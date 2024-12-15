https://uz.sputniknews.ru/20241215/uzbekistan-stal-liderom-v-tsentralnoy-azii-po-gendernomu-ravenstvu-47109517.html
Узбекистан стал лидером в Центральной Азии по гендерному равенству
Узбекистан стал лидером в Центральной Азии по гендерному равенству
Sputnik Узбекистан
Улучшение позиций республики Индексе гендерного равенства и управления обусловлено проводимыми в стране реформами, в том числе в IT-сфере
2024-12-15T14:51+0500
2024-12-15T14:51+0500
2024-12-15T14:51+0500
общество
узбекистан
женщины
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ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Узбекистан стал лидером в Центральной Азии по гендерному равенству. Республика достигла значительного прогресса в Индексе гендерного равенства и управления (GEGI) за 2024 год, заняв 52-е место среди 158 стран.По сравнению с данными 2022 года, Узбекистан улучшил свои показатели на 51 позицию.Как указано в докладе GEGI 2024, республика набрала 72,8 балла, что является самым высоким результатом среди стран ЦА.Для сравнения:В докладе также анализируются достижения и вызовы, с которыми сталкиваются женщины во всем мире за последние два года.Улучшение позиций Узбекистана обусловлено проводимыми в стране реформами, в том числе в сфере информационных технологий.В частности:
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ца страна лидер гендерное равенство
ца страна лидер гендерное равенство
Узбекистан стал лидером в Центральной Азии по гендерному равенству
Улучшение позиций республики Индексе гендерного равенства и управления обусловлено проводимыми в стране реформами, в том числе в IT-сфере.
ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik.
Узбекистан стал лидером
в Центральной Азии по гендерному равенству. Республика достигла значительного прогресса в Индексе гендерного равенства и управления (GEGI) за 2024 год, заняв 52-е место среди 158 стран.
По сравнению с данными 2022 года, Узбекистан улучшил свои показатели на 51 позицию.
Как указано в докладе GEGI 2024, республика набрала 72,8 балла, что является самым высоким результатом среди стран ЦА.
Казахстан занял 76-е место (в 2022-ом – 84-е).
Кыргызстан – 99-е место (в 2022-ом – 91-е).
Таджикистан – 103-е место (в 2022-ом – 118-е);
Туркменистан в рейтинге отсутствует.
В докладе также анализируются достижения и вызовы, с которыми сталкиваются женщины во всем мире за последние два года.
Улучшение позиций Узбекистана обусловлено проводимыми в стране реформами, в том числе в сфере информационных технологий.
активное вовлечение женщин в IT и STEM-проекты;
запуск образовательных программ по цифровым навыкам для девушек;
принятие мер по защите прав женщин и обеспечению гендерного равенства.