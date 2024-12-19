https://uz.sputniknews.ru/20241219/eaes-chto-izmenitsya-v-sfere-zaschity-prav-potrebiteley-47178919.html

ЕАЭС: что изменится в сфере защиты прав потребителей

ЕАЭС: что изменится в сфере защиты прав потребителей

Sputnik Узбекистан

В рамках Союза планируют создать эффективную правовую базу, где будут учтены интересы как продавца, так и покупателя. 19.12.2024, Sputnik Узбекистан

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ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Страны ЕАЭС определили ключевые направления защиты прав потребителей на 2025 год, сообщает пресс-служба ЕЭК.На заседании Консультативного комитета по вопросам защиты прав потребителей государств-членов Союза дали старт разработке новой отраслевой программы совместных действий стран ЕАЭС на ближайшую перспективу.В числе главных приоритетов программы:Участники рассмотрели результаты проведенного ЕЭК аналитического исследования по проблемам разрешения трансграничных споров в области защиты прав потребителей, в том числе в электронной торговле.Он также отметил важность применения мирового опыта и лучших национальных практик государств-членов для разработки эффективных механизмов и обеспечения равных возможностей защиты прав потребителей на всем пространстве Союза.

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