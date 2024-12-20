Выставка "В поисках утерянного амулета"
Посетители у входа на выставку
Посетители у входа на выставку
Тилла-кош – налобное украшение. Бухарская школа. Серебро, золочение, филигрань, басма, коралл, гранат, бирюза, жемчуг, зернь, стекло. Ш. Раупов, 2017 г.(слева). Халкаи якандоз – серьги. Бухарская школа. Серебро, золочение, коралл, стекло, бирюза, перламутр, филигрань. Ш. Раупов, 2013 г.
Тилла-кош – налобное украшение. Бухарская школа. Серебро, золочение, филигрань, басма, коралл, гранат, бирюза, жемчуг, зернь, стекло. Ш. Раупов, 2017 г.(слева). Халкаи якандоз – серьги. Бухарская школа. Серебро, золочение, коралл, стекло, бирюза, перламутр, филигрань. Ш. Раупов, 2013 г.
Такъя -тузи – налобное украшение. Хорезмская школа. Серебро, сердолик, бирюза, коралл, стекло, басма, ковка, филигрань, золочение. Ш. Раупов, 2021 г. (слева). Халка – серьги. Хорезмская школа. Серебро, бирюза, коралл,стекло, басма, ковка, филигрань, золочение. Ш. Раупов, 2021 г. (в центре). Ук-ёй – затылочное украшение. Хорезмская школа. Серебро, гранат, бирюза, коралл, басма, ковка, филигрань, золочение. Ш. Раупов, 2022 г.
Такъя -тузи – налобное украшение. Хорезмская школа. Серебро, сердолик, бирюза, коралл, стекло, басма, ковка, филигрань, золочение. Ш. Раупов, 2021 г. (слева). Халка – серьги. Хорезмская школа. Серебро, бирюза, коралл,стекло, басма, ковка, филигрань, золочение. Ш. Раупов, 2021 г. (в центре). Ук-ёй – затылочное украшение. Хорезмская школа. Серебро, гранат, бирюза, коралл, басма, ковка, филигрань, золочение. Ш. Раупов, 2022 г.
Посетительницы выставки
Посетительницы выставки
Ойна зирак – серьги. Ташкентская школа. Серебро, гранат, бирюза, коралл, перламутр, стекло,басма, ковка, филигрань, золочение. Ш. Раупов, 2016 г. (Нижний). Тилла-кош – налобное украшение. Ташкентская школа. Серебро, золочение, филигрань, басма, коралл, гранат, бирюза, перламутр, зернь, стекло. Ш. Раупов, 2024 г.(верхний). Найча-кокил – накосное украшение. Ташкентская школа. Серебро, бирюза, коралл, басма, ковка, филигрань, золочение. Ш. Раупов, 2018 г. (справа).
Ойна зирак – серьги. Ташкентская школа. Серебро, гранат, бирюза, коралл, перламутр, стекло,басма, ковка, филигрань, золочение. Ш. Раупов, 2016 г. (Нижний). Тилла-кош – налобное украшение. Ташкентская школа. Серебро, золочение, филигрань, басма, коралл, гранат, бирюза, перламутр, зернь, стекло. Ш. Раупов, 2024 г.(верхний). Найча-кокил – накосное украшение. Ташкентская школа. Серебро, бирюза, коралл, басма, ковка, филигрань, золочение. Ш. Раупов, 2018 г. (справа).
Камар – пояс. Бухарская школа. Серебро, бирюза, шабака,(ажурные решетки) чеканка, бархат, зардузи (золотое шитье). Н. Расулов (золотошвей), Ш. Раупов, 2023 г.
Камар – пояс. Бухарская школа. Серебро, бирюза, шабака,(ажурные решетки) чеканка, бархат, зардузи (золотое шитье). Н. Расулов (золотошвей), Ш. Раупов, 2023 г.
Посетительница выставки
Посетительница выставки
Бодом-ой – височное украшение. Хорезмская школа. Серебро, гранат, бирюза, коралл, стекло, басма, филигрань, зернь, золочение. Ш. Раупов, 2022 г. (слева). Халка - серьги. Хорезмская школа. Серебро, бирюза, коралл, стекло, басма, ковка, филигрань, золочение. Ш. Раупов, 2021 г.
Бодом-ой – височное украшение. Хорезмская школа. Серебро, гранат, бирюза, коралл, стекло, басма, филигрань, зернь, золочение. Ш. Раупов, 2022 г. (слева). Халка - серьги. Хорезмская школа. Серебро, бирюза, коралл, стекло, басма, ковка, филигрань, золочение. Ш. Раупов, 2021 г.
