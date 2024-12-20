https://uz.sputniknews.ru/20241220/v-2025-godu-v-uzbekistane-planiruetsya-osvoit-43-mlrd-investitsiy-47215675.html

В 2025 году в Узбекистане планируется освоить $43 млрд инвестиций — на что их направят

В 2025 году в Узбекистане планируется освоить $43 млрд инвестиций — на что их направят

Sputnik Узбекистан

Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по итогам работы в сфере инвестиций в 2024 году и задачам на 2025 год.

2024-12-20T13:32+0500

2024-12-20T13:32+0500

2024-12-20T14:21+0500

шавкат мирзиёев

инвестиции

экономика

проект

торговля

экспорт

логистика

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ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. В следующем году в Узбекистане планируется освоить инвестиции на сумму $43 млрд. Об этом стало известно в ходе совещания по итогам работы в сфере инвестиций в 2024 году и задачам на 2025 год с участием президента, сообщает пресс-служба главы государства.Было отмечено, что с 2017 года в экономику Узбекистана из всех источников было привлечено $188 млрд инвестиций, из которых $87 млрд составили иностранные вложения. Это позволило увеличить долю инвестиций в ВВП до более чем 30%, что стало основой для устойчивого экономического роста.В 2024 году объем инвестиций в экономику вырос в 1,3 раза, превысив $36 млрд. Благодаря этому с начала года введено в эксплуатацию 560 крупных и средних проектов, общая стоимость которых составляет 70 трлн сумов. Это также позволило создать базу для увеличения экспорта на $1 млрд в следующем году.Было указано на то, что данные результаты можно усилить, используя открывающиеся возможности в различных отраслях и регионах.На совещании министр инвестиций, промышленности и торговли представил планы на 2025 год.Согласно представленным планам, в следующем году в республике планируется освоить инвестиции на сумму $43 млрд. Это позволит реализовать более 300 крупных проектов и запустить производство 662 новых вида продукции, способных конкурировать с импортом.Мирзиёев подчеркнул необходимость адресной работы с иностранными инвесторами, расширения условий для них и качественной реализации всех достигнутых договоренностей.На данный момент ведется работа по 1 890 проектам. Определены руководители, ответственные за их ускорение.Также на совещании было уделено внимание вопросам внешней торговли.Для этого важно своевременно запускать инвестиционные проекты, увеличивать производство продукции и оказание услуг с высокой добавленной стоимостью, а также расширять экспортные рынки.Ответственным лицам поручено постоянно контролировать выполнение намеченных планов и обеспечивать качественную организацию работы на местах.

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