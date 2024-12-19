https://uz.sputniknews.ru/20241219/svo-pochemu-pogib-rossiyskiy-general-voysk-rxbz-47180943.html

СВО: почему погиб российский генерал войск РХБЗ

СВО: почему погиб российский генерал войск РХБЗ

Sputnik Узбекистан

США и альянс стремятся компенсировать технологическое отставание в области вооружений геополитической подлостью и коварством, но это не поможет сохранить... 19.12.2024, Sputnik Узбекистан

2024-12-19T16:43+0500

2024-12-19T16:43+0500

2024-12-19T18:09+0500

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США и альянс стремятся компенсировать технологическое отставание в области вооружений геополитической подлостью и коварством, но это не поможет сохранить "исключительность" и "гегемонию" в многополярном мире. Задержан основной исполнитель теракта в Москве 17 декабря, и вскоре станут известны имена организаторов из СБУ. За спинами этих марионеток невозможно спрятать "уши" заказчика — ЦРУ США. Основной мотив убийства российского военачальника — квалифицированное и убедительное разоблачение Игорем Кирилловым опасной для всего мира деятельности биолабораторий Пентагона на Украине и в других регионах. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 18 декабря назвала смешным заявление госдепа США о непричастности к убийству генерала Игоря Кириллова. Дистанцировался от теракта и Пентагон: "Мы не имеем к этому отношения. Мы не поддерживаем таких действий". Будто бы не армия США в январе 2020 года убила террористическим ударом командующего силами спецназначения ВС Ирана генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада — по распоряжению президента Дональда Трампа.За день до теракта в Москве украинская СБУ бездоказательно обвинила российского военачальника в преступной деятельности, и ответственности за "массовое применение запрещенного химического оружия" на Украине. Напомню, Россия еще осенью 2017 года полностью уничтожила свой арсенал химического оружия — 40 тысяч тонн. Однако, сразу после гибели на пороге собственного дома, российского генерала назвали "законной целью" и американские, и британские издания. Мы наблюдаем оперативное прикрытие (легендирование) теракта западными хозяевами украинских марионеток.Всем известно, что американские специалисты в Киеве с начала 2000-х годов трансформировали СБУ и ГУР в интересах Вашингтона, что в ходе СВО "европейскими ДРГ" на территории России управляет ЦРУ. На заказчика указывают даже обещанные исполнителю теракта в Москве 100 тысяч долларов США — не евро и не гривен. Вместе с тем американские официальные лица отметили, что "генерал Кириллов не был ключевым командиром и не играл важной роли в войне".Здесь нет противоречия. Генерал Игорь Кириллов командовал войсками РХБЗ (радиационной, химической и биологической защиты ВС России), системно анализировал военно-биологическую деятельность США, разоблачал опасные для всего мира эксперименты биолабораторий Пентагона на Украине и в других странах.Если завтра войнаГенерал Кириллов академически, с цифрами и фактами доказал бесчеловечную сущность военно-биологической программы США. Ранее рассказал, как высшие должностные лица в Вашингтоне, включая экс-директора ЦРУ Джину Хаспел, министра здравоохранения Алекса Азара, советника Белого дома Энтони Фаучи, намеренно препятствовали расследованию причин пандемии COVID-19 и манипулировали общественным мнением. Позднее сообщил о подготовке Пентагона к новым пандемиям — поиске смертельно опасных мутаций вирусов.Беспрецедентное убийство высокопоставленного военачальника в Москве имеет не только "РХБЗ-измерение". В ходе спецоперации на украинском ТВД Пентагон и ЦРУ отрабатывают стратегию, тактические и технологические приемы прямого военного конфликта с РФ. Появление российского и китайского гиперзвукового оружия заставили отстающую в этой области Америку расстаться с иллюзией технологической исключительности. И все же Пентагон не отправил на свалку истории концепцию "быстрого глобального удара", то есть неядерного стратегического поражения любого противника — в течение одного часа. Американцы стремятся создать современные (гиперзвуковые) комплексы, интегрировать в Prompt global strike компоненты многодоменных операций.Вероятному глобальному удару по РФ может предшествовать серия взрывов (самокатов) в Москве, временно "парализующих" центры военного управления — перед стартом американских ракет из Германии. Подлетное время — восемь минут.Элементы начала полномасштабной войны диверсионными методами (в столице противника) 17 декабря отработаны руками украинских марионеток и "человеко-дронов". Однако опыт СБУ может пригодиться Пентагону и ЦРУ, ведь самокаты и мобильный интернет в Москве и Тегеране — в обозримом будущем не исчезнут. Между прочим, в Пекине и Париже аренда электросамокатов запрещена, а приобрести сим-карту там достаточно проблематично (возле метро не раздают). По определению российского аналитика Сергея Маркова, "цифровые сервисы становятся идеальным пространством для конвейера террористических атак".Если убийство российского военачальника в Москве "в семи километрах к юго-востоку от Кремля" имело целью "посеять страх среди российских военных чиновников и сотрудников сил безопасности", достигнутый результат противоположен. Возмездие всем участникам, организаторам и заказчикам теракта гарантировано, без срока давности.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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