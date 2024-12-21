https://uz.sputniknews.ru/20241221/pushkin-uzbekskiy-yazyk-vuz-russia-47228712.html

Как звучит Пушкин на узбекском языке - узнали в одном из вузов России

Как звучит Пушкин на узбекском языке - узнали в одном из вузов России

Sputnik Узбекистан

Послушать работы русского поэта смогли участники круглого "Диалог культур: Россия – Узбекистан".

2024-12-21T11:28+0500

2024-12-21T11:28+0500

2024-12-21T11:28+0500

узбекистан

россия

культура

литература

узбекская литература

русская художественная литература

стихотворения

александр пушкин

общество

русский язык

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/06/35730538_667:0:2460:1009_1920x0_80_0_0_cec0c608048c00b88ca12eae598cd265.jpg

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Стихотворения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина прочли на узбекском языке в Нижегородском государственном лингвистическом университете имени Н.А. Добролюбова (НГЛУ), сообщает ИА "НТА-Приволжье". Круглый стол "Диалог культур: Россия – Узбекистан" прошел в рамках I Международной научно-практической конференции "Россия и Восток: социогуманитарное взаимодействие". Студенты НГЛУ и преподаватель кафедры русского языка и литературы Денауского института предпринимательства и педагогики Гулчехра Назарова зачитали стихотворения своих любимых авторов как на узбекском, так и на русском языке.Прозвучали такие творения Пушкина, как "Я вас любил: любовь еще быть может…" и "Я помню чудное мгновение...". Магистрант НГЛУ Алёна Шадманова отметила, что русских поэтов в школах Узбекистана знает почти каждый ученик.На мероприятии также зачитали работы поэтов Узбекистана, например, стихотворение Алишера Навои "Газель".

https://uz.sputniknews.ru/20230209/alisher-navoi-glavnye-fakty-o-poete--infografika-32143729.html

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

пушкин узбекистан россия стихи узбекский язык культура литература