https://uz.sputniknews.ru/20241220/v-press-tsentre-sputnik-rasskajut-kak-zaschititsya-ot-kiberprestupnikov-uzbekistan-47214017.html

В пресс-центре Sputnik расскажут, как защититься от киберпреступников в Узбекистане

В пресс-центре Sputnik расскажут, как защититься от киберпреступников в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

На очередной пресс-конференции в МПЦ Sputnik обсудят современные угрозы и способы защиты от киберпреступлений.

2024-12-20T12:34+0500

2024-12-20T12:34+0500

2024-12-20T12:35+0500

пресс-центр

пресс-конференция

узбекистан

sputnik

киберпреступность

кибербезопасность

мвд узбекистана

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ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан 24 декабря в 13.00 по ташкентскому времени состоится пресс-конференция на тему "Как защититься от киберпреступников: современные угрозы и способы защиты".Гостем мероприятия станет начальник Центра кибербезопасности при МВД Республики Узбекистан Бекзод Мамаджанов. Участники пресс-конференции получат ответы на ряд вопросов:К участию приглашаются журналисты. Телефон и адрес Telegram для регистрации +998971907178, @alisherakimbaev.

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