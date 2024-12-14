https://uz.sputniknews.ru/20241214/mixail-kavelashvili-stal-prezidentom-gruzii-tsentrizbirkom-47105987.html

Михаил Кавелашвили стал президентом Грузии – Центризбирком

Михаил Кавелашвили стал президентом Грузии – Центризбирком

Sputnik Узбекистан

Политик был единственным кандидатом, он получил 224 голоса из 300 возможных. Для избрания президентом ему достаточно было набрать 200 голосов.

2024-12-14T18:55+0500

2024-12-14T18:55+0500

2024-12-14T18:55+0500

грузия

выборы президента

президент

оппозиция

парламент

инаугурация

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ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили избран президентом Грузии. Об этом сообщил председатель ЦИК Георгий Каландаришвили.По словам Каландаришвили, политик получил 224 голоса из 300. Для избрания президентом ему необходимо было получить 200 голосов.В Грузии 14 декабря состоялись президентские выборы. Оппозиция не участвовала в заседании в здании парламента, на котором выбрали президента. Одновременно на улице проходит очередная акция противников властей страны.Перед началом голосования у парламента прошла акция протеста против назначения Кавелашвили. Протестующие демонстративно играли в футбол, а также держали в руках дипломы вузов — отсылка к тому, что у избранного президента нет высшего образования.Стоит отметить, что впервые в истории республики президента избирают не путем прямого голосования, а коллегией из 300 человек. Единственный претендент на пост — 53-летний бывший футболист, ныне депутат Михаил Кавелашвили, выдвинутый правящей партией "Грузинская мечта". Четыре оппозиционные партии, попавшие в парламент по итогам выборов, отказались работать в законодательном органе, назвав прошедшие выборы сфальсифицированными.Президент Грузии Саломе Зурабишвили, ранее не признавшая итоги выборов в парламент, заявила, что не уйдет с поста президента. Она считает, что "при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов". Зурабишвили также объявила себя единственным законным представителем власти в стране.В свою очередь, премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что он понимает "эмоциональное состояние Зурабишвили", но "в день инаугурации, 29 декабря, ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту".

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