https://uz.sputniknews.ru/20241217/v-press-tsentre-sputnik-rasskajut-o-novom-dizayn-kode-tashkenta-i-kak-izmenitsya-oblik-goroda-47136577.html
В пресс-центре Sputnik расскажут о новом дизайн-коде Ташкента и как изменится облик города
В пресс-центре Sputnik расскажут о новом дизайн-коде Ташкента и как изменится облик города
Sputnik Узбекистан
На очередной пресс- конференции в пресс-центре Sputnik обсудят, как изменится имидж столицы Узбекистана.
2024-12-17T10:40+0500
2024-12-17T10:40+0500
2024-12-17T10:40+0500
пресс-конференция
пресс-центр
ташкент
sputnik
хокимият ташкента
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ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан 18 декабря в 13.00 в состоится пресс-конференция с участием представителя администрации города Ташкента.Гостем пресс-конференции станет представитель Департамента цифрового развития при хокимияте города Ташкента Алихан Ахмаджанов.Тема мероприятия –“Дизайн-код Ташкента. Как изменится облик города”.Стоит отметить, что хокимият Ташкента совместно с международными экспертами разработал дизайн-код столицы Узбекистана. В ходе пресс-конференции представитель столичной администрации расскажет, как это повлияет на улучшение облика города и повышение его привлекательности для жителей и туристов?К участию приглашаются журналисты. Телефон и адрес Telegram для регистрации +998971907178, @alisherakimbaev.
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MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан пресс-центр sputnik дизайн-код ташкент
узбекистан пресс-центр sputnik дизайн-код ташкент
В пресс-центре Sputnik расскажут о новом дизайн-коде Ташкента и как изменится облик города
На очередной пресс- конференции в пресс-центре Sputnik обсудят, как изменится имидж столицы Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан 18 декабря в 13.00 в состоится пресс-конференция с участием представителя администрации города Ташкента.
Гостем пресс-конференции станет представитель Департамента цифрового развития при хокимияте города Ташкента Алихан Ахмаджанов.
Тема мероприятия –“Дизайн-код Ташкента. Как изменится облик города”.
Стоит отметить, что хокимият Ташкента совместно с международными экспертами разработал дизайн-код столицы Узбекистана. В ходе пресс-конференции представитель столичной администрации расскажет, как это повлияет на улучшение облика города и повышение его привлекательности для жителей и туристов?
К участию приглашаются журналисты. Телефон и адрес Telegram для регистрации +998971907178, @alisherakimbaev.