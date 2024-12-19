Путин: При утрате суверенитета теряется государственность
17:53 19.12.2024 (обновлено: 18:19 19.12.2024)
© Sputnik / Кристина Кормилицына/
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Глава РФ в прямом эфире подводит итоги уходящего года, отвечает на вопросы журналистов, в том числе представителей зарубежной прессы и россиян.
ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Для России суверенитет особенно важен, потому что при его утрате теряется государственность, заявил президент РФ Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Россия становится по-настоящему суверенной страной, мало от кого зависит и в состоянии уверенно держаться на ногах в сфере экономики, отметил глава РФ.
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным
© Sputnik / Рамиль Ситдиков/
Он назвал рост российской экономики, который за два года составил около 8%, в значительной степени результатом суверенитета. Ситуация с экономикой в России устойчивая, добавил лидер РФ.
Он также сообщил, что международные финансово-экономические институты поставили Россию на первое место среди стран Европы по объему экономики по паритету покупательной способности и на четвертое место в мире.
Что касается ухода иностранных компаний из России, то это лишь подтолкнуло к развитию отечественный бизнес, сказал Путин.
Он также рассказал о росте реальных доходов россиян, завил о рекордно низком уровне безработицы в стране, оценил работу российского правительства, назвав ее эффективной.
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным
© Sputnik / Кристина Кормилицына/
Отвечая на вопросы об СВО, глава РФ заявил, что регулярно общается с бойцами, они передают сувениры и шевроны.
Военнослужащие РФ действуют героически, российская армия движется к решению задач, обозначенных в начале СВО, сказал он.
Он подчеркнул, что бойцы сражаются за Россию на всей линии боевого соприкосновения и возвращают территорию квадратными километрами.
По словам Путина, РФ хватит сил и средств, чтобы восстановить свои исторические территории.
О новых регионах
У новых регионов очень большой потенциал развития, в том числе налоговый.
Возрождение новых регионов идет хорошими темпами они входят в зону самообеспеченности.
Вся дорожная сеть в новых регионах будет восстанавливаться.
Перевод госкомпаний и госорганов подстегивает развитие регионов, но это сложный процесс.
О ситуации в Курской области
Российские военные выбивают противника с территории Курской области.
Нет сомнений в том, что Курскую область освободят.
В Курской области уничтожили бронетехники ВСУ больше, чем за весь 2023 год.
На восстановление жилья в Курской области будут выдавать сертификаты.
Все объекты, жилье и инфраструктура в Курской области, разрушенные после нападения ВСУ, будут восстановлены.
Ущерб в Курской области можно будет оценить только после освобождения.
Пострадавшие жители Курской области получат все, что им причитается.
Кроме того, российский лидер пообещал помощь желающим переехать из Курской области и призвал исправить ситуацию с выплатами бойцам, которые там сражаются.
О создании и характеристиках "Орешника"
"Орешник" создали на основе прежних российских разработок.
"Ученые, конструкторы, инженеры думали (о разработке "Орешника" — ред.), что сделать еще, согласовывали свою позицию с министерством обороны, с заказчиком. В конце концов это и до меня дошло тоже, и я тоже принял участие в окончательном решении по поводу того, производить его или не производить, в каком объеме, когда и как", — пояснил Путин.
Это современное, очень новое оружие.
Шансов легко сбить или уничтожить "Орешник" у противника нет.
Новые противоракеты, стоящие в Польше, не достанут до "Орешника".
Также Путин предложил западным экспертам самим выбрать цель в Киеве для "Орешника".
"Если они хотят технологическую дуэль, то пусть определят объект, например, в Киеве, поставят там все свои системы ПВО, а мы нанесем удар "Орешником", — сказал он.
О ситуации в Керченском проливе
Путин назвал ситуацию в Керченском проливе после крушения танкеров экологической бедой и сказал, что регулярно получает доклады об обстановке в акватории Черного моря после ЧП с танкерами, а также призвал не упускать время, сделать все, чтобы убрать топливо, которое появляется на побережье после ЧП. Он добавил, что при необходимости будет развернута дополнительная группировка МЧС для ликвидаций последствий ЧП с танкерами.
