https://uz.sputniknews.ru/20241213/vystavka-jenschiny-uzbekistana-preobrajenie-47049775.html

Выставка "Женщины Узбекистана. Преображение"

Выставка "Женщины Узбекистана. Преображение"

Sputnik Узбекистан

Окунуться в мир истории и культуры Узбекистана через призму женской силы: от освобождения ее от паранджи до значимого участия в жизни современной страны приглашает выставка, проходящая в столичной Галерее изобразительного искусства.

2024-12-13T14:55+0500

2024-12-13T14:55+0500

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мультимедиа

музей

женщина

женщины

искусство

галерея

фотолента

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Выставка "Женщины Узбекистана. Преображение" — это уникальный проект, посвященный многогранной роли женщин в истории Узбекистана. Благодаря фото- и киноматериалам, предоставленным Национальным архивом, посетители смогут увидеть, как эмансипация женщин изменила облик страны.В 1920-е годы началась эпоха глубоких перемен: женщины отказались от паранджи, символа ограничения их свободы. Эта трансформация стала важной частью движения за гендерное равноправие, заложив основы для активного участия женщин в общественной жизни. Выдающиеся просветители того времени — Мунаввар Кори, Махмудходжа Бехбудий, Абдулла Кодирий, Хамза Ниёзий, Абдулла Фиграт и Абдулхамид Чулпан — отстаивали права женщин и поднимали вопросы их образования. Кампания по снятию паранджи, известная как "Худжум", стала переломным моментом в истории.Женщины не только сохраняли роль хранительниц домашнего очага, но и проявляли себя в общественно-политической сфере, что в значительной степени способствовало становлению современного общества.С обретением независимости Узбекистана роль женщин существенно возросла. Под руководством Президента Шавката Мирзиёева женщины занимают ключевые посты в парламенте, правительстве и местных органах власти. Законодательство обеспечивает защиту их прав, борется с дискриминацией и бытовым насилием.Экспозиционные зоны выставки:1920–1930-е годы: Строительство нового обществаПервые женщины-врачи, учителя и инженеры. Традиционная одежда и аксессуары того времени.1940–1950-е годы: Великая Отечественная войнаРоль женщин на фронте и в тылу. Героизм и будни.1960–1970-е годы: Эпоха модернизацииУчастие женщин в социальной и экономической жизни. Эволюция моды и стиля.1980–1990-е годы: НезависимостьПоявление первых женщин-предпринимателей. Образ женщины в искусстве.2000–2016 годы: Развитие независимого УзбекистанаВклад женщин в бизнес, культуру и политику.2016–2024 годы: СовременностьЖенщины-лидеры, новые роли и вызовы. Открыть для себя новые грани таланта, силы женщин Узбекистана и по достоинству оценить их вклад в историю предоставляет возможность знакомства с выставкой.Фрагменты экспозиции — в фотоленте Sputnik Узбекистан.

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