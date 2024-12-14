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Российские военные уничтожили три склада беспилотников ВСУ — Минобороны РФ
Российские военные уничтожили три склада беспилотников ВСУ — Минобороны РФ
Sputnik Узбекистан
В сводке Министерства обороны Российской Федерации представлена информация о ходе проведения специальной военной операции. Сообщается о продвижении ВС РФ на... 14.12.2024, Sputnik Узбекистан
2024-12-14T15:08+0500
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ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение трем складам БПЛА украинских войск. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.Поражение также нанесено скоплениям живой силы и военной техники противника в 153 районах.Средства ПВО сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 60 беспилотников самолетного типа.По информации министерства, российская группировка "Запад" нанесла поражение ВСУ в различных районах Харьковской области и ЛНР, а также отразила две контратаки.Кроме того, были отражены две контратаки подразделений ВСУ.В российском военном ведомстве также сообщили, что подразделения группировки "Днепр" уничтожили в течение суток до 35 боевиков ВСУ.В зоне действия группировки войск "Восток" украинские формирования потеряли до 150 военнослужащих, САУ Krab и САУ "Акация".Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, отразили две атаки, ВСУ до 225 военнослужащих, две бронемашины.Потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 122-мм гаубица Д-30.В зоне действий российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении, ВСУ за сутки потеряли до 60 военных, сообщило ведомство.По информации Минобороны, подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили четыре контратаки ВСУ, противник потерял до 365 военнослужащих и боевую бронемашину.Силы группировки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Димитров, Шевченко, Новопустынка, Старые Терны, Новая Полтавка и Щербиновка ДНР.
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беспилотник россия украина всу сво склад вооружение днр бпла
беспилотник россия украина всу сво склад вооружение днр бпла
Российские военные уничтожили три склада беспилотников ВСУ — Минобороны РФ
15:08 14.12.2024 (обновлено: 15:23 14.12.2024)
В сводке Министерства обороны Российской Федерации представлена информация о ходе проведения специальной военной операции. Сообщается о продвижении ВС РФ на линии фронта, потерях ВСУ и достижениях подразделений группировок войск за сутки.
ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik.
Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение трем складам БПЛА украинских войск. Об этом сообщает
Министерство обороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение трем складам беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке военного ведомства.
Поражение также нанесено скоплениям живой силы и военной техники противника в 153 районах.
Средства ПВО сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 60 беспилотников самолетного типа.
По информации министерства, российская группировка "Запад" нанесла поражение ВСУ в различных районах Харьковской области и ЛНР, а также отразила две контратаки.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, воздушно-десантной и егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Лозовая, Загрызово Харьковской области, Надия Луганской Народной Республики, балки Оливовский Яр, а также Серебрянского лесничества", — сообщило ведомство.
Кроме того, были отражены две контратаки подразделений ВСУ.
"Противник потерял до 540 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре пикапа, самоходную артиллерийскую установку Braveheart и 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 155 мм гаубицу М198, 155 мм гаубицу М777 и 105 мм орудие М119 производства США, шесть 122 мм гаубиц Д-30, 105 мм гаубицу Melara Mod 56 итальянского производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Захист-АФ" и "Анклав", — добавили в МО РФ.
В российском военном ведомстве также сообщили, что подразделения группировки "Днепр" уничтожили в течение суток до 35 боевиков ВСУ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Антоновка Херсонской области и Малая Токмачка Запорожской области. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих и три автомобиля", — говорится в сводке.
В зоне действия группировки войск "Восток" украинские формирования потеряли до 150 военнослужащих, САУ Krab и САУ "Акация".
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Времевка и Сухие Ялы ДНР. Отражена контратака штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация" и 122-мм гаубица Д-30", — говорится в сообщении МО РФ.
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, отразили две атаки, ВСУ до 225 военнослужащих, две бронемашины.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи. Нанесено поражение формированиям двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Курахово, Новоелизаветовка, Островское и Дальнее Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки подразделений противника", — говорится в сводке министерства.
Потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 122-мм гаубица Д-30.
В зоне действий российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении, ВСУ за сутки потеряли до 60 военных, сообщило ведомство.
"Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Александровка и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, два бронетранспортера, три автомобиля и две 122-мм гаубицы Д-30", — говорится в сводке.
По информации Минобороны, подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили четыре контратаки ВСУ, противник потерял до 365 военнослужащих и боевую бронемашину.
Силы группировки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Димитров, Шевченко, Новопустынка, Старые Терны, Новая Полтавка и Щербиновка ДНР.
"Отражены четыре контратаки штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 365 военнослужащих, боевую бронированную машину, три автомобиля, 152-мм орудие Д-20, три 152-мм гаубицы "Мста-Б" и три 122-мм гаубицы Д-30", — говорится в сообщении ведомства.