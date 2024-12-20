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Выставка "В поисках утерянного амулета"
Выставка "В поисках утерянного амулета"
Sputnik Узбекистан
О связи искусства с памятью поколений и духовными ценностями рассказывает выставка традиционного узбекского ювелирного искусства "В поисках утерянного амулета" ("Унутилган тумор изидан").
2024-12-20T19:10+0500
2024-12-20T19:10+0500
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В Галерее изобразительного искусства Узбекистана представлена уникальная выставка, посвященная традиционному узбекскому ювелирному искусству. Центральной фигурой мероприятия стал мастер Шариф Раупов — известный ювелир из Кашкадарьи, который занимается возрождением забытых школ и техник национального мастерства.Работы Шарифа Раупова демонстрируют синтез традиционных методов обработки металла и его индивидуального художественного стиля. Особое внимание уделяется реконструкции древних орнаментов, отражающих особенности различных регионов Узбекистана.Куратор проекта Максуд Аскаров подчеркивает значение ювелирных изделий как этнографических артефактов и культурной памяти народа. Он предлагает взглянуть на традиции сквозь призму современности, создавая мост между прошлым и будущим.Экспозитор выставки — Сайёра Назарова. Выставка продлится до 13 января 2025 года.
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ташкент выставка амулет ювелирные украшения галерея орнамент искусство раупов
ташкент выставка амулет ювелирные украшения галерея орнамент искусство раупов

Выставка "В поисках утерянного амулета"

19:10 20.12.2024
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Эксклюзив
О связи искусства с памятью поколений и духовными ценностями рассказывает выставка традиционного узбекского ювелирного искусства "В поисках утерянного амулета" ("Унутилган тумор изидан").
В Галерее изобразительного искусства Узбекистана представлена уникальная выставка, посвященная традиционному узбекскому ювелирному искусству. Центральной фигурой мероприятия стал мастер Шариф Раупов — известный ювелир из Кашкадарьи, который занимается возрождением забытых школ и техник национального мастерства.
Работы Шарифа Раупова демонстрируют синтез традиционных методов обработки металла и его индивидуального художественного стиля. Особое внимание уделяется реконструкции древних орнаментов, отражающих особенности различных регионов Узбекистана.
Куратор проекта Максуд Аскаров подчеркивает значение ювелирных изделий как этнографических артефактов и культурной памяти народа. Он предлагает взглянуть на традиции сквозь призму современности, создавая мост между прошлым и будущим.
Экспозитор выставки — Сайёра Назарова.
Выставка продлится до 13 января 2025 года.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Посетители у входа на выставку

Посетители у входа на выставку - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов

Посетители у входа на выставку

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тилла-кош – налобное украшение. Бухарская школа. Серебро, золочение, филигрань, басма, коралл, гранат, бирюза, жемчуг, зернь, стекло. Ш. Раупов, 2017 г.(слева). Халкаи якандоз – серьги. Бухарская школа. Серебро, золочение, коралл, стекло, бирюза, перламутр, филигрань. Ш. Раупов, 2013 г.

Тилла-кош – налобное украшение. Бухарская школа. Серебро, золочение, филигрань, басма, коралл, гранат, бирюза, жемчуг, зернь, стекло. Ш. Раупов, 2017 г.(слева). Халкаи якандоз – серьги. Бухарская школа. Серебро, золочение, коралл, стекло, бирюза, перламутр, филигрань. Ш. Раупов, 2013 г. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов

Тилла-кош – налобное украшение. Бухарская школа. Серебро, золочение, филигрань, басма, коралл, гранат, бирюза, жемчуг, зернь, стекло. Ш. Раупов, 2017 г.(слева). Халкаи якандоз – серьги. Бухарская школа. Серебро, золочение, коралл, стекло, бирюза, перламутр, филигрань. Ш. Раупов, 2013 г.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Такъя -тузи – налобное украшение. Хорезмская школа. Серебро, сердолик, бирюза, коралл, стекло, басма, ковка, филигрань, золочение. Ш. Раупов, 2021 г. (слева). Халка – серьги. Хорезмская школа. Серебро, бирюза, коралл,стекло, басма, ковка, филигрань, золочение. Ш. Раупов, 2021 г. (в центре). Ук-ёй – затылочное украшение. Хорезмская школа. Серебро, гранат, бирюза, коралл, басма, ковка, филигрань, золочение. Ш. Раупов, 2022 г.

