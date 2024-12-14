https://uz.sputniknews.ru/20241214/rossiyskie-voennye-unichtojili-tri-sklada-bespilotnikov-vsu--minoborony-rf-47102725.html

Российские военные уничтожили три склада беспилотников ВСУ — Минобороны РФ

Российские военные уничтожили три склада беспилотников ВСУ — Минобороны РФ

Sputnik Узбекистан

В сводке Министерства обороны Российской Федерации представлена информация о ходе проведения специальной военной операции. Сообщается о продвижении ВС РФ на... 14.12.2024, Sputnik Узбекистан

2024-12-14T15:08+0500

2024-12-14T15:08+0500

2024-12-14T15:23+0500

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ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение трем складам БПЛА украинских войск. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.Поражение также нанесено скоплениям живой силы и военной техники противника в 153 районах.Средства ПВО сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 60 беспилотников самолетного типа.По информации министерства, российская группировка "Запад" нанесла поражение ВСУ в различных районах Харьковской области и ЛНР, а также отразила две контратаки.Кроме того, были отражены две контратаки подразделений ВСУ.В российском военном ведомстве также сообщили, что подразделения группировки "Днепр" уничтожили в течение суток до 35 боевиков ВСУ.В зоне действия группировки войск "Восток" украинские формирования потеряли до 150 военнослужащих, САУ Krab и САУ "Акация".Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, отразили две атаки, ВСУ до 225 военнослужащих, две бронемашины.Потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 122-мм гаубица Д-30.В зоне действий российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении, ВСУ за сутки потеряли до 60 военных, сообщило ведомство.По информации Минобороны, подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили четыре контратаки ВСУ, противник потерял до 365 военнослужащих и боевую бронемашину.Силы группировки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Димитров, Шевченко, Новопустынка, Старые Терны, Новая Полтавка и Щербиновка ДНР.

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