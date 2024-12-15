https://uz.sputniknews.ru/20241215/v-kakix-napravleniyax-planiruyut-sotrudnichat-uzbekistan-i-tailand-47106491.html

В каких направлениях намерены сотрудничать Узбекистан и Таиланд

В каких направлениях намерены сотрудничать Узбекистан и Таиланд

Sputnik Узбекистан

Республику посетит делегация тайских мусульманских лидеров и деловых кругов

2024-12-15T09:50+0500

2024-12-15T09:50+0500

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узбекистан

таиланд

генеральное консульство узбекистана

встреча

бангкок

сотрудничество

туризм

инвестиции

торговля

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ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Перспективные направления сотрудничества обсудили представители Генконсульства Узбекистана в Бангкоке, сообщает ИА "Дунё".К диалогу также пригласили сотрудников АО "Uzbekistan Airways" в Бангкоке и местных туркомпаний.Тайской стороне рассказали о потенциале паломнического туризма, инвестиционных и торговых возможностях Узбекистана.Участники встречи договорились организовать визит делегации тайских мусульманских лидеров и деловых кругов в Узбекистан.

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