https://uz.sputniknews.ru/20241221/af-rf-naselennyy-punkt-dpr-svo-47233320.html

ВС РФ взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР

ВС РФ взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР

Sputnik Узбекистан

Российские бойцы также уничтожили формирования семи бригад ВСУ.

2024-12-21T19:32+0500

2024-12-21T19:32+0500

2024-12-21T19:32+0500

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ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Подразделения Южной группировки войск России освободили населенный пункт Островского в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Российские военные также нанесли поражение формированиям семи бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Орехово-Василевка, Часов Яр, Курахово, Северск ДНР и Белогоровка ЛНР.Потери противника:Напомним, Россия начала Специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://uz.sputniknews.ru/20241220/svo-osnovnye-itogi-2024-goda-perspektivy-kontsa-igry-47220919.html

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