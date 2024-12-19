https://uz.sputniknews.ru/20241219/putin-pri-utrate-suvereniteta-teryaetsya-gosudarstvennost-47197953.html

Путин: При утрате суверенитета теряется государственность

Путин: При утрате суверенитета теряется государственность

Sputnik Узбекистан

Глава РФ в прямом эфире подводит итоги уходящего года, отвечает на вопросы журналистов, в том числе представителей зарубежной прессы и россиян

2024-12-19T17:53+0500

2024-12-19T17:53+0500

2024-12-19T18:19+0500

владимир путин

россия

сво

прямая линия

пресс-конференция

общество

китай

сирия

украина

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ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Для России суверенитет особенно важен, потому что при его утрате теряется государственность, заявил президент РФ Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Россия становится по-настоящему суверенной страной, мало от кого зависит и в состоянии уверенно держаться на ногах в сфере экономики, отметил глава РФ.Он назвал рост российской экономики, который за два года составил около 8%, в значительной степени результатом суверенитета. Ситуация с экономикой в России устойчивая, добавил лидер РФ.Он также сообщил, что международные финансово-экономические институты поставили Россию на первое место среди стран Европы по объему экономики по паритету покупательной способности и на четвертое место в мире.Что касается ухода иностранных компаний из России, то это лишь подтолкнуло к развитию отечественный бизнес, сказал Путин.Он также рассказал о росте реальных доходов россиян, завил о рекордно низком уровне безработицы в стране, оценил работу российского правительства, назвав ее эффективной.Отвечая на вопросы об СВО, глава РФ заявил, что регулярно общается с бойцами, они передают сувениры и шевроны.Военнослужащие РФ действуют героически, российская армия движется к решению задач, обозначенных в начале СВО, сказал он.Он подчеркнул, что бойцы сражаются за Россию на всей линии боевого соприкосновения и возвращают территорию квадратными километрами.По словам Путина, РФ хватит сил и средств, чтобы восстановить свои исторические территории.О новых регионахО ситуации в Курской областиКроме того, российский лидер пообещал помощь желающим переехать из Курской области и призвал исправить ситуацию с выплатами бойцам, которые там сражаются.О создании и характеристиках "Орешника""Орешник" создали на основе прежних российских разработок.Также Путин предложил западным экспертам самим выбрать цель в Киеве для "Орешника".О ситуации в Керченском проливеПутин назвал ситуацию в Керченском проливе после крушения танкеров экологической бедой и сказал, что регулярно получает доклады об обстановке в акватории Черного моря после ЧП с танкерами, а также призвал не упускать время, сделать все, чтобы убрать топливо, которое появляется на побережье после ЧП. Он добавил, что при необходимости будет развернута дополнительная группировка МЧС для ликвидаций последствий ЧП с танкерами.Об отношениях России с СириейПутин предложил использовать военные базы РФ в Сирии для доставки гумпомощи.Кроме того, он указал, что главный бенефициар происходящего в Сирии – Израиль."У меня впечатление, что Израиль не только не собирается уходить с территории Сирии, а собирается там укрепляться", — сказал президент РФ. Он подчеркнул, что Россия осуждает захват любых сирийских территорий, и эта позиция не подлежит никакой корректировке.О БРИКСО переговорах с УкраинойРоссии есть с кем разговаривать на Украине, там много "наших ребят", которые желают вместе с РФ избавить свою страну от неонацистского режима.Россия готова к переговорам с Украиной, но нужно, чтобы другая сторона была готова и к переговорам, и к компромиссам.У России нет предварительных условий для начала переговоров с Украиной.Путин также заявил о готовности вести переговоры с любым легитимным лидером Украины, включая Зеленского, если он получит легитимность на выборах и отметил, что Россия будет подписывать документы о мире только с легитимным главой Украины.Об отношениях с КитаемО миграционном вопросеПутин назвал миграционный вопрос очень чувствительным и острым и призвал правительство уделить больше внимания миграции.Путин поддержал проект о запрете приема в школы РФ детей мигрантов без знания русского языка.Об убийстве Дарьи Дугиной и генерала КирилловаО позиции России по палестино-израильскому конфликту

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