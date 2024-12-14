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https://uz.sputniknews.ru/20241214/gde-sdelat-prazdnichnye-pokupki-na-rynkax-tashkenta-otkrylis-novogodnie-yarmarki-47105330.html
Где сделать праздничные покупки: на рынках Ташкента открылись новогодние ярмарки – локации
Где сделать праздничные покупки: на рынках Ташкента открылись новогодние ярмарки – локации
Sputnik Узбекистан
В предпраздничные и праздничные дни почти на всех рынках столицы Узбекистана по традиции открываются новогодние продуктовые ярмарки.
2024-12-14T18:25+0500
2024-12-14T18:25+0500
ташкент
новогодние праздники в узбекистане
инфографика
новогодняя ярмарка
продукты
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В преддверии Нового года на многих рынках Ташкента организовали ярмарки, на которых можно приобрести продукты питания к праздничному столу и другие товары по доступным ценам, сообщает администрация города.Ярмарки можно посетить по следующим адресам:Подробности в инфографике Sputnik Узбекистан.
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инфографика праздник ярмарка новый год рынок продукты
инфографика праздник ярмарка новый год рынок продукты

Где сделать праздничные покупки: на рынках Ташкента открылись новогодние ярмарки – локации

18:25 14.12.2024
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В предпраздничные и праздничные дни почти на всех рынках столицы Узбекистана по традиции открываются новогодние продуктовые ярмарки.
В преддверии Нового года на многих рынках Ташкента организовали ярмарки, на которых можно приобрести продукты питания к праздничному столу и другие товары по доступным ценам, сообщает администрация города.
Ярмарки можно посетить по следующим адресам:
Бектемирский район — продуктовый и оптовый рынки "Куйлюк"
Мирабадский район — рынок "Мирабад" (Госпитальный)
Мирзо-Улугбекский район — продуктовый рынок "Навруз" (ТТЗ)
Сергелийский район — Сергелийский продуктовый рынок
Алмазарский район — продуктовый рынок "Каракамыш"
Учтепинский район — Фархадский продуктовый рынок
Шайхантахурский район — продуктовый рынок "Эски Жува"
Яшнабадский район — продуктовый рынок "Авиасозлар" (Кадышева)
Юнусабадский район — продуктовые рынки "Юнусобод" и "Олой"
Яккасарайский район — продуктовый рынок "Аския"
Чиланзарский район — продуктовый рынок "Чиланзар".
Подробности в инфографике Sputnik Узбекистан.
Новогодние ярмарки в Ташкенте локации - Sputnik Узбекистан
Новогодние ярмарки в Ташкенте локации - Sputnik Узбекистан
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