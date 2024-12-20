https://uz.sputniknews.ru/20241220/vystavka-v-poiskax-uteryannogo-amuleta-47088032.html

Выставка "В поисках утерянного амулета"

Выставка "В поисках утерянного амулета"

Sputnik Узбекистан

О связи искусства с памятью поколений и духовными ценностями рассказывает выставка традиционного узбекского ювелирного искусства "В поисках утерянного амулета" ("Унутилган тумор изидан").

2024-12-20T19:10+0500

2024-12-20T19:10+0500

2024-12-20T19:10+0500

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В Галерее изобразительного искусства Узбекистана представлена уникальная выставка, посвященная традиционному узбекскому ювелирному искусству. Центральной фигурой мероприятия стал мастер Шариф Раупов — известный ювелир из Кашкадарьи, который занимается возрождением забытых школ и техник национального мастерства.Работы Шарифа Раупова демонстрируют синтез традиционных методов обработки металла и его индивидуального художественного стиля. Особое внимание уделяется реконструкции древних орнаментов, отражающих особенности различных регионов Узбекистана.Куратор проекта Максуд Аскаров подчеркивает значение ювелирных изделий как этнографических артефактов и культурной памяти народа. Он предлагает взглянуть на традиции сквозь призму современности, создавая мост между прошлым и будущим.Экспозитор выставки — Сайёра Назарова. Выставка продлится до 13 января 2025 года.

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