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Осужденным узбекистанцам могут разрешить общаться с близкими по видеосвязи — законопроект
Осужденным узбекистанцам могут разрешить общаться с близкими по видеосвязи — законопроект
Sputnik Узбекистан
Депутаты приняли законопроект, направленный на обеспечение права лиц, лишенных свободы, на дистанционные видеосвидания.
2024-12-17T18:33+0500
2024-12-17T18:33+0500
мвд узбекистана
законодательная палата олий мажлиса
депутаты
общество
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ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Осужденным в Узбекистане предоставят право на дистанционные встречи по видеосвязи. Об этом было объявлено на очередном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса, сообщила пресс-служба нижней палаты.Депутаты рассмотрели в первом чтении законопроект, направленный на обеспечение права лиц, лишенных свободы, на дистанционные видеосвидания.Отмечается, что данный законопроект разработан с целью недопущения их отделения от общества путем применения современных информационно-коммуникационных технологий, оказания содействия в реинтеграции в общество после отбывания наказания.Законопроектом вносятся изменения и дополнения в соответствующие статьи Уголовно-исполнительного кодекса, предусматривающие возможность онлайн-встреч со своими близкими, предоставляя возможность проведения дистанционных видеосвиданий для осужденных, отбывающих наказание в учреждениях МВД по исполнению наказания. При этом количество дистанционных видеосвиданий определяется в зависимости от порядка отбывания наказания и условий содержания осужденных.В связи с этим депутаты обратились к экспертам с вопросом, "достаточна ли материально-техническая база пенитенциарных учреждений". Представитель МВД отметил, что осужденные переходят из сферы дополнительных прав в сферу основных прав. Соответствующие устройства установлены во всех учреждениях. Если этот документ будет принят, эти работы можно будет проводить через отдельную платформу.По мнению депутатов, изменения в законопроекте обеспечат удобство не только осужденному, но и членам его семьи и родственникам. Поправки в законодательство были приняты депутатами в первом чтении.
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законодательная палата олий мажлис видеосвидания законопроект депутаты
законодательная палата олий мажлис видеосвидания законопроект депутаты

Осужденным узбекистанцам могут разрешить общаться с близкими по видеосвязи — законопроект

18:33 17.12.2024
© SputnikНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.12.2024
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Депутаты приняли законопроект, направленный на обеспечение права лиц, лишенных свободы, на дистанционные видеосвидания.
ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Осужденным в Узбекистане предоставят право на дистанционные встречи по видеосвязи. Об этом было объявлено на очередном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса, сообщила пресс-служба нижней палаты.
Депутаты рассмотрели в первом чтении законопроект, направленный на обеспечение права лиц, лишенных свободы, на дистанционные видеосвидания.

Отмечается, что данный законопроект разработан с целью недопущения их отделения от общества путем применения современных информационно-коммуникационных технологий, оказания содействия в реинтеграции в общество после отбывания наказания.
© Законодательная палата Олий Мажлиса республики УзбекистанЗаседание Законодательной палаты Олий Мажлиса
Заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.12.2024
Заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса
© Законодательная палата Олий Мажлиса республики Узбекистан

"Данный проект разработан в целях приведения прав заключенных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, в соответствие с международными нормами, внедрения современных информационных технологий в сферу и снижения случаев повторных правонарушений лиц, лишенных свободы", — отметил заместитель министра внутренних дел Рамазон Ашрапов.

Законопроектом вносятся изменения и дополнения в соответствующие статьи Уголовно-исполнительного кодекса, предусматривающие возможность онлайн-встреч со своими близкими, предоставляя возможность проведения дистанционных видеосвиданий для осужденных, отбывающих наказание в учреждениях МВД по исполнению наказания.
При этом количество дистанционных видеосвиданий определяется в зависимости от порядка отбывания наказания и условий содержания осужденных.

"В ходе обсуждений депутаты высказали свое мнение по законопроекту и отметили, что данный документ служит интересам человека и направлен на обеспечение права лиц, лишенных свободы, на общение с членами своей семьи и близкими", — говорится в сообщении.

В связи с этим депутаты обратились к экспертам с вопросом, "достаточна ли материально-техническая база пенитенциарных учреждений".
Представитель МВД отметил, что осужденные переходят из сферы дополнительных прав в сферу основных прав. Соответствующие устройства установлены во всех учреждениях. Если этот документ будет принят, эти работы можно будет проводить через отдельную платформу.
По мнению депутатов, изменения в законопроекте обеспечат удобство не только осужденному, но и членам его семьи и родственникам. Поправки в законодательство были приняты депутатами в первом чтении.
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