Психолог: как правильно распорядиться временем в праздники

"Составьте приблизительный план, даже если вам сейчас кажется, что планы и отдых – вещи не совместимые. Но именно план поможет избежать хаотичных движений или того состояния, когда чего-то хочется и кажется, что кто-то сейчас придумает классную идею, все здорово проведут время. Конечно, не нужно планировать каждый день от рассвета до заката, просто наметьте основное, чтобы у вас хватило времени и отдохнуть между мероприятиями, и подготовиться к другим праздничным событиям. При планировании нужно помнить, что это должны быть взаимозаменяемым и, при необходимости, вы могли бы что-то подвинуть не в ущерб тому вашему состоянию, в котором вы хотите провести новогодние праздники", − советует Алексеева.