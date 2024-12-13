Выставка "Женщины Узбекистана. Преображение"
Выдающиеся просветители того времени — Мунаввар Кори, Махмудходжа Бехбудий, Абдулла Кодирий, Хамза Ниёзий, Абдулла Фиграт и Абдулхамид Чулпан — отстаивали права женщин и поднимали вопросы их образования. Кампания по снятию паранджи, известная как "Худжум", стала переломным моментом в истории.
Женщины не только сохраняли роль хранительниц домашнего очага, но и проявляли себя в общественно-политической сфере, что в значительной степени способствовало становлению современного общества.
С обретением независимости Узбекистана роль женщин существенно возросла. Под руководством Президента Шавката Мирзиёева женщины занимают ключевые посты в парламенте, правительстве и местных органах власти. Законодательство обеспечивает защиту их прав, борется с дискриминацией и бытовым насилием.
Экспозиционные зоны выставки:
1920–1930-е годы: Строительство нового общества
Первые женщины-врачи, учителя и инженеры. Традиционная одежда и аксессуары того времени.
1940–1950-е годы: Великая Отечественная война
Роль женщин на фронте и в тылу. Героизм и будни.
1960–1970-е годы: Эпоха модернизации
Участие женщин в социальной и экономической жизни. Эволюция моды и стиля.
1980–1990-е годы: Независимость
Появление первых женщин-предпринимателей. Образ женщины в искусстве.
2000–2016 годы: Развитие независимого Узбекистана
Вклад женщин в бизнес, культуру и политику.
2016–2024 годы: Современность
Женщины-лидеры, новые роли и вызовы.
Открыть для себя новые грани таланта, силы женщин Узбекистана и по достоинству оценить их вклад в историю предоставляет возможность знакомства с выставкой.
Колхозница Ходжейлийского района Жапаргуль Сапарбаева у своего мотоцикла. Каракалпакская АССР, 1964 г. Фото: М. Ильяусинов
Колхозница Ходжейлийского района Жапаргуль Сапарбаева у своего мотоцикла. Каракалпакская АССР, 1964 г. Фото: М. Ильяусинов
Женщины в паранже. Ташкент, 1923 г.
Женщины в паранже. Ташкент, 1923 г.
Школа. 1930-е годы. Фото: Макс Пенсон
Школа. 1930-е годы. Фото: Макс Пенсон
Девушка с открытой паранжой. Самарканд, 1928 г.
Девушка с открытой паранжой. Самарканд, 1928 г.
Пряхи. Начало XX века. Фото: Х. Деванов
Пряхи. Начало XX века. Фото: Х. Деванов
Выдвиженки на руководящую работу (слева направо): инструктор райисполкома Малика Раджабова, секретарь райкома Коммунистической партии Узбекистана Хамра-ой Насретдинова и секретарь райкома комсомола Д.Джумаева. Бухарская область, 1939 г. Фото: Котляревский
Выдвиженки на руководящую работу (слева направо): инструктор райисполкома Малика Раджабова, секретарь райкома Коммунистической партии Узбекистана Хамра-ой Насретдинова и секретарь райкома комсомола Д.Джумаева. Бухарская область, 1939 г. Фото: Котляревский
Посетитель музея
Посетитель музея
Дильфуза Эгамбердиева, Председатель сети ЮНЕСКО по науке и технологиям Азиатско-Тихоокеанского региона, член Экспертного совета высокого уровня ООН по продовольственной безопасности (HLPE), а также эксперт в области сельскохозяйственной биотехнологии. Опубликовала около 200 научных статеи за 20 лет научной деятельности. Входит в число 2% лучших ученых мира и занимает 8 692 место в базе данных, созданной Elsevier, в списке 100 000 ученых с самым высоким научным потенциалом 2020 года.
Дильфуза Эгамбердиева, Председатель сети ЮНЕСКО по науке и технологиям Азиатско-Тихоокеанского региона, член Экспертного совета высокого уровня ООН по продовольственной безопасности (HLPE), а также эксперт в области сельскохозяйственной биотехнологии. Опубликовала около 200 научных статеи за 20 лет научной деятельности. Входит в число 2% лучших ученых мира и занимает 8 692 место в базе данных, созданной Elsevier, в списке 100 000 ученых с самым высоким научным потенциалом 2020 года.
Золотые руки. Фото: Н.Баймурадов
Золотые руки. Фото: Н.Баймурадов
Воспитатель и воспитанница. Фото: К.Минайченко
Воспитатель и воспитанница. Фото: К.Минайченко
Каракалпакские девушки. Фото: С.Дехконов
Каракалпакские девушки. Фото: С.Дехконов
Передовая сборщица плодоводческого совхоза НИИ имени Шредера Буригуль Бердимурадова за работой. Сырдарьинская область, 1971 г. Фото: А. Горокрик
Передовая сборщица плодоводческого совхоза НИИ имени Шредера Буригуль Бердимурадова за работой. Сырдарьинская область, 1971 г. Фото: А. Горокрик
Актриса государственного узбекского академического театра драмы имени Хамзы, заслуженная артистка Узбекистана Гавхар Закирова. Ташкент, 1988 г. Фото: А. Рискиев
Актриса государственного узбекского академического театра драмы имени Хамзы, заслуженная артистка Узбекистана Гавхар Закирова. Ташкент, 1988 г. Фото: А. Рискиев
Первая художница-узбечка Шамсрой Хасанова. Ташкент, 1936 г.
Первая художница-узбечка Шамсрой Хасанова. Ташкент, 1936 г.
Передовой механизатор сельхозартели Каракульского района Хамрагуль Рузыева. Бухарская область, 1965 г. Фото: А. Усманов
Передовой механизатор сельхозартели Каракульского района Хамрагуль Рузыева. Бухарская область, 1965 г. Фото: А. Усманов
В ЗАГСе. Ташкент, 1925 г.
В ЗАГСе. Ташкент, 1925 г.
Хлопковый базар в старом городе. Андижан, 1928 г. Фото: И. Панов
Хлопковый базар в старом городе. Андижан, 1928 г. Фото: И. Панов
Кандидат физико-математических наук М. Султанова консультирует по высшей математике отличниц 1-го курса физико-математического факультета Среднеазиатского государственного университета Р. Тиляшай (слева) и 0. Ниязову (в центре). Ташкент, 1950 г. Фото: Мазур
Кандидат физико-математических наук М. Султанова консультирует по высшей математике отличниц 1-го курса физико-математического факультета Среднеазиатского государственного университета Р. Тиляшай (слева) и 0. Ниязову (в центре). Ташкент, 1950 г. Фото: Мазур