https://uz.sputniknews.ru/20241222/eaes-monitoring-urovnya-inflyatsii-47234524.html

ЕАЭС: что показал мониторинг уровня инфляции в странах Союза

ЕАЭС: что показал мониторинг уровня инфляции в странах Союза

Sputnik Узбекистан

Уровень инфляции в соответствии со статьей 63 Договора о Союзе является одним из основных макроэкономических показателей, определяющих устойчивость экономического развития

2024-12-22T11:00+0500

2024-12-22T11:00+0500

2024-12-22T11:00+0500

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инфляция

мониторинг

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ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. ЕЭК провела мониторинг уровня инфляции в ноябре в странах союза, сообщает пресс-служба Комиссии.Годовая инфляция по итогам ноября составила:По сравнению с ноябрем 2023 года замедление годовой инфляции наблюдается в Казахстане на 1,9 процентных пункта и Кыргызстане на 2,4 п.п., некоторое ускорение инфляции в Беларуси – на 0,1 п.п. и России – на 1,4 п.п., в Армении дефляция сменилась инфляцией.В структуре потребительских цен замедление инфляции отмечалось на продовольственные товары в Казахстане и Кыргызстане, непродовольственные товары – в Армении, Казахстане и Кыргызстане, на услуги – в Беларуси и Кыргызстане.В течение 2024 года на фоне замедления ценовой динамики Центральный банк Армении и Национальный банк Кыргызстана снизили ключевые ставки до 7,0% и 9,00%. Национальный банк Беларуси сохранил процентную ставку без изменений на уровне 9,50 %, а Национальный Банк Казахстана и Центральный банк России повысили до 15,25% и 21,0% соответственно.Уровень инфляции (индекс потребительских цен) в соответствии со статьей 63 Договора о Союзе является одним из основных макроэкономических показателей, определяющих устойчивость экономического развития.

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