https://uz.sputniknews.ru/20241215/svo-rossiyskie-boytsy-osvobodili-dva-naselennyx-punkta-v-dnr-47110895.html
СВО: Российские бойцы освободили два населенных пункта в ДНР
СВО: Российские бойцы освободили два населенных пункта в ДНР
Sputnik Узбекистан
ВС России освободили населенные пункты Пушкино и Веселый Гай в ДНР
2024-12-15T16:05+0500
2024-12-15T16:05+0500
2024-12-15T16:05+0500
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ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Российские военнослужащие освободили два населенных пункта в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Кроме того, подразделения группировки "Юг" взяли под контроль Веселый Гай в ДНР.Накануне оперативно-стратегическая группировка украинских войск "Хортица" заявила, что в результате успешных действий российских военных на восточном направлении ВСУ больше не могут удерживать часть своих позиций. Речь шла в том числе о районе Пушкино.В свою очередь, сегодня председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что группировка ВСУ численностью до 700 человек, включающая, в том числе, отряд спецназа, попала в полное окружение южнее города Курахово в ДНР в районе сел Успеновка, Анновка и Веселый Гай. По его мнению, военные из кураховского котла смогут выжить, только сдавшись в плен.
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сво россия бойцы днр
СВО: Российские бойцы освободили два населенных пункта в ДНР
ВС России освободили населенные пункты Пушкино и Веселый Гай в ДНР.
ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik.
Российские военнослужащие освободили два населенных пункта в ДНР, сообщает
Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Центр" в результате активных наступательных действий освобожден населенный пункт Пушкино Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке военного ведомства.
Кроме того, подразделения группировки "Юг" взяли под контроль Веселый Гай в ДНР.
Накануне оперативно-стратегическая группировка украинских войск "Хортица" заявила, что в результате успешных действий российских военных на восточном направлении ВСУ больше не могут удерживать часть своих позиций. Речь шла в том числе о районе Пушкино.
В свою очередь, сегодня председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что группировка ВСУ численностью до 700 человек, включающая, в том числе, отряд спецназа, попала в полное окружение южнее города Курахово в ДНР в районе сел Успеновка, Анновка и Веселый Гай. По его мнению, военные из кураховского котла смогут выжить, только сдавшись в плен.