Такъя -тузи – налобное украшение. Хорезмская школа. Серебро, сердолик, бирюза, коралл, стекло, басма, ковка, филигрань, золочение. Ш. Раупов, 2021 г. (слева). Халка – серьги. Хорезмская школа. Серебро, бирюза, коралл,стекло, басма, ковка, филигрань, золочение. Ш. Раупов, 2021 г. (в центре). Ук-ёй – затылочное украшение. Хорезмская школа. Серебро, гранат, бирюза, коралл, басма, ковка, филигрань, золочение. Ш. Раупов, 2022 г. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов

Такъя -тузи – налобное украшение. Хорезмская школа. Серебро, сердолик, бирюза, коралл, стекло, басма, ковка, филигрань, золочение. Ш. Раупов, 2021 г. (слева). Халка – серьги. Хорезмская школа. Серебро, бирюза, коралл,стекло, басма, ковка, филигрань, золочение. Ш. Раупов, 2021 г. (в центре). Ук-ёй – затылочное украшение. Хорезмская школа. Серебро, гранат, бирюза, коралл, басма, ковка, филигрань, золочение. Ш. Раупов, 2022 г.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Посетительницы выставки

Посетительницы выставки - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов

Посетительницы выставки

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ойна зирак – серьги. Ташкентская школа. Серебро, гранат, бирюза, коралл, перламутр, стекло,басма, ковка, филигрань, золочение. Ш. Раупов, 2016 г. (Нижний). Тилла-кош – налобное украшение. Ташкентская школа. Серебро, золочение, филигрань, басма, коралл, гранат, бирюза, перламутр, зернь, стекло. Ш. Раупов, 2024 г.(верхний). Найча-кокил – накосное украшение. Ташкентская школа. Серебро, бирюза, коралл, басма, ковка, филигрань, золочение. Ш. Раупов, 2018 г. (справа).

Ойна зирак – серьги. Ташкентская школа. Серебро, гранат, бирюза, коралл, перламутр, стекло,басма, ковка, филигрань, золочение. Ш. Раупов, 2016 г. (Нижний). Тилла-кош – налобное украшение. Ташкентская школа. Серебро, золочение, филигрань, басма, коралл, гранат, бирюза, перламутр, зернь, стекло. Ш. Раупов, 2024 г.(верхний). Найча-кокил – накосное украшение. Ташкентская школа. Серебро, бирюза, коралл, басма, ковка, филигрань, золочение. Ш. Раупов, 2018 г. (справа). - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов

Ойна зирак – серьги. Ташкентская школа. Серебро, гранат, бирюза, коралл, перламутр, стекло,басма, ковка, филигрань, золочение. Ш. Раупов, 2016 г. (Нижний). Тилла-кош – налобное украшение. Ташкентская школа. Серебро, золочение, филигрань, басма, коралл, гранат, бирюза, перламутр, зернь, стекло. Ш. Раупов, 2024 г.(верхний). Найча-кокил – накосное украшение. Ташкентская школа. Серебро, бирюза, коралл, басма, ковка, филигрань, золочение. Ш. Раупов, 2018 г. (справа).

© Sputnik / Бахром Хатамов

Камар – пояс. Бухарская школа. Серебро, бирюза, шабака,(ажурные решетки) чеканка, бархат, зардузи (золотое шитье). Н. Расулов (золотошвей), Ш. Раупов, 2023 г.

Камар – пояс. Бухарская школа. Серебро, бирюза, шабака,(ажурные решетки) чеканка, бархат, зардузи (золотое шитье). Н. Расулов (золотошвей), Ш. Раупов, 2023 г. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов

Камар – пояс. Бухарская школа. Серебро, бирюза, шабака,(ажурные решетки) чеканка, бархат, зардузи (золотое шитье). Н. Расулов (золотошвей), Ш. Раупов, 2023 г.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Посетительница выставки

Посетительница выставки - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов

Посетительница выставки

© Sputnik / Бахром Хатамов

Бодом-ой – височное украшение. Хорезмская школа. Серебро, гранат, бирюза, коралл, стекло, басма, филигрань, зернь, золочение. Ш. Раупов, 2022 г. (слева). Халка - серьги. Хорезмская школа. Серебро, бирюза, коралл, стекло, басма, ковка, филигрань, золочение. Ш. Раупов, 2021 г.