Об отношениях России с Сирией
Россия поддерживает отношения со всеми группировками в Сирии.
Происходящее в Сирии не является поражением России.
Россия вывезла четыре тысячи иранских бойцов из Сирии в Тегеран.
Россия 10 лет назад пришла в Сирию, чтобы там не возник террористический анклав, мы достигли своих целей.
Россия подумает о сохранении своих военных баз в Сирии.
Путин предложил использовать военные базы РФ в Сирии для доставки гумпомощи.
Кроме того, он указал, что главный бенефициар происходящего в Сирии – Израиль.
"У меня впечатление, что Израиль не только не собирается уходить с территории Сирии, а собирается там укрепляться", — сказал президент РФ.
Он подчеркнул, что Россия осуждает захват любых сирийских территорий, и эта позиция не подлежит никакой корректировке.
О БРИКС
БРИКС интересен, потому что решения принимаются консенсусом.
БРИКС не является инструментом противодействия Западу.
О переговорах с Украиной
России есть с кем разговаривать на Украине, там много "наших ребят", которые желают вместе с РФ избавить свою страну от неонацистского режима.
Россия готова к переговорам с Украиной, но нужно, чтобы другая сторона была готова и к переговорам, и к компромиссам.
У России нет предварительных условий для начала переговоров с Украиной.
Путин также заявил о готовности вести переговоры с любым легитимным лидером Украины, включая Зеленского, если он получит легитимность на выборах и отметил, что Россия будет подписывать документы о мире только с легитимным главой Украины.
Об отношениях с Китаем
Сотрудничество России и КНР — это очень серьезный элемент международной жизни.
Россия и Китай не делают ничего, что противоречило бы интересам двух стран.
Россия и Китай практически всегда координируют свои действия на международной арене.
Все действия России и Китая основаны на доверии.
Личная химия в общении глав регионов России и КНР имеет большое значение.
Объем торговли РФ и Китая по разным оценкам составляет $220-240 млрд, рост продолжается.
Сотрудничество России и КНР — это очень серьезный элемент международной жизни.
Совместные проекты России и Китая говорят о том, что будущее обеспечено.
О миграционном вопросе
Путин назвал миграционный вопрос очень чувствительным и острым и призвал правительство уделить больше внимания миграции.
Нужно укреплять миграционную работу в рамках МВД, создавать отдельный центр.
Может быть в будущем создадут отдельное ведомство по теме миграции, там должны быть правоохранительный и экономический компоненты.
Россия вместе со странами-соседями должна заниматься вопросами миграции.
РФ нужно работать с партнерами, прежде всего из ЦА, над тем, чтобы готовить трудовых мигрантов к приезду в Россию.
"То есть развивать сеть русских школ, изучение русского языка, знакомить людей, которые собираются работать в РФ, с традициями, культурой, требованиями российского закона, а также ужесточать требования", — пояснил он.
Путин поддержал проект о запрете приема в школы РФ детей мигрантов без знания русского языка.
"Уже принят закон, Госдума приняла по поводу того, что есть право не принимать в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком. В целом, это понятно. Как можно ребенка учить в школе, если он не владеет языком? Это отдельно тогда нужно с ним заниматься русским языком. Кто за это будет платить?" — сказал он.
Об убийстве Дарьи Дугиной и генерала Кириллова
Наши правоохранители и спецслужбы пропустили эти удары.
Убийство начальника войск РХБЗ ВС РФ генерала-лейтенанта Игоря Кириллова — преступление, совершенное способом, опасным для многих.
О позиции России по палестино-израильскому конфликту
Россия остается привержена своей позиции решения палестино-израильской проблематики: должно быть создано государство Палестина.
Действия Израиля в секторе Газа заслуживают осуждения.
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным
© Sputnik / Рамиль Ситдиков/