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Психолог: как правильно распорядиться временем в праздники
Психолог: как правильно распорядиться временем в праздники
Sputnik Узбекистан
Если у вас будет план и вы четко будете понимать, какой вид отдыха вам нужен больше всего, то к работе вы вернетесь максимально отдохнувшими и с чувством, что новогодние каникулы прошли не зря
2024-12-15T22:06+0500
2024-12-15T22:06+0500
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мнение эксперта
новогодние праздники
план
психолог
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Как грамотно распорядиться временем в новогодние праздники, чтобы потом не было ощущения потерянных дней, радио Sputnik рассказала клинический психолог Маргарита Алексеева.Для начала она рекомендует определиться, какой тип отдыха подходит именно вам.После того, как решили, что именно вы хотите делать, разработайте план, продолжила психолог.Если у вас будет план, если вы четко будете понимать, какой вид отдыха вам нужен больше всего, то к работе вы вернетесь максимально отдохнувшими, заключила психолог.
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психолог праздники время
психолог праздники время

Психолог: как правильно распорядиться временем в праздники

22:06 15.12.2024
© unsplash/JESHOOTS.COMНовогодний подарок.
Новогодний подарок. - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.12.2024
© unsplash/JESHOOTS.COM
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Если у вас будет план и вы четко будете понимать, какой вид отдыха вам нужен больше всего, то к работе вы вернетесь максимально отдохнувшими и с чувством, что новогодние каникулы прошли не зря.
Как грамотно распорядиться временем в новогодние праздники, чтобы потом не было ощущения потерянных дней, радио Sputnik рассказала клинический психолог Маргарита Алексеева.
Для начала она рекомендует определиться, какой тип отдыха подходит именно вам.
"Здесь нет какого-то идеального или правильного способа провести каникулы. Правильный тот, который подходит именно вам. Поэтому для начала определите, какой вид отдыха больше всего наполняет вас ресурсным состоянием. Для кого-то подходит максимально пассивный отдых, например, дома в пижаме. Так тоже можно, и вы точно имеете на это право. А кто-то, наоборот, любит активный отдых, например, катки, лыжи, какие-то поездки, походы, прогулки – выберите себе подходящее. Кому-то необходимо много общения с друзьями, с близкими − так тоже можно", − считает Маргарита Алексеева.
После того, как решили, что именно вы хотите делать, разработайте план, продолжила психолог.
"Составьте приблизительный план, даже если вам сейчас кажется, что планы и отдых – вещи не совместимые. Но именно план поможет избежать хаотичных движений или того состояния, когда чего-то хочется и кажется, что кто-то сейчас придумает классную идею, все здорово проведут время. Конечно, не нужно планировать каждый день от рассвета до заката, просто наметьте основное, чтобы у вас хватило времени и отдохнуть между мероприятиями, и подготовиться к другим праздничным событиям. При планировании нужно помнить, что это должны быть взаимозаменяемым и, при необходимости, вы могли бы что-то подвинуть не в ущерб тому вашему состоянию, в котором вы хотите провести новогодние праздники", − советует Алексеева.
Если у вас будет план, если вы четко будете понимать, какой вид отдыха вам нужен больше всего, то к работе вы вернетесь максимально отдохнувшими, заключила психолог.
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