https://uz.sputniknews.ru/20241215/ocherednoe-zasedanie-soveta-postpredov-stran-sng-47109064.html
Где и когда состоится очередное заседание Совета постпредов стран СНГ
Где и когда состоится очередное заседание Совета постпредов стран СНГ
Sputnik Узбекистан
Постпреды обсудят работу Межгосударственного совета по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера в 2020–2023 годах, основные направления деятельности Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ
2024-12-15T13:35+0500
2024-12-15T13:35+0500
2024-12-15T13:35+0500
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ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Очередное заседание Совета постпредов стран Содружества Независимых государств состоится 17 декабря этого года в столице Беларуси, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.Постпреды обсудят работу Межгосударственного совета по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера в 2020–2023 годах, основные направления деятельности Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ.Российская сторона проинформирует об итогах своего председательства в Содружестве Независимых Государств в 2024 году.Кроме того, на встрече рассмотрят итоги заседания Совета глав правительств СНГ, прошедшего 12 декабря в Москве, озвучат предложения в проект повестки дня очередного заседания Совета министров иностранных дел СНГ.В повестке — обсуждение подготовки Плана совместных мероприятий Совета постоянных полномочных представителей в 2025 году, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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заседание снг
Где и когда состоится очередное заседание Совета постпредов стран СНГ
Постпреды обсудят работу Межгосударственного совета по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера в 2020–2023 годах, основные направления деятельности Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ.
ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik.
Очередное заседание Совета постпредов стран Содружества Независимых государств состоится 17 декабря этого года в столице Беларуси, сообщает
пресс-служба Исполкома СНГ.
“17 декабря 2024 года в Исполнительном комитете СНГ в Минске состоится очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества при уставных и других органах Содружества”, — говорится в сообщении.
Постпреды обсудят работу Межгосударственного совета по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера в 2020–2023 годах, основные направления деятельности Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ.
Российская сторона проинформирует об итогах своего председательства в Содружестве Независимых Государств в 2024 году.
Кроме того, на встрече рассмотрят итоги заседания Совета глав правительств СНГ, прошедшего 12 декабря в Москве, озвучат предложения в проект повестки дня очередного заседания Совета министров иностранных дел СНГ.
В повестке — обсуждение подготовки Плана совместных мероприятий Совета постоянных полномочных представителей в 2025 году, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.