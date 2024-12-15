https://uz.sputniknews.ru/20241215/uzbekistan-stal-liderom-v-tsentralnoy-azii-po-gendernomu-ravenstvu-47109517.html

Узбекистан стал лидером в Центральной Азии по гендерному равенству

Узбекистан стал лидером в Центральной Азии по гендерному равенству

Sputnik Узбекистан

Улучшение позиций республики Индексе гендерного равенства и управления обусловлено проводимыми в стране реформами, в том числе в IT-сфере

2024-12-15T14:51+0500

2024-12-15T14:51+0500

2024-12-15T14:51+0500

общество

узбекистан

женщины

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ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Узбекистан стал лидером в Центральной Азии по гендерному равенству. Республика достигла значительного прогресса в Индексе гендерного равенства и управления (GEGI) за 2024 год, заняв 52-е место среди 158 стран.По сравнению с данными 2022 года, Узбекистан улучшил свои показатели на 51 позицию.Как указано в докладе GEGI 2024, республика набрала 72,8 балла, что является самым высоким результатом среди стран ЦА.Для сравнения:В докладе также анализируются достижения и вызовы, с которыми сталкиваются женщины во всем мире за последние два года.Улучшение позиций Узбекистана обусловлено проводимыми в стране реформами, в том числе в сфере информационных технологий.В частности:

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