https://uz.sputniknews.ru/20241217/osujdennym-uzbekistantsam-dadut-pravo-obschatsya-s-blizkimi-po-videosvyazi-47152422.html

Осужденным узбекистанцам могут разрешить общаться с близкими по видеосвязи — законопроект

Осужденным узбекистанцам могут разрешить общаться с близкими по видеосвязи — законопроект

Sputnik Узбекистан

Депутаты приняли законопроект, направленный на обеспечение права лиц, лишенных свободы, на дистанционные видеосвидания.

2024-12-17T18:33+0500

2024-12-17T18:33+0500

2024-12-17T18:33+0500

мвд узбекистана

законодательная палата олий мажлиса

депутаты

общество

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ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Осужденным в Узбекистане предоставят право на дистанционные встречи по видеосвязи. Об этом было объявлено на очередном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса, сообщила пресс-служба нижней палаты.Депутаты рассмотрели в первом чтении законопроект, направленный на обеспечение права лиц, лишенных свободы, на дистанционные видеосвидания.Отмечается, что данный законопроект разработан с целью недопущения их отделения от общества путем применения современных информационно-коммуникационных технологий, оказания содействия в реинтеграции в общество после отбывания наказания.Законопроектом вносятся изменения и дополнения в соответствующие статьи Уголовно-исполнительного кодекса, предусматривающие возможность онлайн-встреч со своими близкими, предоставляя возможность проведения дистанционных видеосвиданий для осужденных, отбывающих наказание в учреждениях МВД по исполнению наказания. При этом количество дистанционных видеосвиданий определяется в зависимости от порядка отбывания наказания и условий содержания осужденных.В связи с этим депутаты обратились к экспертам с вопросом, "достаточна ли материально-техническая база пенитенциарных учреждений". Представитель МВД отметил, что осужденные переходят из сферы дополнительных прав в сферу основных прав. Соответствующие устройства установлены во всех учреждениях. Если этот документ будет принят, эти работы можно будет проводить через отдельную платформу.По мнению депутатов, изменения в законопроекте обеспечат удобство не только осужденному, но и членам его семьи и родственникам. Поправки в законодательство были приняты депутатами в первом чтении.

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