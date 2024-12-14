В посольстве Узбекистана в России введут должность представителя МВД — подробности
13:34 14.12.2024 (обновлено: 14:20 14.12.2024)
© SputnikПосольство Узбекистана в России
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В штат Посольства Узбекистана в Москве вводится дополнительная должность первого секретаря — представителя МВД Республики Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Эффективность деятельности Посольства Узбекистана в России будет повышена. В связи с этим принято постановление президента "О повышении эффективности деятельности Посольства Республики Узбекистан в Российской Федерации".
Согласно постановлению, в штатное расписание Посольства Республики Узбекистан в Российской Федерации вводится дополнительная должность, первого секретаря — представителя Министерства внутренних дел Республики Узбекистан.
Цель нововведения — содействие своевременной защите прав и законных интересов граждан Узбекистана в России, а также установление тесного сотрудничества с правоохранительными органами РФ в вопросах борьбы с организованной преступностью, терроризмом, экстремизмом, торговлей людьми, незаконной миграцией и другими видами преступлений.
Основными задачами представителя определены:
усиление тесного сотрудничества между Министерством внутренних дел Республики Узбекистан и Министерством внутренних дел Российской Федерации, основанного на взаимном доверии и общепризнанных принципах и нормах международного права;
подготовка тщательно разработанных практических предложений о развитии сотрудничества в вопросах борьбы с преступностью и обеспечения общественной безопасности между РУз и РФ на постоянной основе, а также оказание содействия расширению международного сотрудничества в вопросах обеспечения защиты прав и законных интересов граждан Узбекистана;
усиление практического сотрудничества между МВД РУз и другими правоохранительными органами России по борьбе с организованной преступностью, терроризмом, экстремизмом, торговлей людьми, незаконной миграцией и другими видами преступлений, а также оказанию содействия в их раскрытии и организации обмена оперативной информацией в этих направлениях;
оказание содействия в выполнении консульских функций по защите прав и законных интересов граждан РУз;
прием и рассмотрение устных, письменных или электронных обращений физических и юридических лиц по вопросам преступности, правонарушений, торговли людьми и незаконной миграции в порядке, предусмотренном актами законодательства РУз.
В документе указано, что представитель будет назначен на должность министром иностранных дел Узбекистана по представлению министра внутренних дел по согласованию с президентом. В части деятельности в органах внутренних дел представитель подчиняется МВД Узбекистана.