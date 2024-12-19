https://uz.sputniknews.ru/20241219/uzbekkosmos-vyyavil-okolo-2-tys-nezakonnyx-svalok-47182764.html
Узбеккосмос выявил около 2 тыс. незаконных свалок: Ташобласть — в лидерах
Узбеккосмос выявил около 2 тыс. незаконных свалок: Ташобласть — в лидерах
Sputnik Узбекистан
Незаконные полигоны отходов отрицательно влияют на окружающую среду и экологию, способствуют распространению инфекционных заболеваний
2024-12-19T12:20+0500
2024-12-19T12:20+0500
2024-12-19T12:22+0500
свалки
узбекистан
космос
мониторинг
экология
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/13/47179571_0:19:1182:684_1920x0_80_0_0_f1b2721d4b58c9d5ed1fc55748ba805a.jpg
ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Узбеккосмос выявил около 2 тыс. незаконных свалок. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщил представитель пресс-службы агентства.Результаты космического мониторинга, проведенного агентством, показали, что на территории республики существует 1 тыс. 928 незаконных свалок площадью около 721 гектара. Из них 123 общей площадью 255,5 гектара зарегистрированы как находящиеся за пределами полигонов хранения отходов, а 1 805 общей площадью 465,2 гектара — как незаконные полигоны отходов.По количеству свалок лидирует Ташкентская область: 363 (98,6 гектара). На втором месте — Каракалпакстан: 243 (63,2 гектара). Меньше всего их в Джизакской области: 39 (30,44 гектара).Незаконные полигоны отходов отрицательно влияют на окружающую среду и экологию, ухудшая качество почвы, воды и воздуха. В результате увеличивается количество вредных насекомых, возрастает риск инфекционных, онкозаболеваний, болезней дыхательной системы.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/13/47179571_124:0:1060:702_1920x0_80_0_0_623fc1e5b5b8f5ee29acce30302d9bbf.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
свалки
Узбеккосмос выявил около 2 тыс. незаконных свалок: Ташобласть — в лидерах
12:20 19.12.2024 (обновлено: 12:22 19.12.2024)
Незаконные полигоны отходов отрицательно влияют на окружающую среду и экологию, способствуют распространению инфекционных заболеваний.
ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik.
Узбеккосмос выявил около 2 тыс. незаконных свалок. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан
сообщил представитель пресс-службы агентства.
Результаты космического мониторинга, проведенного агентством, показали, что на территории республики существует 1 тыс. 928 незаконных свалок площадью около 721 гектара. Из них 123 общей площадью 255,5 гектара зарегистрированы как находящиеся за пределами полигонов хранения отходов, а 1 805 общей площадью 465,2 гектара — как незаконные полигоны отходов.
По количеству свалок лидирует Ташкентская область: 363 (98,6 гектара). На втором месте — Каракалпакстан: 243 (63,2 гектара). Меньше всего их в Джизакской области: 39 (30,44 гектара).
Незаконные полигоны отходов отрицательно влияют на окружающую среду и экологию, ухудшая качество почвы, воды и воздуха. В результате увеличивается количество вредных насекомых, возрастает риск инфекционных, онкозаболеваний, болезней дыхательной системы.
“В целях принятия мер против незаконных свалок отходов результаты космического мониторинга направлены в министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан”, — добавили в пресс-службе агентства.