Бодом-ой – височное украшение. Хорезмская школа. Серебро, гранат, бирюза, коралл, стекло, басма, филигрань, зернь, золочение. Ш. Раупов, 2022 г. (слева). Халка - серьги. Хорезмская школа. Серебро, бирюза, коралл, стекло, басма, ковка, филигрань, золочение. Ш. Раупов, 2021 г. - Sputnik Узбекистан
8/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Бодом-ой – височное украшение. Хорезмская школа. Серебро, гранат, бирюза, коралл, стекло, басма, филигрань, зернь, золочение. Ш. Раупов, 2022 г. (слева). Халка - серьги. Хорезмская школа. Серебро, бирюза, коралл, стекло, басма, ковка, филигрань, золочение. Ш. Раупов, 2021 г.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Джевак - нагрудное украшение. Хорезмская школа. Серебро, сердолик, гранат, бирюза, коралл, стекло, басма, ковка, филигрань, золочение. Ш. Раупов, 2022 г.

Джевак - нагрудное украшение. Хорезмская школа. Серебро, сердолик, гранат, бирюза, коралл, стекло, басма, ковка, филигрань, золочение. Ш. Раупов, 2022 г. - Sputnik Узбекистан
9/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Джевак - нагрудное украшение. Хорезмская школа. Серебро, сердолик, гранат, бирюза, коралл, стекло, басма, ковка, филигрань, золочение. Ш. Раупов, 2022 г.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Посетители смогут познакомиться с изделиями разных ювелирных школ, узнать о магических символах и значении украшений, а также о сохранении истории через предметы искусства. Проект адресован как искусствоведам и любителям национальной культуры, так и широкой аудитории, интересующейся наследием Узбекистана.

Посетители смогут познакомиться с изделиями разных ювелирных школ, узнать о магических символах и значении украшений, а также о сохранении истории через предметы искусства. Проект адресован как искусствоведам и любителям национальной культуры, так и широкой аудитории, интересующейся наследием Узбекистана. - Sputnik Узбекистан
10/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Посетители смогут познакомиться с изделиями разных ювелирных школ, узнать о магических символах и значении украшений, а также о сохранении истории через предметы искусства. Проект адресован как искусствоведам и любителям национальной культуры, так и широкой аудитории, интересующейся наследием Узбекистана.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Посетительницы выставки

Посетительницы выставки - Sputnik Узбекистан
11/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Посетительницы выставки

© Sputnik / Бахром Хатамов

Такъя-тузи - налобное украшение. Хорезмская школа. Серебро, сердолик, бирюза, коралл, стекло, басма, ковка, филигрань, золочение. Ш. Раупов, 2022 г.

Такъя-тузи - налобное украшение. Хорезмская школа. Серебро, сердолик, бирюза, коралл, стекло, басма, ковка, филигрань, золочение. Ш. Раупов, 2022 г. - Sputnik Узбекистан
12/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Такъя-тузи - налобное украшение. Хорезмская школа. Серебро, сердолик, бирюза, коралл, стекло, басма, ковка, филигрань, золочение. Ш. Раупов, 2022 г.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Нози-гардан - нагрудное украшение. Бухарская школа. Серебро, коралл, бирюза. басма. Ш. Раупов, 2023 г.

Нози-гардан - нагрудное украшение. Бухарская школа. Серебро, коралл, бирюза. басма. Ш. Раупов, 2023 г. - Sputnik Узбекистан
13/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Нози-гардан - нагрудное украшение. Бухарская школа. Серебро, коралл, бирюза. басма. Ш. Раупов, 2023 г.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Буйин-тумор - нагрудное украшение, амулет. Бухарская школа. Серебро, бирюза, стекло,басма, чернь. Ш. Раупов, 2023 г.(cлева). Буйин-тумор - нагрудное украшение, амулет. Бухарская школа. Серебро, бирюза, стекло, басма. Ш. Раупов, 2018 г.

