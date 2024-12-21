Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20241221/af-rf-naselennyy-punkt-dpr-svo-47233320.html
ВС РФ взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР
ВС РФ взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР
Sputnik Узбекистан
Российские бойцы также уничтожили формирования семи бригад ВСУ.
2024-12-21T19:32+0500
2024-12-21T19:32+0500
спецоперация россии по защите донбасса
сво
россия
вс россии
всу
днр
безопасность
в мире
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/02/25846205_0:0:1849:1040_1920x0_80_0_0_a32d1c7bb285e2eb112d81baeff2ef9d.jpg
ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Подразделения Южной группировки войск России освободили населенный пункт Островского в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Российские военные также нанесли поражение формированиям семи бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Орехово-Василевка, Часов Яр, Курахово, Северск ДНР и Белогоровка ЛНР.Потери противника:Напомним, Россия начала Специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://uz.sputniknews.ru/20241220/svo-osnovnye-itogi-2024-goda-perspektivy-kontsa-igry-47220919.html
россия
днр
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/02/25846205_231:0:1618:1040_1920x0_80_0_0_647a08b085e407546049cccd22eed305.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия сво донбасс всу украина днр контроль спецоперация
россия сво донбасс всу украина днр контроль спецоперация

ВС РФ взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР

19:32 21.12.2024
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские военные. Архивное фото.
Российские военные. Архивное фото. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.12.2024
© Пресс-служба Минобороны РФ
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Российские бойцы также уничтожили формирования семи бригад ВСУ.
ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Подразделения Южной группировки войск России освободили населенный пункт Островского в ДНР, сообщает Минобороны РФ.

"В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Островского Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении.

Российские военные также нанесли поражение формированиям семи бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Орехово-Василевка, Часов Яр, Курахово, Северск ДНР и Белогоровка ЛНР.
Потери противника:
до 285 военнослужащих;
две боевые бронированные машины;
два автомобиля;
122-миллиметровая гаубица Д-30;
105-миллиметровая гаубица М119 американского производства;
пять полевых складов с боеприпасами.

"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в ведомстве.

Напомним, Россия начала Специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.12.2024
Спецоперация России по защите Донбасса
СВО: основные итоги 2024 года и перспективы "конца игры"
Вчера, 16:50
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0