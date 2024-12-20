В 2025 году в Узбекистане планируется освоить $43 млрд инвестиций — на что их направят
13:32 20.12.2024 (обновлено: 14:21 20.12.2024)
© Unsplash/Carlos MuzaГрафик на экране компьютера.
© Unsplash/Carlos Muza
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Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по итогам работы в сфере инвестиций в 2024 году и задачам на 2025 год.
ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. В следующем году в Узбекистане планируется освоить инвестиции на сумму $43 млрд. Об этом стало известно в ходе совещания по итогам работы в сфере инвестиций в 2024 году и задачам на 2025 год с участием президента, сообщает пресс-служба главы государства.
Было отмечено, что с 2017 года в экономику Узбекистана из всех источников было привлечено $188 млрд инвестиций, из которых $87 млрд составили иностранные вложения. Это позволило увеличить долю инвестиций в ВВП до более чем 30%, что стало основой для устойчивого экономического роста.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев провел совещание по итогам работы в сфере инвестиций в 2024 году и задачам на следующий год
Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по итогам работы в сфере инвестиций в 2024 году и задачам на следующий год
© Пресс-служба президента Узбекистана
В 2024 году объем инвестиций в экономику вырос в 1,3 раза, превысив $36 млрд. Благодаря этому с начала года введено в эксплуатацию 560 крупных и средних проектов, общая стоимость которых составляет 70 трлн сумов. Это также позволило создать базу для увеличения экспорта на $1 млрд в следующем году.
Было указано на то, что данные результаты можно усилить, используя открывающиеся возможности в различных отраслях и регионах.
На совещании министр инвестиций, промышленности и торговли представил планы на 2025 год.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев провел совещание по итогам работы в сфере инвестиций в 2024 году и задачам на следующий год
Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по итогам работы в сфере инвестиций в 2024 году и задачам на следующий год
© Пресс-служба президента Узбекистана
Согласно представленным планам, в следующем году в республике планируется освоить инвестиции на сумму $43 млрд. Это позволит реализовать более 300 крупных проектов и запустить производство 662 новых вида продукции, способных конкурировать с импортом.
Мирзиёев подчеркнул необходимость адресной работы с иностранными инвесторами, расширения условий для них и качественной реализации всех достигнутых договоренностей.
На данный момент ведется работа по 1 890 проектам. Определены руководители, ответственные за их ускорение.
Также на совещании было уделено внимание вопросам внешней торговли.
"В условиях сложной международной обстановки успех в этой сфере требует особых усилий. Экспортно-логистические цепочки усложняются, а спрос на готовую продукцию на ключевых экспортных рынках снижается. В таких условиях необходима полная мобилизация внутренних ресурсов для ускорения темпов экономического роста, — подчеркнуто на совещании. — Цель к 2030 году — удвоить годовой объем экспорта, доведя его до $45 млрд".
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев провел совещание по итогам работы в сфере инвестиций в 2024 году и задачам на следующий год
Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по итогам работы в сфере инвестиций в 2024 году и задачам на следующий год
© Пресс-служба президента Узбекистана
Для этого важно своевременно запускать инвестиционные проекты, увеличивать производство продукции и оказание услуг с высокой добавленной стоимостью, а также расширять экспортные рынки.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев провел совещание по итогам работы в сфере инвестиций в 2024 году и задачам на следующий год
Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по итогам работы в сфере инвестиций в 2024 году и задачам на следующий год
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ответственным лицам поручено постоянно контролировать выполнение намеченных планов и обеспечивать качественную организацию работы на местах.