https://uz.sputniknews.ru/20241215/uzbekistan-i-iran-planiruyut-vyvodit-novye-sorta-kartofelya-47108694.html
Узбекистан и Иран планируют вместе выводить новые сорта картофеля
Узбекистан и Иран планируют вместе выводить новые сорта картофеля
Sputnik Узбекистан
Делегация республики ознакомилась с деятельностью иранского Института сертификации и регистрации семян и растений
2024-12-15T12:20+0500
2024-12-15T12:20+0500
2024-12-15T12:20+0500
узбекистан
иран
сотрудничество
сельское хозяйство
картофель
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ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Узбекистан и Иран планируют вместе выводить новые сорта картофеля, сообщает ИА "Дунё.Делегация РУз во главе с директором Агентства по карантину и защите растений Ибрагимом Эргашевым ознакомилась с деятельностью Института сертификации и регистрации семян и растений в иранском городе Кередже.Гендиректор института Мухаммад Ассарех рассказал, что в Иране под посев сельхозродукции выделили 4 млн гектаров земли, из которых 160 тыс. гектаров будут использовать для выращивания картофеля.По итогам встречи достигнута договоренность о дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества в сфере сельского хозяйства.
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узбекистан иран картофель
узбекистан иран картофель
Узбекистан и Иран планируют вместе выводить новые сорта картофеля
Делегация республики ознакомилась с деятельностью иранского Института сертификации и регистрации семян и растений.
ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik.
Узбекистан и Иран планируют вместе выводить новые сорта картофеля, сообщает
ИА "Дунё.
Делегация РУз во главе с директором Агентства по карантину и защите растений Ибрагимом Эргашевым ознакомилась с деятельностью Института сертификации и регистрации семян и растений в иранском городе Кередже.
Гендиректор института Мухаммад Ассарех рассказал, что в Иране под посев сельхозродукции выделили 4 млн гектаров земли, из которых 160 тыс. гектаров будут использовать для выращивания картофеля.
“Стороны обменялись мнениями по вопросам налаживания сотрудничества в области выращивания картофеля, создания новых сортов и научных исследований”, — говорится в сообщении.
По итогам встречи достигнута договоренность о дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества в сфере сельского хозяйства.