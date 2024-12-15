https://uz.sputniknews.ru/20241215/biznes-doljen-stat-aktivnym-uchastnikom-dialoga-eaes-i-nikaragua-47106890.html
Бизнес должен стать активным участником диалога ЕАЭС и Никарагуа
Бизнес должен стать активным участником диалога ЕАЭС и Никарагуа
Sputnik Узбекистан
Стороны рассмотрели вопросы, связанные с активизацией торгово-экономического сотрудничества в области фармацевтики, промышленности, агропромышленного комплекса
2024-12-15T11:05+0500
2024-12-15T11:05+0500
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ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Бизнес должен стать активным участником диалога ЕАЭС и Никарагуа, подчеркнули участники первого заседания совместной рабочей группы по взаимодействию между Евразийской экономической комиссией и Правительством Никарагуа. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Встреча прошла под сопредседательством министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК Эльдара Алишерова и советника Президента Никарагуа Лауреано Ортега в штаб-квартире Комиссии.Они также позитивно оценили начало совместной работы по итогам первых отраслевых консультаций, состоявшихся в начале декабря этого года, отметили важность участия делегаций Никарагуа в мероприятиях евразийской экономической направленности на площадках Петербургского международного и Евразийского экономического форумов.Кроме того, сопредседатели рабочей группы согласовали алгоритм действий на 2025 год, в том числе проведение очередного заседания рабочей группы в Манагуа с подключением к его работе евразийской бизнес-миссии в Никарагуа.В свою очередь, Лауреано Ортега отметил значимость для социально-экономического развития Никарагуа сотрудничества со всеми странами Евразийского экономического союза. Он выделил такие перспективные направления взаимодействия, как создание цифровых платформ для электронной торговли, внедрение инноваций, переработка пищевого сырья, швейное производство, химическая и мебельная промышленность, а также АПК и энергетика.Заинтересованность в установлении прямого диалога между предпринимателями подтвердил и исполнительный секретарь Делового совета ЕАЭС Сергей Михневич. Его предложение касалось подписания в перспективе соответствующего меморандума. Документ позволит укрепить каналы связи с ключевыми бизнес-ассоциациями стран Союза и Никарагуа.Заседание совместной рабочей группы прошло в рамках реализации Меморандума о взаимодействии между ЕЭК и правительством Никарагуа от 17 января 2024-го.
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еаэс никарагуа диалог
Бизнес должен стать активным участником диалога ЕАЭС и Никарагуа
Стороны рассмотрели вопросы, связанные с активизацией торгово-экономического сотрудничества в области фармацевтики, промышленности, агропромышленного комплекса.
ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik.
Бизнес должен стать активным участником диалога ЕАЭС и Никарагуа, подчеркнули участники первого заседания совместной рабочей группы по взаимодействию между Евразийской экономической комиссией и Правительством Никарагуа. Об этом сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Встреча прошла под сопредседательством министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК Эльдара Алишерова и советника Президента Никарагуа Лауреано Ортега в штаб-квартире Комиссии.
“Стороны рассмотрели вопросы, связанные с активизацией торгово-экономического сотрудничества в области фармацевтики, промышленности, агропромышленного комплекса. Главный акцент был сделан на установлении и развитии прямых контактов между деловыми кругами”, — говорится в сообщении.
Они также позитивно оценили начало совместной работы по итогам первых отраслевых консультаций, состоявшихся в начале декабря этого года, отметили важность участия делегаций Никарагуа в мероприятиях евразийской экономической направленности на площадках Петербургского международного и Евразийского экономического форумов.
Кроме того, сопредседатели рабочей группы согласовали алгоритм действий на 2025 год, в том числе проведение очередного заседания рабочей группы в Манагуа с подключением к его работе евразийской бизнес-миссии в Никарагуа.
“По словам Эльдара Алишерова, совместная рабочая группа станет площадкой для информирования деловых кругов ЕАЭС о торгово-экономических возможностях стран ЕАЭС и Республики Никарагуа. Он также высказал уверенность, что бизнес должен стать активным участником диалога сторон”, — говорится в сообщении.
В свою очередь, Лауреано Ортега отметил значимость для социально-экономического развития Никарагуа сотрудничества со всеми странами Евразийского экономического союза. Он выделил такие перспективные направления взаимодействия, как создание цифровых платформ для электронной торговли, внедрение инноваций, переработка пищевого сырья, швейное производство, химическая и мебельная промышленность, а также АПК и энергетика.
Заинтересованность в установлении прямого диалога между предпринимателями подтвердил и исполнительный секретарь Делового совета ЕАЭС Сергей Михневич. Его предложение касалось подписания в перспективе соответствующего меморандума. Документ позволит укрепить каналы связи с ключевыми бизнес-ассоциациями стран Союза и Никарагуа.
Заседание совместной рабочей группы прошло в рамках реализации Меморандума о взаимодействии между ЕЭК и правительством Никарагуа от 17 января 2024-го.