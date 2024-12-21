https://uz.sputniknews.ru/20241221/pushkin-uzbekskiy-yazyk-vuz-russia-47228712.html
Как звучит Пушкин на узбекском языке - узнали в одном из вузов России
Как звучит Пушкин на узбекском языке - узнали в одном из вузов России
Sputnik Узбекистан
Послушать работы русского поэта смогли участники круглого "Диалог культур: Россия – Узбекистан".
2024-12-21T11:28+0500
2024-12-21T11:28+0500
2024-12-21T11:28+0500
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ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Стихотворения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина прочли на узбекском языке в Нижегородском государственном лингвистическом университете имени Н.А. Добролюбова (НГЛУ), сообщает ИА "НТА-Приволжье". Круглый стол "Диалог культур: Россия – Узбекистан" прошел в рамках I Международной научно-практической конференции "Россия и Восток: социогуманитарное взаимодействие". Студенты НГЛУ и преподаватель кафедры русского языка и литературы Денауского института предпринимательства и педагогики Гулчехра Назарова зачитали стихотворения своих любимых авторов как на узбекском, так и на русском языке.Прозвучали такие творения Пушкина, как "Я вас любил: любовь еще быть может…" и "Я помню чудное мгновение...". Магистрант НГЛУ Алёна Шадманова отметила, что русских поэтов в школах Узбекистана знает почти каждый ученик.На мероприятии также зачитали работы поэтов Узбекистана, например, стихотворение Алишера Навои "Газель".
https://uz.sputniknews.ru/20230209/alisher-navoi-glavnye-fakty-o-poete--infografika-32143729.html
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пушкин узбекистан россия стихи узбекский язык культура литература
пушкин узбекистан россия стихи узбекский язык культура литература
Как звучит Пушкин на узбекском языке - узнали в одном из вузов России
На мероприятии также прочли работы узбекских авторов.
ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik.
Стихотворения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина прочли на узбекском языке в Нижегородском государственном лингвистическом университете имени Н.А. Добролюбова (НГЛУ), сообщает
ИА "НТА-Приволжье".
Круглый стол "Диалог культур: Россия – Узбекистан" прошел в рамках I Международной научно-практической конференции "Россия и Восток: социогуманитарное взаимодействие".
Студенты НГЛУ и преподаватель кафедры русского языка и литературы Денауского института предпринимательства и педагогики Гулчехра Назарова зачитали стихотворения своих любимых авторов как на узбекском, так и на русском языке.
Прозвучали такие творения Пушкина, как "Я вас любил: любовь еще быть может…" и "Я помню чудное мгновение...".
Магистрант НГЛУ Алёна Шадманова отметила, что русских поэтов в школах Узбекистана знает почти каждый ученик.
"Дети изучают Пушкина на узбекском языке. Мы как учителя стараемся делать презентации, побольше раскрываем. Ученик узбекской школы знает, кто такой Пушкин. Он сможет ответить, даже если других поэтов не знает", - приводит слова Алёны Шадмановой информагентство.
На мероприятии также зачитали работы поэтов Узбекистана, например, стихотворение Алишера Навои "Газель".