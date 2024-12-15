Психолог: как правильно распорядиться временем в праздники
Подписаться
Если у вас будет план и вы четко будете понимать, какой вид отдыха вам нужен больше всего, то к работе вы вернетесь максимально отдохнувшими и с чувством, что новогодние каникулы прошли не зря.
Как грамотно распорядиться временем в новогодние праздники, чтобы потом не было ощущения потерянных дней, радио Sputnik рассказала клинический психолог Маргарита Алексеева.
Для начала она рекомендует определиться, какой тип отдыха подходит именно вам.
"Здесь нет какого-то идеального или правильного способа провести каникулы. Правильный тот, который подходит именно вам. Поэтому для начала определите, какой вид отдыха больше всего наполняет вас ресурсным состоянием. Для кого-то подходит максимально пассивный отдых, например, дома в пижаме. Так тоже можно, и вы точно имеете на это право. А кто-то, наоборот, любит активный отдых, например, катки, лыжи, какие-то поездки, походы, прогулки – выберите себе подходящее. Кому-то необходимо много общения с друзьями, с близкими − так тоже можно", − считает Маргарита Алексеева.
После того, как решили, что именно вы хотите делать, разработайте план, продолжила психолог.
"Составьте приблизительный план, даже если вам сейчас кажется, что планы и отдых – вещи не совместимые. Но именно план поможет избежать хаотичных движений или того состояния, когда чего-то хочется и кажется, что кто-то сейчас придумает классную идею, все здорово проведут время. Конечно, не нужно планировать каждый день от рассвета до заката, просто наметьте основное, чтобы у вас хватило времени и отдохнуть между мероприятиями, и подготовиться к другим праздничным событиям. При планировании нужно помнить, что это должны быть взаимозаменяемым и, при необходимости, вы могли бы что-то подвинуть не в ущерб тому вашему состоянию, в котором вы хотите провести новогодние праздники", − советует Алексеева.
Если у вас будет план, если вы четко будете понимать, какой вид отдыха вам нужен больше всего, то к работе вы вернетесь максимально отдохнувшими, заключила психолог.