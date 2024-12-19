https://uz.sputniknews.ru/20241219/uzbekkosmos-vyyavil-okolo-2-tys-nezakonnyx-svalok-47182764.html

Узбеккосмос выявил около 2 тыс. незаконных свалок: Ташобласть — в лидерах

Узбеккосмос выявил около 2 тыс. незаконных свалок: Ташобласть — в лидерах

Sputnik Узбекистан

Незаконные полигоны отходов отрицательно влияют на окружающую среду и экологию, способствуют распространению инфекционных заболеваний

2024-12-19T12:20+0500

2024-12-19T12:20+0500

2024-12-19T12:22+0500

свалки

узбекистан

космос

мониторинг

экология

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ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Узбеккосмос выявил около 2 тыс. незаконных свалок. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщил представитель пресс-службы агентства.Результаты космического мониторинга, проведенного агентством, показали, что на территории республики существует 1 тыс. 928 незаконных свалок площадью около 721 гектара. Из них 123 общей площадью 255,5 гектара зарегистрированы как находящиеся за пределами полигонов хранения отходов, а 1 805 общей площадью 465,2 гектара — как незаконные полигоны отходов.По количеству свалок лидирует Ташкентская область: 363 (98,6 гектара). На втором месте — Каракалпакстан: 243 (63,2 гектара). Меньше всего их в Джизакской области: 39 (30,44 гектара).Незаконные полигоны отходов отрицательно влияют на окружающую среду и экологию, ухудшая качество почвы, воды и воздуха. В результате увеличивается количество вредных насекомых, возрастает риск инфекционных, онкозаболеваний, болезней дыхательной системы.

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