Буйин-тумор - нагрудное украшение, амулет. Бухарская школа. Серебро, бирюза, стекло,басма, чернь. Ш. Раупов, 2023 г.(cлева). Буйин-тумор - нагрудное украшение, амулет. Бухарская школа. Серебро, бирюза, стекло, басма. Ш. Раупов, 2018 г. - Sputnik Узбекистан
14/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Буйин-тумор - нагрудное украшение, амулет. Бухарская школа. Серебро, бирюза, стекло,басма, чернь. Ш. Раупов, 2023 г.(cлева). Буйин-тумор - нагрудное украшение, амулет. Бухарская школа. Серебро, бирюза, стекло, басма. Ш. Раупов, 2018 г.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Формы и Анка, предназначены для получения сферических поверхностей, декоративных "куполов". Железо. Конец XIX века.

Формы и Анка, предназначены для получения сферических поверхностей, декоративных &quot;куполов&quot;. Железо. Конец XIX века. - Sputnik Узбекистан
15/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Формы и Анка, предназначены для получения сферических поверхностей, декоративных "куполов". Железо. Конец XIX века.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ойна зирак - серьги. Ташкентская школа. Серебро, гранат, бирюза, коралл, перламутр, стекло, басма, ковка, филигрань, золочение. Ш. Раупов, 2024 г. (нижний слева). Тилла-кош - налобное украшение. Ташкентская школа. Серебро, золочение, филигрань, басма. Коралл, гранат, бирюза, перламутр, зернь, стекло. Ш. Раупов, 2024 г. Зеби-гардан - нагрудное украшение. Ферганская школа. Серебро, гранат, бирюза, коралл, стекло, басма, ковка, филигрань, золочение. Ш. Раупов, 2024 г. (справа).

Ойна зирак - серьги. Ташкентская школа. Серебро, гранат, бирюза, коралл, перламутр, стекло, басма, ковка, филигрань, золочение. Ш. Раупов, 2024 г. (нижний слева). Тилла-кош - налобное украшение. Ташкентская школа. Серебро, золочение, филигрань, басма. Коралл, гранат, бирюза, перламутр, зернь, стекло. Ш. Раупов, 2024 г. Зеби-гардан - нагрудное украшение. Ферганская школа. Серебро, гранат, бирюза, коралл, стекло, басма, ковка, филигрань, золочение. Ш. Раупов, 2024 г. (справа). - Sputnik Узбекистан
16/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ойна зирак - серьги. Ташкентская школа. Серебро, гранат, бирюза, коралл, перламутр, стекло, басма, ковка, филигрань, золочение. Ш. Раупов, 2024 г. (нижний слева). Тилла-кош - налобное украшение. Ташкентская школа. Серебро, золочение, филигрань, басма. Коралл, гранат, бирюза, перламутр, зернь, стекло. Ш. Раупов, 2024 г. Зеби-гардан - нагрудное украшение. Ферганская школа. Серебро, гранат, бирюза, коралл, стекло, басма, ковка, филигрань, золочение. Ш. Раупов, 2024 г. (справа).

© Sputnik / Бахром Хатамов

Посетительницы выставки

Посетительницы выставки - Sputnik Узбекистан
17/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Посетительницы выставки

© Sputnik / Бахром Хатамов

Бибишак - височное украшение. Самаркандская школа. Серебро, коралл, стекло, басма, филигрань, зернь, золочение. Ш. Раупов, 2022 г. (нижний). Бозубанд - височное украшение, амулет. Самаркандская школа. Серебро, коралл, стекло, басма, филигрань, зернь, золочение. Ш. Раупов, 2020 г. (верхний).

Бибишак - височное украшение. Самаркандская школа. Серебро, коралл, стекло, басма, филигрань, зернь, золочение. Ш. Раупов, 2022 г. (нижний). Бозубанд - височное украшение, амулет. Самаркандская школа. Серебро, коралл, стекло, басма, филигрань, зернь, золочение. Ш. Раупов, 2020 г. (верхний). - Sputnik Узбекистан
18/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Бибишак - височное украшение. Самаркандская школа. Серебро, коралл, стекло, басма, филигрань, зернь, золочение. Ш. Раупов, 2022 г. (нижний). Бозубанд - височное украшение, амулет. Самаркандская школа. Серебро, коралл, стекло, басма, филигрань, зернь, золочение. Ш. Раупов, 2020 г. (верхний).

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