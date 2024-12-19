https://uz.sputniknews.ru/20241219/iz-kakix-stran-v-uzbekistan-priezjayut-bolshe-vsego-turistov-47188075.html

Из каких стран в Узбекистан приезжают больше всего туристов — инфографика

Из каких стран в Узбекистан приезжают больше всего туристов — инфографика

Sputnik Узбекистан

В январе-ноябре 2024 года республику с туристическими целями посетили около 7, 3 млн иностранных граждан

2024-12-19T18:40+0500

2024-12-19T18:40+0500

2024-12-19T18:40+0500

инфографика

узбекистан

туристы

страны

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По данным Агентства статистики самое большое число туристов, посетивших Узбекистан с января по ноябрь этого года, прибыли из Кыргызстана и Таджикистана. В целом, за этот период в республику с туристическими целями въехали порядка 7,3 млн иностранных граждан.По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом этот показатель увеличился на 1,15 млн человек или на 18,8%.Подробнее о распределении туристов по странам — в инфографике Sputnik Узбекистан.

узбекистан

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