https://uz.sputniknews.ru/20241220/pakistanskaya-kompaniya-planiruet-otkryt-meditsinskiy-kolledj-bolnitsu-v-uzbekistane-47223593.html

Пакистанская компания планирует открыть медицинский колледж и больницу в Узбекистане

Пакистанская компания планирует открыть медицинский колледж и больницу в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

Проект направлен на повышение уровня подготовки медицинских специалистов и улучшение доступа к качественным медицинским услугам для населения Узбекистана.

2024-12-20T17:45+0500

2024-12-20T17:45+0500

2024-12-20T18:01+0500

пакистан

узбекистан

образование

медицина

здравоохранение

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ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Пакистанский бизнесмен заинтересован в строительстве учебного заведения и больницы, которые позволят готовить кадры, повышать качество медицинского образования в Узбекистане и предоставлять доступные услуги населению, сообщает ИА "Дунё".Чтобы обсудить перспективы планируемых объектов, посол Узбекистана Алишер Тухтаев встретился с исполнительным директором пакистанской компании "GAK Healthcare International" Ясиром Ниязи.Базирующаяся в Исламабаде компания занимается проектами в области здравоохранения, медицинского образования и технологий. Среди реализованных инициатив — строительство медицинских и стоматологических колледжей, подготовка медсестер, создание клиник и лабораторий.В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества с медицинскими учреждениями Узбекистана, включая образовательные программы и оказание медицинских услуг.Посол вместе с предпринимателем посетили Исламабадский медико-стоматологический колледж (ИМСК), который представили в качестве модели будущего проекта в Узбекистане. Здесь состоялась встреча с руководством учебного заведения, на которой была представлена информация о колледже.ИМСК оснащен современными лабораториями, клиническими базами и больницей на 500 коек, в которой студенты проходят производственную практику в реальных условиях. Сейчас в колледже обучаются 1 100 студентов по различным направлениям медицины.Клиника, входящая в состав колледжа, использует передовые технологии ведущих стран и предоставляет услуг диагностики, лечения и реабилитации. Представители ИМСК заявили, что намерены создать в Узбекистане аналогичный образовательный комплекс, включающий в себя медицинский и стоматологический факультеты, а также школу сестринского дела и смежных медицинских наук. Проект направлен на повышение уровня подготовки медицинских специалистов и улучшение доступа к качественным медицинским услугам для населения Узбекистана.Стороны отметили, что успешная реализация данной инициативы будет способствовать привлечению иностранных студентов, развитию медицинского образования и научных исследований в Узбекистане, сокращению дефицита квалифицированных кадров.По итогам встреч Ясир Ниязи заявил о готовности провести детальные переговоры с Минздравом Узбекистана, а также ознакомиться с деятельностью медицинских учреждений, вузов и других объектов в данной области.

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