Джевак - нагрудное украшение. Хорезмская школа. Серебро, сердолик, гранат, бирюза, коралл, стекло, басма, ковка, филигрань, золочение. Ш. Раупов, 2022 г.
Джевак - нагрудное украшение. Хорезмская школа. Серебро, сердолик, гранат, бирюза, коралл, стекло, басма, ковка, филигрань, золочение. Ш. Раупов, 2022 г.
Посетители смогут познакомиться с изделиями разных ювелирных школ, узнать о магических символах и значении украшений, а также о сохранении истории через предметы искусства. Проект адресован как искусствоведам и любителям национальной культуры, так и широкой аудитории, интересующейся наследием Узбекистана.
Посетители смогут познакомиться с изделиями разных ювелирных школ, узнать о магических символах и значении украшений, а также о сохранении истории через предметы искусства. Проект адресован как искусствоведам и любителям национальной культуры, так и широкой аудитории, интересующейся наследием Узбекистана.
Посетительницы выставки
Посетительницы выставки
Такъя-тузи - налобное украшение. Хорезмская школа. Серебро, сердолик, бирюза, коралл, стекло, басма, ковка, филигрань, золочение. Ш. Раупов, 2022 г.
Такъя-тузи - налобное украшение. Хорезмская школа. Серебро, сердолик, бирюза, коралл, стекло, басма, ковка, филигрань, золочение. Ш. Раупов, 2022 г.
Нози-гардан - нагрудное украшение. Бухарская школа. Серебро, коралл, бирюза. басма. Ш. Раупов, 2023 г.
Нози-гардан - нагрудное украшение. Бухарская школа. Серебро, коралл, бирюза. басма. Ш. Раупов, 2023 г.
Буйин-тумор - нагрудное украшение, амулет. Бухарская школа. Серебро, бирюза, стекло,басма, чернь. Ш. Раупов, 2023 г.(cлева). Буйин-тумор - нагрудное украшение, амулет. Бухарская школа. Серебро, бирюза, стекло, басма. Ш. Раупов, 2018 г.
Буйин-тумор - нагрудное украшение, амулет. Бухарская школа. Серебро, бирюза, стекло,басма, чернь. Ш. Раупов, 2023 г.(cлева). Буйин-тумор - нагрудное украшение, амулет. Бухарская школа. Серебро, бирюза, стекло, басма. Ш. Раупов, 2018 г.
Формы и Анка, предназначены для получения сферических поверхностей, декоративных "куполов". Железо. Конец XIX века.
Формы и Анка, предназначены для получения сферических поверхностей, декоративных "куполов". Железо. Конец XIX века.
Ойна зирак - серьги. Ташкентская школа. Серебро, гранат, бирюза, коралл, перламутр, стекло, басма, ковка, филигрань, золочение. Ш. Раупов, 2024 г. (нижний слева). Тилла-кош - налобное украшение. Ташкентская школа. Серебро, золочение, филигрань, басма. Коралл, гранат, бирюза, перламутр, зернь, стекло. Ш. Раупов, 2024 г. Зеби-гардан - нагрудное украшение. Ферганская школа. Серебро, гранат, бирюза, коралл, стекло, басма, ковка, филигрань, золочение. Ш. Раупов, 2024 г. (справа).
Ойна зирак - серьги. Ташкентская школа. Серебро, гранат, бирюза, коралл, перламутр, стекло, басма, ковка, филигрань, золочение. Ш. Раупов, 2024 г. (нижний слева). Тилла-кош - налобное украшение. Ташкентская школа. Серебро, золочение, филигрань, басма. Коралл, гранат, бирюза, перламутр, зернь, стекло. Ш. Раупов, 2024 г. Зеби-гардан - нагрудное украшение. Ферганская школа. Серебро, гранат, бирюза, коралл, стекло, басма, ковка, филигрань, золочение. Ш. Раупов, 2024 г. (справа).
Посетительницы выставки
Посетительницы выставки
Бибишак - височное украшение. Самаркандская школа. Серебро, коралл, стекло, басма, филигрань, зернь, золочение. Ш. Раупов, 2022 г. (нижний). Бозубанд - височное украшение, амулет. Самаркандская школа. Серебро, коралл, стекло, басма, филигрань, зернь, золочение. Ш. Раупов, 2020 г. (верхний).
Бибишак - височное украшение. Самаркандская школа. Серебро, коралл, стекло, басма, филигрань, зернь, золочение. Ш. Раупов, 2022 г. (нижний). Бозубанд - височное украшение, амулет. Самаркандская школа. Серебро, коралл, стекло, басма, филигрань, зернь, золочение. Ш. Раупов, 2020 г. (верхний).