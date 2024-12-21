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Новогодние елки в Ташкенте: цены, тренды и где купить

Новогодние елки в Ташкенте: цены, тренды и где купить

Sputnik Узбекистан

Подборка цен на новогодние ели в столице и полезные рекомендации для удачной покупки.

2024-12-21T13:11+0500

2024-12-21T13:11+0500

2024-12-21T13:11+0500

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До новогодних праздников остаются считаные недели, и жители Ташкента уже выбирают елки для украшения своих домов. В этом сезоне выбор радует разнообразием: от компактных моделей до внушительных деревьев высотой свыше двух метров.Искусственные елки представлены на праздничных ярмарках, в торговых точках и маркетплейсах. Покупателям доступны елки разного формата и ценовой категории: напольные, настенные и настольные. В ассортименте есть деревья из пластика, фетра, дерева и джута с разной степенью густоты веток и декора. Сейчас особенно востребованы модели с легким напылением искусственного снега и умеренно пушистыми ветвями, которые напоминают натуральные хвойные деревья.Цены на новогодние елки в Ташкенте в 2024 годуСамые дорогие модели – литые голубые ели. Они выглядят реалистично и могут стоить до 5,5 млн сумов.Где купить елку выгодноНа рынках Ташкента перед праздником можно получить скидку. Продавцы обычно снижают цену в зависимости от стоимости покупки на 30–150 тыс. сумов, особенно если купить елку вместе с игрушками и декором. В магазинах и на маркетплейсах тоже действуют скидки, можно мониторить цены и приобрести елку на праздничных акциях.На маркетплейсах елки стоят от 55 тыс. сумов. Удобно, что можно заказать доставку на дом за 30–35 тыс. сумов. Это отличный вариант, если нет времени на поиски.Тренды в декоре и дизайнеВ сезоне 2024-2025 актуальны несколько ключевых трендов для новогодних елок. Елки в минималистичном стиле без лишнего декора остаются популярными. Их украшают только гирляндами или несколькими игрушками в нейтральной гамме. Также сохраняется тренд на светодиодные гирлянды "роса".Помимо классической зеленой елки, актуальны белоснежные, золотистые, серебряные, розовые и синие модели. Елки необычных оттенков идеально подходят для яркого и нестандартного интерьера.Популярны также елки, украшенные классическими стеклянными игрушками, старинными гирляндами и фигурками, напоминающими декор из детства. Такой стиль создает уютную атмосферу семейного праздника.Советы по покупке елки:

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Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

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