https://uz.sputniknews.ru/20241215/uzbekistan-i-iran-planiruyut-vyvodit-novye-sorta-kartofelya-47108694.html

Узбекистан и Иран планируют вместе выводить новые сорта картофеля

Узбекистан и Иран планируют вместе выводить новые сорта картофеля

Sputnik Узбекистан

Делегация республики ознакомилась с деятельностью иранского Института сертификации и регистрации семян и растений

2024-12-15T12:20+0500

2024-12-15T12:20+0500

2024-12-15T12:20+0500

узбекистан

иран

сотрудничество

сельское хозяйство

картофель

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/0c/45150999_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8f374a3ed11372494b6dd0734cb03a20.jpg

ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Узбекистан и Иран планируют вместе выводить новые сорта картофеля, сообщает ИА "Дунё.Делегация РУз во главе с директором Агентства по карантину и защите растений Ибрагимом Эргашевым ознакомилась с деятельностью Института сертификации и регистрации семян и растений в иранском городе Кередже.Гендиректор института Мухаммад Ассарех рассказал, что в Иране под посев сельхозродукции выделили 4 млн гектаров земли, из которых 160 тыс. гектаров будут использовать для выращивания картофеля.По итогам встречи достигнута договоренность о дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества в сфере сельского хозяйства.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан иран картофель