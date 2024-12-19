https://uz.sputniknews.ru/20241219/dizayn-kod-tashkenta-kak-izmenitsya-oblik-stolitsy-47184653.html

Дизайн-код Ташкента. Как изменится облик столицы — видео

Дизайн-код Ташкента. Как изменится облик столицы — видео

Sputnik Узбекистан

В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 18 декабря прошла пресс-конференция с участием Алихана Ахмаджанова, представителя Департамента цифрового развития при хокимияте Ташкента

2024-12-19T13:30+0500

2024-12-19T13:30+0500

2024-12-19T16:09+0500

пресс-центр

видео

эксклюзив

пресс-центр

пресс-конференция

sputnik

узбекистан

ташкент

хокимият ташкента

реклама

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/13/47184484_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d5109bc1ece1cf289cec03dfd1b98d5c.jpg

Хокимият Ташкента совместно с международными экспертами разработал дизайн-код столицы. Это первый типовой сборник, принятый в качестве нормативного акта.Представитель администрации города рассказал, как это поможет улучшить внешний облик Ташкента и повысить его привлекательность для жителей и туристов.По его словам, при разработке дизайн-кода Ташкента в основном учитывали опыт развития городов стран СНГ, а также опыт Москвы, Казани и Новосибирска.Спикер также отметил, что все мозаики в Ташкенте освобождены от размещения рекламы. Как изменится облик Ташкента: смотрите полную запись пресс-конференции.

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ташкент хокимият пресс-центр sputnik узбекистан