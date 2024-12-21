https://uz.sputniknews.ru/20241221/af-rf-naselennyy-punkt-dpr-svo-47233320.html
ВС РФ взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР
ВС РФ взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР
Sputnik Узбекистан
Российские бойцы также уничтожили формирования семи бригад ВСУ.
2024-12-21T19:32+0500
2024-12-21T19:32+0500
2024-12-21T19:32+0500
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ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Подразделения Южной группировки войск России освободили населенный пункт Островского в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Российские военные также нанесли поражение формированиям семи бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Орехово-Василевка, Часов Яр, Курахово, Северск ДНР и Белогоровка ЛНР.Потери противника:Напомним, Россия начала Специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://uz.sputniknews.ru/20241220/svo-osnovnye-itogi-2024-goda-perspektivy-kontsa-igry-47220919.html
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россия сво донбасс всу украина днр контроль спецоперация
россия сво донбасс всу украина днр контроль спецоперация
ВС РФ взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР
Российские бойцы также уничтожили формирования семи бригад ВСУ.
ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik.
Подразделения Южной группировки войск России освободили населенный пункт Островского в ДНР, сообщает
Минобороны РФ.
"В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Островского Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении.
Российские военные также нанесли поражение формированиям семи бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Орехово-Василевка, Часов Яр, Курахово, Северск ДНР и Белогоровка ЛНР.
две боевые бронированные машины;
122-миллиметровая гаубица Д-30;
105-миллиметровая гаубица М119 американского производства;
пять полевых складов с боеприпасами.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в ведомстве.
Напомним, Россия начала Специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.