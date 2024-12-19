https://uz.sputniknews.ru/20241219/itogi-goda-s-vladimirom-putinym--translyatsiya-47178238.html
Итоги года с Владимиром Путиным — трансляция
Итоги года с Владимиром Путиным — трансляция
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Прямая линия российского лидера вместе с большой пресс-конференцией, проходит в московском Гостином дворе
2024-12-19T14:00+0500
2024-12-19T14:00+0500
2024-12-19T15:25+0500
прямая трансляция
итоги года
владимир путин
россия
москва
пресс-конференция
видео
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Президент РФ Владимир Путин проводит прямую линию, совмещенную с пресс-конференцией. В прямом эфире он подводит итоги уходящего года и отвечает на вопросы журналистов, в том числе представителей зарубежной прессы и россиян.Для сбора обращений граждан организовали колл-центр, который начал работу в ночь на 8 декабря. Прием вопросов будет идти до окончания программы.Основные обращения касаются спецоперации и здравоохранения. Кроме того, на повестке — экономика и транспортная инфраструктура.По последним данным, к началу прямой линии уже поступило свыше 2 млн обращений и вопросов. Для их обработки впервые применили искусственный интеллект от Сбера GigaChat.По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, на обработку вопросов к прямой линии Путина без ИИ понадобился бы год. Прямая линия российского лидера, проходящая в московском Гостином дворе, в этом году сопровождается эффектом дополненной реальности: в зале демонстрируют данные статистики и стоп-кадры видеозвонков от россиян.Владимир Путин впервые общался с соотечественниками в прямом эфире 24 декабря 2001 года. В 2021 году прямая линия президента, где он отвечал на вопросы россиян, проводилась отдельно от итоговой пресс-конференции для журналистов.
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итоги года владимир путин
итоги года владимир путин
Итоги года с Владимиром Путиным — трансляция
14:00 19.12.2024 (обновлено: 15:25 19.12.2024)
Прямая линия российского лидера вместе с большой пресс-конференцией, проходит в московском Гостином дворе.
Президент РФ Владимир Путин проводит прямую линию, совмещенную с пресс-конференцией.
В прямом эфире он подводит итоги уходящего года и отвечает на вопросы журналистов, в том числе представителей зарубежной прессы и россиян.
Для сбора обращений граждан организовали колл-центр, который начал работу в ночь на 8 декабря. Прием вопросов будет идти до окончания программы.
Основные обращения касаются спецоперации и здравоохранения. Кроме того, на повестке — экономика и транспортная инфраструктура.
По последним данным, к началу прямой линии уже поступило свыше 2 млн обращений и вопросов. Для их обработки впервые применили искусственный интеллект от Сбера GigaChat.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, на обработку вопросов к прямой линии Путина без ИИ понадобился бы год.
Прямая линия российского лидера, проходящая в московском Гостином дворе, в этом году сопровождается эффектом дополненной реальности: в зале демонстрируют данные статистики и стоп-кадры видеозвонков от россиян.
Владимир Путин впервые общался с соотечественниками в прямом эфире 24 декабря 2001 года. В 2021 году прямая линия президента, где он отвечал на вопросы россиян, проводилась отдельно от итоговой пресс-конференции для журналистов.