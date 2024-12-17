"Ода родному краю": персональная выставка Фахриддина Паттахова — фотолента

Фахриддин Паттахов — известный художник, чьи работы украшают музеи и частные коллекции как в Узбекистане, так и за его пределами. Член Союза художников Узбекистана, он делится своим мастерством с молодыми талантами и продолжает оставаться одним из ярчайших представителей национального искусства.
Фахриддин Паттахов: путь художника Фахриддин Паттахов, член Союза художников Узбекистана с 1994 года, посвятил свою жизнь развитию изобразительного искусства. Выпускник Института искусств имени Маннона Уйгура, факультета станковой живописи (1991 г.), он учился под руководством выдающихся мастеров: Чингиза Ахмарова, Хикмата Рахмонова и Негмата Кузыбаева.Персональные выставки и международное признаниеКартины Паттахова неоднократно демонстрировались на персональных выставках:Работы в престижных коллекцияхКартины художника находятся в ведущих коллекциях:Преподавательская деятельностьФахриддин Паттахов не только создает искусство, но и передает свои знания новым поколениям. Он преподает в Республиканской специализированной художественной школе имени П. П. Бенькова, а также в Национальном институте художеств и дизайна имени К. Бекзода.ИтогиТворчество Фахриддина Паттахова сочетает традиции узбекского искусства и современные тенденции. Его картины вдохновляют, его педагогическая деятельность воспитывает молодых художников, а вклад в искусство становится частью культурного наследия Узбекистана.
Фахриддин Паттахов — известный художник, чьи работы украшают музеи и частные коллекции как в Узбекистане, так и за его пределами. Он делится своим мастерством с молодыми талантами и продолжает оставаться одним из ярчайших представителей национального искусства.
Фахриддин Паттахов: путь художника Фахриддин Паттахов, член Союза художников Узбекистана с 1994 года, посвятил свою жизнь развитию изобразительного искусства. Выпускник Института искусств имени Маннона Уйгура, факультета станковой живописи (1991 г.), он учился под руководством выдающихся мастеров: Чингиза Ахмарова, Хикмата Рахмонова и Негмата Кузыбаева.
Персональные выставки и международное признание Картины Паттахова неоднократно демонстрировались на персональных выставках:
Русский драматический театр (1992 г.)
Государственный музей искусств Узбекистана (2005 г.)
Ташкентский колледж культуры (2007 г.)
Галерея "Kursart Sanat" в Анкаре, Турция (2005 г.)
Университет "Erciyes", Кайсери, Турция (2007 г.)
Международные форумы и ярмарки в Турции (2001–2007 гг.)
Работы в престижных коллекциях Картины художника находятся в ведущих коллекциях:
Дирекция художественных выставок
Государственный музей искусств Узбекистана
Галерея изобразительного искусства Узбекистана
Вестминстерский университет
Преподавательская деятельность Фахриддин Паттахов не только создает искусство, но и передает свои знания новым поколениям. Он преподает в Республиканской специализированной художественной школе имени П. П. Бенькова, а также в Национальном институте художеств и дизайна имени К. Бекзода.
Итоги Творчество Фахриддина Паттахова сочетает традиции узбекского искусства и современные тенденции. Его картины вдохновляют, его педагогическая деятельность воспитывает молодых художников, а вклад в искусство становится частью культурного наследия Узбекистана.