https://uz.sputniknews.ru/20241217/v-eaes-vstupyat-v-silu-izmeneniya-v-texreglament-na-maslojirovuyu-produktsiyu-chto-izmenitsya-47151254.html
В ЕАЭС вступят в силу изменения в техрегламенте на масложировую продукцию — что поменяется
В ЕАЭС вступят в силу изменения в техрегламенте на масложировую продукцию — что поменяется
Sputnik Узбекистан
Изменения уточняют отдельные положения техрегламента, касающиеся определений пищевой масложировой продукции, требований к маркировке, процессов ее производства и перевозки, а также устраняют неоднозначное толкование норм технического регламента.
2024-12-17T17:00+0500
2024-12-17T17:00+0500
2024-12-17T18:00+0500
еаэс
еэк
растительное масло
производство
перевозки
пищевая промышленность
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ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Изменения в технический регламент Таможенного союза на масложировую продукцию вступят в силу на территории стран ЕАЭС 22 декабря. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).Там пояснили, что изменения уточняют отдельные положения техрегламента, касающиеся определений пищевой масложировой продукции, требований к маркировке, процессов ее производства и перевозки, а также устраняют неоднозначное толкование норм технического регламента.В частности, предусмотрены требования к процессу и условиям транспортировки пищевой масложировой продукции, в том числе по использованию транспорта, предназначенного для перевозки продукции наливом. Установлены перечни разрешенных и запрещенных предшествующих грузов при транспортировке пищевой масложировой продукции наливом водным транспортом.Также определены требования к обязательной переработке растительных масел после их транспортирования наливом водным транспортом, что позволит обеспечить безопасность всех видов пищевой масложировой продукции.Кроме того, для повышения безопасности такой продукции с 1 января 2025 года вводится нормирование допустимого уровня содержания контаминанта "глицидиловые эфиры жирных кислот в пересчете на глицидол". До настоящего времени законодательством государств ЕАЭС, а также техническими регламентами Союза не были установлены обязательные требования по содержанию глицидиловых эфиров в пищевой продукции.Для плавного перехода на новые требования определен переходный период 12 месяцев, в течение которого допускаются производство и выпуск в обращение на таможенной территории ЕАЭС масложировой продукции в соответствии с ранее установленными обязательными требованиями. Также допускается производство и выпуск в обращение на таможенной территории ЕАЭС таких товаров. Обращение такой продукции допускается в течение срока ее годности, установленного изготовителем.
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еаэс еэк масложировая продукция перевозка производство техрегламент
еаэс еэк масложировая продукция перевозка производство техрегламент
В ЕАЭС вступят в силу изменения в техрегламенте на масложировую продукцию — что поменяется
17:00 17.12.2024 (обновлено: 18:00 17.12.2024)
Изменения уточняют отдельные положения техрегламента, касающиеся определений пищевой масложировой продукции, требований к маркировке, процессов ее производства и перевозки, а также устраняют неоднозначное толкование норм технического регламента.
ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik.
Изменения в технический регламент Таможенного союза на масложировую продукцию вступят в силу на территории стран ЕАЭС 22 декабря. Об этом сообщили
в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Там пояснили, что изменения уточняют отдельные положения техрегламента, касающиеся определений пищевой масложировой продукции, требований к маркировке, процессов ее производства и перевозки, а также устраняют неоднозначное толкование норм технического регламента.
В частности, предусмотрены требования к процессу и условиям транспортировки пищевой масложировой продукции, в том числе по использованию транспорта, предназначенного для перевозки продукции наливом. Установлены перечни разрешенных и запрещенных предшествующих грузов при транспортировке пищевой масложировой продукции наливом водным транспортом.
Также определены требования к обязательной переработке растительных масел после их транспортирования наливом водным транспортом, что позволит обеспечить безопасность всех видов пищевой масложировой продукции.
Кроме того, для повышения безопасности такой продукции с 1 января 2025 года вводится нормирование допустимого уровня содержания контаминанта "глицидиловые эфиры жирных кислот в пересчете на глицидол".
"Этот вопрос имеет большую социальную значимость, поскольку в последние годы накоплены данные о присутствии глицидиловых эфиров жирных кислот в растительных маслах и продуктах с их использованием, и их негативном влиянии на здоровье. Эти вещества являются технологическими контаминантами и могут образовываться во всех растительных маслах при высокотемпературной обработке", — отметили в ЕЭК.
До настоящего времени законодательством государств ЕАЭС, а также техническими регламентами Союза не были установлены обязательные требования по содержанию глицидиловых эфиров в пищевой продукции.
"Изменения масложирового техрегламента являются первым шагом в нормировании глицидиловых эфиров в пищевой продукции", — уточнили в ЕЭК.
Для плавного перехода на новые требования определен переходный период 12 месяцев, в течение которого допускаются производство и выпуск в обращение на таможенной территории ЕАЭС масложировой продукции в соответствии с ранее установленными обязательными требованиями. Также допускается производство и выпуск в обращение на таможенной территории ЕАЭС таких товаров. Обращение такой продукции допускается в течение срока ее годности, установленного изготовителем.