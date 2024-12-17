https://uz.sputniknews.ru/20241217/oda-rodnomu-krayu-personalnaya-vystavka-faxriddina-pattoxova-fotolenta-47031704.html

"Ода родному краю": персональная выставка Фахриддина Паттахова — фотолента

"Ода родному краю": персональная выставка Фахриддина Паттахова — фотолента

Sputnik Узбекистан

Фахриддин Паттахов — известный художник, чьи работы украшают музеи и частные коллекции как в Узбекистане, так и за его пределами. Член Союза художников Узбекистана, он делится своим мастерством с молодыми талантами и продолжает оставаться одним из ярчайших представителей национального искусства.

2024-12-17T19:15+0500

2024-12-17T19:15+0500

2024-12-17T19:15+0500

выставка

ташкент

картины

художник

мультимедиа

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фото недели

фотолента

узбекистан

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Фахриддин Паттахов: путь художника Фахриддин Паттахов, член Союза художников Узбекистана с 1994 года, посвятил свою жизнь развитию изобразительного искусства. Выпускник Института искусств имени Маннона Уйгура, факультета станковой живописи (1991 г.), он учился под руководством выдающихся мастеров: Чингиза Ахмарова, Хикмата Рахмонова и Негмата Кузыбаева.Персональные выставки и международное признаниеКартины Паттахова неоднократно демонстрировались на персональных выставках:Работы в престижных коллекцияхКартины художника находятся в ведущих коллекциях:Преподавательская деятельностьФахриддин Паттахов не только создает искусство, но и передает свои знания новым поколениям. Он преподает в Республиканской специализированной художественной школе имени П. П. Бенькова, а также в Национальном институте художеств и дизайна имени К. Бекзода.ИтогиТворчество Фахриддина Паттахова сочетает традиции узбекского искусства и современные тенденции. Его картины вдохновляют, его педагогическая деятельность воспитывает молодых художников, а вклад в искусство становится частью культурного наследия Узбекистана.

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