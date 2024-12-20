https://uz.sputniknews.ru/20241220/v-press-tsentre-sputnik-rasskajut-kak-zaschititsya-ot-kiberprestupnikov-uzbekistan-47214017.html
В пресс-центре Sputnik расскажут, как защититься от киберпреступников в Узбекистане
В пресс-центре Sputnik расскажут, как защититься от киберпреступников в Узбекистане
Sputnik Узбекистан
На очередной пресс-конференции в МПЦ Sputnik обсудят современные угрозы и способы защиты от киберпреступлений.
2024-12-20T12:34+0500
2024-12-20T12:34+0500
2024-12-20T12:35+0500
пресс-центр
пресс-конференция
узбекистан
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киберпреступность
кибербезопасность
мвд узбекистана
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ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан 24 декабря в 13.00 по ташкентскому времени состоится пресс-конференция на тему "Как защититься от киберпреступников: современные угрозы и способы защиты".Гостем мероприятия станет начальник Центра кибербезопасности при МВД Республики Узбекистан Бекзод Мамаджанов. Участники пресс-конференции получат ответы на ряд вопросов:К участию приглашаются журналисты. Телефон и адрес Telegram для регистрации +998971907178, @alisherakimbaev.
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мпц киберпреступник киберугроза мвд узбекистан sputnik
мпц киберпреступник киберугроза мвд узбекистан sputnik
В пресс-центре Sputnik расскажут, как защититься от киберпреступников в Узбекистане
12:34 20.12.2024 (обновлено: 12:35 20.12.2024)
На очередной пресс-конференции в МПЦ Sputnik обсудят современные угрозы и способы защиты от киберпреступлений.
ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан 24 декабря в 13.00 по ташкентскому времени состоится пресс-конференция на тему "Как защититься от киберпреступников: современные угрозы и способы защиты".
Гостем мероприятия станет начальник Центра кибербезопасности при МВД Республики Узбекистан Бекзод Мамаджанов.
Участники пресс-конференции получат ответы на ряд вопросов:
Какова ситуация с киберугрозами в республике?
Какие методы используют мошенники?
Как защититься от киберпреступников?
К участию приглашаются журналисты. Телефон и адрес Telegram для регистрации +998971907178, @alisherakimbaev.