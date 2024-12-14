https://uz.sputniknews.ru/20241214/effektivnost-deyatelnosti-posolstva-uzbekistana-v-rossii-budet-povyshena-47098663.html

В посольстве Узбекистана в России введут должность представителя МВД — подробности

В посольстве Узбекистана в России введут должность представителя МВД — подробности

Sputnik Узбекистан

В штат Посольства Узбекистана в Москве вводится дополнительная должность первого секретаря – представителя МВД Республики Узбекистан.

2024-12-14T13:34+0500

2024-12-14T13:34+0500

2024-12-14T14:20+0500

посольство республики узбекистан в рф

постановление

россия

узбекистан

мвд узбекистана

должность

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ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Эффективность деятельности Посольства Узбекистана в России будет повышена. В связи с этим принято постановление президента "О повышении эффективности деятельности Посольства Республики Узбекистан в Российской Федерации".Согласно постановлению, в штатное расписание Посольства Республики Узбекистан в Российской Федерации вводится дополнительная должность, первого секретаря — представителя Министерства внутренних дел Республики Узбекистан. Цель нововведения — содействие своевременной защите прав и законных интересов граждан Узбекистана в России, а также установление тесного сотрудничества с правоохранительными органами РФ в вопросах борьбы с организованной преступностью, терроризмом, экстремизмом, торговлей людьми, незаконной миграцией и другими видами преступлений.Основными задачами представителя определены: В документе указано, что представитель будет назначен на должность министром иностранных дел Узбекистана по представлению министра внутренних дел по согласованию с президентом. В части деятельности в органах внутренних дел представитель подчиняется МВД Узбекистана.

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