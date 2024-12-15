https://uz.sputniknews.ru/20241215/svo-rossiyskie-boytsy-osvobodili-dva-naselennyx-punkta-v-dnr-47110895.html

СВО: Российские бойцы освободили два населенных пункта в ДНР

СВО: Российские бойцы освободили два населенных пункта в ДНР

Sputnik Узбекистан

ВС России освободили населенные пункты Пушкино и Веселый Гай в ДНР

2024-12-15T16:05+0500

2024-12-15T16:05+0500

2024-12-15T16:05+0500

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ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Российские военнослужащие освободили два населенных пункта в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Кроме того, подразделения группировки "Юг" взяли под контроль Веселый Гай в ДНР.Накануне оперативно-стратегическая группировка украинских войск "Хортица" заявила, что в результате успешных действий российских военных на восточном направлении ВСУ больше не могут удерживать часть своих позиций. Речь шла в том числе о районе Пушкино.В свою очередь, сегодня председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что группировка ВСУ численностью до 700 человек, включающая, в том числе, отряд спецназа, попала в полное окружение южнее города Курахово в ДНР в районе сел Успеновка, Анновка и Веселый Гай. По его мнению, военные из кураховского котла смогут выжить, только сдавшись в плен.

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