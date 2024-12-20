https://uz.sputniknews.ru/20241220/basmannyy-sud-moskvy-arestoval-obvinyaemogo-v-ubiystve-generala-kirillova--podrobnosti-47211742.html

Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого в убийстве генерала Кириллова — подробности

Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого в убийстве генерала Кириллова — подробности

Sputnik Узбекистан

Задержанного Ахмада Курбонова обвиняют по статьям "Теракт", "Незаконный оборот взрывных устройств" и "Незаконное изготовление взрывных устройств".

2024-12-20T12:08+0500

2024-12-20T12:08+0500

2024-12-20T12:17+0500

россия

москва

фсб россии

теракт

уголовное дело

басманный суд

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ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Басманный районный суд Москвы арестовал гражданина Узбекистана Ахмаджона Курбонова, обвиняемого в убийстве начальника войск РХБЗ России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, сообщает РИА Новости.Такое решение суд принял по ходатайству следователя, который опасался разглашения тайны следствия.Ахмаду Курбонову предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ, говорится в решении Басманного суда Москвы.Задержанный обвиняется в совершении теракта (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), незаконном обороте взрывных устройств (часть 4 статьи 222.1) и незаконном изготовлении взрывных устройств (часть 3 статьи 223.1 УК РФ).Сообщается, что адвокат подсудимого отказался от комментариев, сославшись на подписку о неразглашении.По информации пресс-службы, ФСБ РФ, в настоящее время ФСБ и спецслужбы Узбекистана устанавливают возможных соучастников убийства начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.Отмечается, что это взаимодействие организовано в ходе расследования уголовного дела, возбужденного СК РФ по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205 (террористический акт), частью 2 статьи 105 (убийство), частью 1 статьи 222.1 (незаконное хранение ВВ или ВУ), частью 3 статьи 223.1 (незаконное изготовление ВВ или ВУ) УК РФ.Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. ЧП произошло во вторник, 17 декабря, около 6.00. По полученным данным, сработала бомба, заложенная в стоящий у подъезда самокат, когда офицеры выходили на улицу.Спустя сутки стало известно о задержании подозреваемого — гражданина Узбекистана, который приехал в Москву и подготовил теракт по заданию украинских спецслужб. Он сообщил, что за преступление ему пообещали $100 тысяч и выезд в одну из стран Евросоюза.

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