Дизайн-код Ташкента. Как изменится облик столицы — видео
13:30 19.12.2024 (обновлено: 16:09 19.12.2024)
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В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошла пресс-конференция с участием Алихана Ахмаджанова, представителя Департамента цифрового развития при хокимияте Ташкента.
Хокимият Ташкента совместно с международными экспертами разработал дизайн-код столицы. Это первый типовой сборник, принятый в качестве нормативного акта.
Представитель администрации города рассказал, как это поможет улучшить внешний облик Ташкента и повысить его привлекательность для жителей и туристов.
По его словам, при разработке дизайн-кода Ташкента в основном учитывали опыт развития городов стран СНГ, а также опыт Москвы, Казани и Новосибирска.
“Мы не хотим, чтобы рекламы было очень мало, но мы хотим, чтобы она была упорядочена. Нам важно, чтобы реклама отвечала современным требованиям, не загораживала, например, архитектурные элементы города, была удобной и красивой”, — сказал он в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан.
Спикер также отметил, что все мозаики в Ташкенте освобождены от размещения рекламы.
“Если на многоквартирном доме висит реклама, значит, она точно незаконна”, — добавил Ахмаджанов.
Как изменится облик Ташкента: смотрите полную запись пресс-конференции.