова и секретарь райкома комсомола Д.Джумаева. Бухарская область, 1939 г. Фото: Котляревский

Выдвиженки на руководящую работу (слева направо): инструктор райисполкома Малика Раджабова, секретарь райкома Коммунистической партии Узбекистана Хамра-ой Насретдинова и секретарь райкома комсомола Д.Джумаева. Бухарская область, 1939 г. Фото: Котляревский - Sputnik Узбекистан
6/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выдвиженки на руководящую работу (слева направо): инструктор райисполкома Малика Раджабова, секретарь райкома Коммунистической партии Узбекистана Хамра-ой Насретдинова и секретарь райкома комсомола Д.Джумаева. Бухарская область, 1939 г. Фото: Котляревский

© Sputnik / Бахром Хатамов

Посетитель музея

Посетитель музея - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов

Посетитель музея

© Sputnik / Бахром Хатамов

Дильфуза Эгамбердиева, Председатель сети ЮНЕСКО по науке и технологиям Азиатско-Тихоокеанского региона, член Экспертного совета высокого уровня ООН по продовольственной безопасности (HLPE), а также эксперт в области сельскохозяйственной биотехнологии. Опубликовала около 200 научных статеи за 20 лет научной деятельности. Входит в число 2% лучших ученых мира и занимает 8 692 место в базе данных, созданной Elsevier, в списке 100 000 ученых с самым высоким научным потенциалом 2020 года.

Дильфуза Эгамбердиева, Председатель сети ЮНЕСКО по науке и технологиям Азиатско-Тихоокеанского региона, член Экспертного совета высокого уровня ООН по продовольственной безопасности (HLPE), а также эксперт в области сельскохозяйственной биотехнологии. Опубликовала около 200 научных статеи за 20 лет научной деятельности. Входит в число 2% лучших ученых мира и занимает 8 692 место в базе данных, созданной Elsevier, в списке 100 000 ученых с самым высоким научным потенциалом 2020 года. - Sputnik Узбекистан
8/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Дильфуза Эгамбердиева, Председатель сети ЮНЕСКО по науке и технологиям Азиатско-Тихоокеанского региона, член Экспертного совета высокого уровня ООН по продовольственной безопасности (HLPE), а также эксперт в области сельскохозяйственной биотехнологии. Опубликовала около 200 научных статеи за 20 лет научной деятельности. Входит в число 2% лучших ученых мира и занимает 8 692 место в базе данных, созданной Elsevier, в списке 100 000 ученых с самым высоким научным потенциалом 2020 года.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Золотые руки. Фото: Н.Баймурадов

Золотые руки. Фото: Н.Баймурадов - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов

Золотые руки. Фото: Н.Баймурадов

© Sputnik / Бахром Хатамов

Воспитатель и воспитанница. Фото: К.Минайченко

Воспитатель и воспитанница. Фото: К.Минайченко - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов

Воспитатель и воспитанница. Фото: К.Минайченко

© Sputnik / Бахром Хатамов

Каракалпакские девушки. Фото: С.Дехконов

Каракалпакские девушки. Фото: С.Дехконов - Sputnik Узбекистан
11/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Каракалпакские девушки. Фото: С.Дехконов

© Sputnik / Бахром Хатамов

Передовая сборщица плодоводческого совхоза НИИ имени Шредера Буригуль Бердимурадова за работой. Сырдарьинская область, 1971 г. Фото: А. Горокрик

Передовая сборщица плодоводческого совхоза НИИ имени Шредера Буригуль Бердимурадова за работой. Сырдарьинская область, 1971 г. Фото: А. Горокрик - Sputnik Узбекистан
12/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Передовая сборщица плодоводческого совхоза НИИ имени Шредера Буригуль Бердимурадова за работой. Сырдарьинская область, 1971 г. Фото: А. Горокрик

© Sputnik / Бахром Хатамов

Актриса государственного узбекского академического театра драмы имени Хамзы, заслуженная артистка Узбекистана Гавхар Закирова. Ташкент, 1988 г. Фото: А. Рискиев

Актриса государственного узбекского академического театра драмы имени Хамзы, заслуженная артистка Узбекистана Гавхар Закирова. Ташкент, 1988 г. Фото: А. Рискиев - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов

Актриса государственного узбекского академического театра драмы имени Хамзы, заслуженная артистка Узбекистана Гавхар Закирова. Ташкент, 1988 г. Фото: А. Рискиев

© Sputnik / Бахром Хатамов

Первая художница-узбечка Шамсрой Хасанова. Ташкент, 1936 г.

Первая художница-узбечка Шамсрой Хасанова. Ташкент, 1936 г. - Sputnik Узбекистан
14/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Первая художница-узбечка Шамсрой Хасанова. Ташкент, 1936 г.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Передовой механизатор сельхозартели Каракульского района Хамрагуль Рузыева. Бухарская область, 1965 г. Фото: А. Усманов

Передовой механизатор сельхозартели Каракульского района Хамрагуль Рузыева. Бухарская область, 1965 г. Фото: А. Усманов - Sputnik Узбекистан
15/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Передовой механизатор сельхозартели Каракульского района Хамрагуль Рузыева. Бухарская область, 1965 г. Фото: А. Усманов

© Sputnik / Бахром Хатамов

В ЗАГСе. Ташкент, 1925 г.

В ЗАГСе. Ташкент, 1925 г. - Sputnik Узбекистан
16/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

В ЗАГСе. Ташкент, 1925 г.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Хлопковый базар в старом городе. Андижан, 1928 г. Фото: И. Панов

Хлопковый базар в старом городе. Андижан, 1928 г. Фото: И. Панов - Sputnik Узбекистан
17/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Хлопковый базар в старом городе. Андижан, 1928 г. Фото: И. Панов

© Sputnik / Бахром Хатамов

Кандидат физико-математических наук М. Султанова консультирует по высшей математике отличниц 1-го курса физико-математического факультета Среднеазиатского государственного университета Р. Тиляшай (слева) и 0. Ниязову (в центре). Ташкент, 1950 г. Фото: Мазур

Кандидат физико-математических наук М. Султанова консультирует по высшей математике отличниц 1-го курса физико-математического факультета Среднеазиатского государственного университета Р. Тиляшай (слева) и 0. Ниязову (в центре). Ташкент, 1950 г. Фото: Мазур - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов

Кандидат физико-математических наук М. Султанова консультирует по высшей математике отличниц 1-го курса физико-математического факультета Среднеазиатского государственного университета Р. Тиляшай (слева) и 0. Ниязову (в центре). Ташкент, 1950 г. Фото: Мазур

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