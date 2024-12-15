https://uz.sputniknews.ru/20241215/rossiya-planiruet-obedinitsya-s-ukrainoy-i-evrosoyuzom-47107556.html

Россия планирует объединиться с Украиной и Евросоюзом

Россия планирует объединиться с Украиной и Евросоюзом

Sputnik Узбекистан

В минувшую пятницу в Москве прошло заседание Евразийского межправительственного совета, в котором приняли участие главы правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

2024-12-15T17:10+0500

2024-12-15T17:10+0500

2024-12-15T17:10+0500

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Заседание было посвящено результатам работы объединения за 2024 год и, как водится, сверке часов и обсуждению дальнейших шагов.Особых сенсаций озвучено не было, кроме одной: данное мероприятие является одной из ключевых точек самого крупного интеграционного и цивилизационного проекта на нашем континенте в этом столетии. Об этом пишет колумнист РИА Новости.С момента развала Советского Союза руководство России стало настойчиво генерировать и тестировать различные формы эффективной межгосударственной кооперации и интеграции, которые должны были заполнить возникший в регионе структурный хаос и в идеале дать жизнь новому объединяющему проекту. К этим инициативам относятся и СНГ (изначально образованный в 1991 году Россией, Беларусью и Украиной), и ОДКБ (1992 год, первые участники — Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан), и Союзное государство России и Беларуси (1999 год), и ШОС (2001 год, первые участники — Россия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан), и разнообразные региональные объединения и договора.Первого января 2015 года был создан Евразийский экономический союз (ЕАЭС), который принял эстафету от Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС, 2000-2014 годы). Первыми членами союза стали Россия, Беларусь и Казахстан, сейчас членами ЕАЭС также являются Армения и Кыргызстан.В отличие от других интеграционных проектов, которые были заточены на разные задачи и где в разных пропорциях сочетались темы государственного строительства, экономики, безопасности, борьбы с терроризмом и т. д., деятельность ЕАЭС изначально опиралась на базовую Декларацию о евразийской экономической интеграции, то есть главным и единственным фокусом взаимного притяжения стран-участниц в данном случае является чистая экономика — и никакой политики.Концепция ЕАЭС строится на том, что базис современного общества — экономика. И по сравнению с политическими интересами, меняющимися со временем, экономические интересы несравнимо более устойчивы, более рациональны и менее подвержены влиянию субъективных и внешних факторов.Главные официально декларируемые цели ЕАЭС — усиление экономической интеграции и обеспечение свободного товарооборота между странами-участницами. По факту же в рамках проекта создается единое, бесшовное и безбарьерное пространство с общими правилами и минимальной стоимостью транзакций, где могут свободно и эффективно перемещаться товары, услуги, капитал и рабочая сила, что делает совместную экономическую деятельность более привлекательной и выгодной для всех участников. В рамках ЕАЭС постоянно и ускоренно ведется деятельность по снятию всяческих барьеров и поиску новых экономических точек соприкосновения.Интересно, что эта модель привлечения новых участников и развития объединения на сто процентов соответствует так называемому закону Меткалфа, который гласит, что ценность сети растет прямо пропорционально росту числа ее узлов. Простой пример — телефон. Если в городе есть только один телефон, он бесполезен, и его никто не купит. Но когда телефоны есть у всех, покупка аппарата становится необходимостью. В случае с первыми телефонами стоимость подключения к сети сначала превышала получаемую ценность, но с накоплением критической массы преимущества подключения к сети начинают многократно превышать первоначальные затраты.Подобным образом ценность ЕАЭС для старых и новых участников со временем будет только нарастать, а география проекта — неизбежно расширяться.Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступавший на заседании Евразийского межправительственного совета, заявил, что "экономика Евразийского экономического союза развивается хорошими темпами, а государства приложат все усилия для того, чтобы эти процессы проходили еще быстрее". Несколько примеров: за первые три квартала 2024 года рост ВВП ЕАЭС превысил 4,5%, такую же динамику показывает промышленное производство, оборот розничной торговли вырос практически на восемь процентов, а перевозки пассажиров — почти на 7,5%. В рамках окончательного "разворота" доля стран Глобального Юга в товарообороте с ЕАЭС по итогам года составит 75% — только с Турцией и Индией ожидается торговля в пределах 60 миллиардов долларов. Стремительно растет товарооборот с Китаем. В следующем году ожидается подписание соглашений о зонах свободной торговли с Ираном и Монголией, ведутся переговоры с ОАЭ, Сербией, Вьетнамом и рядом стран Африки.Но дело не в абсолютных цифрах, которые в сравнении с существующим потенциалом пока относительно невелики. Главное состоит в том, что "модель сборки" ЕАЭС полностью себя оправдала и доказала свою востребованность и высокую устойчивость на фоне беспрецедентных экономических и политических вызовов и угроз. По оценкам экспертов, ЕАЭС имеет огромный потенциал развития и возможность стать одним из главных центров силы на евразийском пространстве.В конце 2015 года президент России Владимир Путин озвучил концепцию "Большого евразийского партнерства" (БЕП), основанного на общих экономических интересах и охватывающего весь континент. Эта идея позже была закреплена в Концепции внешней политики Российской Федерации от 2023 года, согласно которой предполагается "формирование широкого интеграционного контура — Большого евразийского партнерства — посредством объединения потенциалов всех государств, региональных организаций и объединений Евразии с опорой на ЕАЭС, ШОС и Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сопряжение планов развития ЕАЭС и китайской инициативы "Один пояс — один путь" при сохранении возможности участия в этом партнерстве всех заинтересованных государств и многосторонних объединений Евразийского континента и, как следствие, формирование сети партнерских организаций в Евразии".Но дело не в абсолютных цифрах, которые в сравнении с существующим потенциалом пока относительно невелики. Главное состоит в том, что "модель сборки" ЕАЭС полностью себя оправдала и доказала свою востребованность и высокую устойчивость на фоне беспрецедентных экономических и политических вызовов и угроз. По оценкам экспертов, ЕАЭС имеет огромный потенциал развития и возможность стать одним из главных центров силы на евразийском пространстве.В конце 2015 года президент России Владимир Путин озвучил концепцию "Большого евразийского партнерства" (БЕП), основанного на общих экономических интересах и охватывающего весь континент. Эта идея позже была закреплена в Концепции внешней политики Российской Федерации от 2023 года, согласно которой предполагается "формирование широкого интеграционного контура — Большого евразийского партнерства — посредством объединения потенциалов всех государств, региональных организаций и объединений Евразии с опорой на ЕАЭС, ШОС и Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сопряжение планов развития ЕАЭС и китайской инициативы "Один пояс — один путь" при сохранении возможности участия в этом партнерстве всех заинтересованных государств и многосторонних объединений Евразийского континента и, как следствие, формирование сети партнерских организаций в Евразии".

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еаэс, колумнисты, россия, украина, беларусь, шос, снг, владимир путин, михаил мишустин, узбекистан