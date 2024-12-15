https://uz.sputniknews.ru/20241215/v-kakix-napravleniyax-planiruyut-sotrudnichat-uzbekistan-i-tailand-47106491.html
В каких направлениях намерены сотрудничать Узбекистан и Таиланд
В каких направлениях намерены сотрудничать Узбекистан и Таиланд
Sputnik Узбекистан
Республику посетит делегация тайских мусульманских лидеров и деловых кругов
2024-12-15T09:50+0500
2024-12-15T09:50+0500
2024-12-15T13:55+0500
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ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Перспективные направления сотрудничества обсудили представители Генконсульства Узбекистана в Бангкоке, сообщает ИА "Дунё".К диалогу также пригласили сотрудников АО "Uzbekistan Airways" в Бангкоке и местных туркомпаний.Тайской стороне рассказали о потенциале паломнического туризма, инвестиционных и торговых возможностях Узбекистана.Участники встречи договорились организовать визит делегации тайских мусульманских лидеров и деловых кругов в Узбекистан.
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узбекистан таиланд сотрудничество
узбекистан таиланд сотрудничество
В каких направлениях намерены сотрудничать Узбекистан и Таиланд
09:50 15.12.2024 (обновлено: 13:55 15.12.2024)
Республику посетит делегация тайских мусульманских лидеров и деловых кругов.
ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik.
Перспективные направления сотрудничества обсудили представители Генконсульства Узбекистана в Бангкоке, сообщает
ИА "Дунё".
“Представители Генерального консульства Узбекистана в Бангкоке встретились с заместителем председателя Центрального исламского совета Таиланда, доктором Абдуллой Нумсуком”, — говорится в сообщении.
К диалогу также пригласили сотрудников АО "Uzbekistan Airways" в Бангкоке и местных туркомпаний.
Тайской стороне рассказали о потенциале паломнического туризма, инвестиционных и торговых возможностях Узбекистана.
“Было отмечено, что существует возможность для расширения взаимовыгодного сотрудничества в сферах образования, религиозного и культурного обмена”, — говорится в сообщении.
Участники встречи договорились организовать визит делегации тайских мусульманских лидеров и деловых кругов в Узбекистан.