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https://uz.sputniknews.ru/20241220/v-2025-godu-v-uzbekistane-planiruetsya-osvoit-43-mlrd-investitsiy-47215675.html
В 2025 году в Узбекистане планируется освоить $43 млрд инвестиций — на что их направят
В 2025 году в Узбекистане планируется освоить $43 млрд инвестиций — на что их направят
Sputnik Узбекистан
Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по итогам работы в сфере инвестиций в 2024 году и задачам на 2025 год.
2024-12-20T13:32+0500
2024-12-20T14:21+0500
шавкат мирзиёев
инвестиции
экономика
проект
торговля
экспорт
логистика
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ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. В следующем году в Узбекистане планируется освоить инвестиции на сумму $43 млрд. Об этом стало известно в ходе совещания по итогам работы в сфере инвестиций в 2024 году и задачам на 2025 год с участием президента, сообщает пресс-служба главы государства.Было отмечено, что с 2017 года в экономику Узбекистана из всех источников было привлечено $188 млрд инвестиций, из которых $87 млрд составили иностранные вложения. Это позволило увеличить долю инвестиций в ВВП до более чем 30%, что стало основой для устойчивого экономического роста.В 2024 году объем инвестиций в экономику вырос в 1,3 раза, превысив $36 млрд. Благодаря этому с начала года введено в эксплуатацию 560 крупных и средних проектов, общая стоимость которых составляет 70 трлн сумов. Это также позволило создать базу для увеличения экспорта на $1 млрд в следующем году.Было указано на то, что данные результаты можно усилить, используя открывающиеся возможности в различных отраслях и регионах.На совещании министр инвестиций, промышленности и торговли представил планы на 2025 год.Согласно представленным планам, в следующем году в республике планируется освоить инвестиции на сумму $43 млрд. Это позволит реализовать более 300 крупных проектов и запустить производство 662 новых вида продукции, способных конкурировать с импортом.Мирзиёев подчеркнул необходимость адресной работы с иностранными инвесторами, расширения условий для них и качественной реализации всех достигнутых договоренностей.На данный момент ведется работа по 1 890 проектам. Определены руководители, ответственные за их ускорение.Также на совещании было уделено внимание вопросам внешней торговли.Для этого важно своевременно запускать инвестиционные проекты, увеличивать производство продукции и оказание услуг с высокой добавленной стоимостью, а также расширять экспортные рынки.Ответственным лицам поручено постоянно контролировать выполнение намеченных планов и обеспечивать качественную организацию работы на местах.
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инвестиции узбекистан мирзиёев 2025 совещание проекты экономика торговля экспорт логистика президент
инвестиции узбекистан мирзиёев 2025 совещание проекты экономика торговля экспорт логистика президент

В 2025 году в Узбекистане планируется освоить $43 млрд инвестиций — на что их направят

13:32 20.12.2024 (обновлено: 14:21 20.12.2024)
© Unsplash/Carlos MuzaГрафик на экране компьютера.
График на экране компьютера. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.12.2024
© Unsplash/Carlos Muza
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Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по итогам работы в сфере инвестиций в 2024 году и задачам на 2025 год.
ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. В следующем году в Узбекистане планируется освоить инвестиции на сумму $43 млрд. Об этом стало известно в ходе совещания по итогам работы в сфере инвестиций в 2024 году и задачам на 2025 год с участием президента, сообщает пресс-служба главы государства.
Было отмечено, что с 2017 года в экономику Узбекистана из всех источников было привлечено $188 млрд инвестиций, из которых $87 млрд составили иностранные вложения. Это позволило увеличить долю инвестиций в ВВП до более чем 30%, что стало основой для устойчивого экономического роста.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев провел совещание по итогам работы в сфере инвестиций в 2024 году и задачам на следующий год
Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по итогам работы в сфере инвестиций в 2024 году и задачам на следующий год - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.12.2024
Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по итогам работы в сфере инвестиций в 2024 году и задачам на следующий год
© Пресс-служба президента Узбекистана
В 2024 году объем инвестиций в экономику вырос в 1,3 раза, превысив $36 млрд. Благодаря этому с начала года введено в эксплуатацию 560 крупных и средних проектов, общая стоимость которых составляет 70 трлн сумов. Это также позволило создать базу для увеличения экспорта на $1 млрд в следующем году.
Было указано на то, что данные результаты можно усилить, используя открывающиеся возможности в различных отраслях и регионах.
На совещании министр инвестиций, промышленности и торговли представил планы на 2025 год.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев провел совещание по итогам работы в сфере инвестиций в 2024 году и задачам на следующий год
Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по итогам работы в сфере инвестиций в 2024 году и задачам на следующий год - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.12.2024
Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по итогам работы в сфере инвестиций в 2024 году и задачам на следующий год
© Пресс-служба президента Узбекистана
Согласно представленным планам, в следующем году в республике планируется освоить инвестиции на сумму $43 млрд. Это позволит реализовать более 300 крупных проектов и запустить производство 662 новых вида продукции, способных конкурировать с импортом.
Мирзиёев подчеркнул необходимость адресной работы с иностранными инвесторами, расширения условий для них и качественной реализации всех достигнутых договоренностей.
На данный момент ведется работа по 1 890 проектам. Определены руководители, ответственные за их ускорение.
Также на совещании было уделено внимание вопросам внешней торговли.

"В условиях сложной международной обстановки успех в этой сфере требует особых усилий. Экспортно-логистические цепочки усложняются, а спрос на готовую продукцию на ключевых экспортных рынках снижается. В таких условиях необходима полная мобилизация внутренних ресурсов для ускорения темпов экономического роста, — подчеркнуто на совещании. — Цель к 2030 году — удвоить годовой объем экспорта, доведя его до $45 млрд".

© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев провел совещание по итогам работы в сфере инвестиций в 2024 году и задачам на следующий год
Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по итогам работы в сфере инвестиций в 2024 году и задачам на следующий год - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.12.2024
Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по итогам работы в сфере инвестиций в 2024 году и задачам на следующий год
© Пресс-служба президента Узбекистана
Для этого важно своевременно запускать инвестиционные проекты, увеличивать производство продукции и оказание услуг с высокой добавленной стоимостью, а также расширять экспортные рынки.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев провел совещание по итогам работы в сфере инвестиций в 2024 году и задачам на следующий год
Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по итогам работы в сфере инвестиций в 2024 году и задачам на следующий год - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.12.2024
Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по итогам работы в сфере инвестиций в 2024 году и задачам на следующий год
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ответственным лицам поручено постоянно контролировать выполнение намеченных планов и обеспечивать качественную организацию работы на местах.
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