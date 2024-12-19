https://uz.sputniknews.ru/20241219/eaes-chto-izmenitsya-v-sfere-zaschity-prav-potrebiteley-47178919.html
ЕАЭС: что изменится в сфере защиты прав потребителей
ЕАЭС: что изменится в сфере защиты прав потребителей
Sputnik Узбекистан
В рамках Союза планируют создать эффективную правовую базу, где будут учтены интересы как продавца, так и покупателя. 19.12.2024, Sputnik Узбекистан
2024-12-19T11:10+0500
2024-12-19T11:10+0500
2024-12-19T11:10+0500
еаэс
еэк
потребители
цифровизация
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ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Страны ЕАЭС определили ключевые направления защиты прав потребителей на 2025 год, сообщает пресс-служба ЕЭК.На заседании Консультативного комитета по вопросам защиты прав потребителей государств-членов Союза дали старт разработке новой отраслевой программы совместных действий стран ЕАЭС на ближайшую перспективу.В числе главных приоритетов программы:Участники рассмотрели результаты проведенного ЕЭК аналитического исследования по проблемам разрешения трансграничных споров в области защиты прав потребителей, в том числе в электронной торговле.Он также отметил важность применения мирового опыта и лучших национальных практик государств-членов для разработки эффективных механизмов и обеспечения равных возможностей защиты прав потребителей на всем пространстве Союза.
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еаэс, еэк, потребители, цифровизация
еаэс, еэк, потребители, цифровизация
ЕАЭС: что изменится в сфере защиты прав потребителей
В рамках Союза планируют создать эффективную правовую базу, где будут учтены интересы как продавца, так и покупателя.
ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik.
Страны ЕАЭС определили ключевые направления защиты прав потребителей на 2025 год, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
На заседании Консультативного комитета по вопросам защиты прав потребителей государств-членов Союза дали старт разработке новой отраслевой программы совместных действий стран ЕАЭС на ближайшую перспективу.
В числе главных приоритетов программы:
укрепление доверия населения к государственным и общественным институтам защиты прав потребителей в условиях цифровизации;
внедрение инноваций и интеллектуальных сервисов в сферах торговли и услуг.
Участники рассмотрели результаты проведенного ЕЭК аналитического исследования по проблемам разрешения трансграничных споров в области защиты прав потребителей, в том числе в электронной торговле.
"Создание благоприятной среды для развития электронной торговли должно базироваться на балансе интересов всех сторон. Конечно, в первую очередь мы говорим о защите прав потребителей. Но необходимо учитывать мнения как бизнеса, так и общественных организаций в сфере защиты прав потребителей. Это позволит в рамках Союза создать эффективную правовую базу, где будут учтены интересы как продавца, так и покупателя", – подчеркнул министр по техническому регулированию ЕЭК Валентин Татарицкий.
Он также отметил важность применения мирового опыта и лучших национальных практик государств-членов для разработки эффективных механизмов и обеспечения равных возможностей защиты прав потребителей на всем пространстве Союза.