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"Ода родному краю": персональная выставка Фахриддина Паттахова — фотолента
"Ода родному краю": персональная выставка Фахриддина Паттахова — фотолента
Sputnik Узбекистан
Фахриддин Паттахов — известный художник, чьи работы украшают музеи и частные коллекции как в Узбекистане, так и за его пределами. Член Союза художников Узбекистана, он делится своим мастерством с молодыми талантами и продолжает оставаться одним из ярчайших представителей национального искусства.
2024-12-17T19:15+0500
2024-12-17T19:15+0500
выставка
ташкент
картины
художник
мультимедиа
фото
фото недели
фотолента
узбекистан
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Фахриддин Паттахов: путь художника Фахриддин Паттахов, член Союза художников Узбекистана с 1994 года, посвятил свою жизнь развитию изобразительного искусства. Выпускник Института искусств имени Маннона Уйгура, факультета станковой живописи (1991 г.), он учился под руководством выдающихся мастеров: Чингиза Ахмарова, Хикмата Рахмонова и Негмата Кузыбаева.Персональные выставки и международное признаниеКартины Паттахова неоднократно демонстрировались на персональных выставках:Работы в престижных коллекцияхКартины художника находятся в ведущих коллекциях:Преподавательская деятельностьФахриддин Паттахов не только создает искусство, но и передает свои знания новым поколениям. Он преподает в Республиканской специализированной художественной школе имени П. П. Бенькова, а также в Национальном институте художеств и дизайна имени К. Бекзода.ИтогиТворчество Фахриддина Паттахова сочетает традиции узбекского искусства и современные тенденции. Его картины вдохновляют, его педагогическая деятельность воспитывает молодых художников, а вклад в искусство становится частью культурного наследия Узбекистана.
ташкент
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выставка паттохов ташкент картины художник фотолента
выставка паттохов ташкент картины художник фотолента

"Ода родному краю": персональная выставка Фахриддина Паттахова — фотолента

19:15 17.12.2024
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Эксклюзив
Фахриддин Паттахов — известный художник, чьи работы украшают музеи и частные коллекции как в Узбекистане, так и за его пределами. Он делится своим мастерством с молодыми талантами и продолжает оставаться одним из ярчайших представителей национального искусства.
Фахриддин Паттахов: путь художника
Фахриддин Паттахов, член Союза художников Узбекистана с 1994 года, посвятил свою жизнь развитию изобразительного искусства. Выпускник Института искусств имени Маннона Уйгура, факультета станковой живописи (1991 г.), он учился под руководством выдающихся мастеров: Чингиза Ахмарова, Хикмата Рахмонова и Негмата Кузыбаева.
Персональные выставки и международное признание
Картины Паттахова неоднократно демонстрировались на персональных выставках:
Русский драматический театр (1992 г.)
Государственный музей искусств Узбекистана (2005 г.)
Ташкентский колледж культуры (2007 г.)
Галерея "Kursart Sanat" в Анкаре, Турция (2005 г.)
Университет "Erciyes", Кайсери, Турция (2007 г.)
Международные форумы и ярмарки в Турции (2001–2007 гг.)
Работы в престижных коллекциях
Картины художника находятся в ведущих коллекциях:
Дирекция художественных выставок
Государственный музей искусств Узбекистана
Галерея изобразительного искусства Узбекистана
Вестминстерский университет
Преподавательская деятельность
Фахриддин Паттахов не только создает искусство, но и передает свои знания новым поколениям. Он преподает в Республиканской специализированной художественной школе имени П. П. Бенькова, а также в Национальном институте художеств и дизайна имени К. Бекзода.
Итоги
Творчество Фахриддина Паттахова сочетает традиции узбекского искусства и современные тенденции. Его картины вдохновляют, его педагогическая деятельность воспитывает молодых художников, а вклад в искусство становится частью культурного наследия Узбекистана.
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Пейзаж Чирчика". 2010 г., холст, масло

&quot;Пейзаж Чирчика&quot;. 2010 г., холст, масло - Sputnik Узбекистан
1/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Пейзаж Чирчика". 2010 г., холст, масло

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Двор в Хумсане". 1998 г., холст, масло

&quot;Двор в Хумсане&quot;. 1998 г., холст, масло - Sputnik Узбекистан
2/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Двор в Хумсане". 1998 г., холст, масло

© Sputnik / Бахром Хатамов

Посетительницы выставки

Посетительницы выставки - Sputnik Узбекистан
3/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Посетительницы выставки

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Лето в Бричмулле". 2020 г., холст, масло

&quot;Лето в Бричмулле&quot;. 2020 г., холст, масло - Sputnik Узбекистан
4/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Лето в Бричмулле". 2020 г., холст, масло

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Мавзолей Амира Темура. Самарканд". 1997 г., холст, масло

&quot;Мавзолей Амира Темура. Самарканд&quot;. 1997 г., холст, масло - Sputnik Узбекистан
5/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Мавзолей Амира Темура. Самарканд". 1997 г., холст, масло

© Sputnik / Бахром Хатамов

Посетительницы выставки

Посетительницы выставки - Sputnik Узбекистан
6/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Посетительницы выставки

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Осень в горах". 1994 г., холст, масло

&quot;Осень в горах&quot;. 1994 г., холст, масло - Sputnik Узбекистан
7/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Осень в горах". 1994 г., холст, масло

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Махалля Караташ". 2024 г., холст, масло

&quot;Махалля Караташ&quot;. 2024 г., холст, масло - Sputnik Узбекистан
8/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Махалля Караташ". 2024 г., холст, масло

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Весна в поле". 2004 г., холст, масло

&quot;Весна в поле&quot;. 2004 г., холст, масло - Sputnik Узбекистан
9/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Весна в поле". 2004 г., холст, масло

© Sputnik / Бахром Хатамов

Посетительница выставки

Посетительница выставки - Sputnik Узбекистан
10/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Посетительница выставки

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Осень". 2008 г., холст, масло

&quot;Осень&quot;. 2008 г., холст, масло - Sputnik Узбекистан
11/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Осень". 2008 г., холст, масло

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Осень в Ярдане". 2015 г., холст, масло

&quot;Осень в Ярдане&quot;. 2015 г., холст, масло - Sputnik Узбекистан
12/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Осень в Ярдане". 2015 г., холст, масло

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Мечеть Хазрати Имам". 2015 г., холст, масло

&quot;Мечеть Хазрати Имам&quot;. 2015 г., холст, масло - Sputnik Узбекистан
13/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Мечеть Хазрати Имам". 2015 г., холст, масло

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Зима в Ташкенте". 2024 г., холст, масло

&quot;Зима в Ташкенте&quot;. 2024 г., холст, масло - Sputnik Узбекистан
14/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Зима в Ташкенте". 2024 г., холст, масло

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Фантазия". 1993 г., холст, масло

&quot;Фантазия&quot;. 1993 г., холст, масло - Sputnik Узбекистан
15/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Фантазия". 1993 г., холст, масло

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Моя песня". 2024 г., холст, масло

&quot;Моя песня&quot;. 2024 г., холст, масло - Sputnik Узбекистан
16/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Моя песня". 2024 г., холст, масло

© Sputnik / Бахром Хатамов

Посетительницы выставки

Посетительницы выставки - Sputnik Узбекистан
17/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Посетительницы выставки

© Sputnik / Бахром Хатамов

Пейзаж. "Улица Укчи". 2005 г., холст, масло

Пейзаж. &quot;Улица Укчи&quot;. 2005 г., холст, масло - Sputnik Узбекистан
18/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Пейзаж. "Улица Укчи". 2005 г., холст, масло

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