https://uz.sputniknews.ru/20241214/gde-sdelat-prazdnichnye-pokupki-na-rynkax-tashkenta-otkrylis-novogodnie-yarmarki-47105330.html

Где сделать праздничные покупки: на рынках Ташкента открылись новогодние ярмарки – локации

Где сделать праздничные покупки: на рынках Ташкента открылись новогодние ярмарки – локации

Sputnik Узбекистан

В предпраздничные и праздничные дни почти на всех рынках столицы Узбекистана по традиции открываются новогодние продуктовые ярмарки.

2024-12-14T18:25+0500

2024-12-14T18:25+0500

2024-12-14T18:25+0500

ташкент

новогодние праздники в узбекистане

инфографика

новогодняя ярмарка

продукты

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В преддверии Нового года на многих рынках Ташкента организовали ярмарки, на которых можно приобрести продукты питания к праздничному столу и другие товары по доступным ценам, сообщает администрация города.Ярмарки можно посетить по следующим адресам:Подробности в инфографике Sputnik Узбекистан.

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