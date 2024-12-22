https://uz.sputniknews.ru/20241222/krupnye-kitayskie-kompanii-priedut-v-uzbekistan-s-biznes-missiey-47234322.html

Крупные китайские компании приедут в Узбекистан с бизнес-миссией

Крупные китайские компании приедут в Узбекистан с бизнес-миссией

Sputnik Узбекистан

В Шанхае презентовали инвестиционный потенциал республики

2024-12-22T09:50+0500

2024-12-22T09:50+0500

2024-12-22T17:06+0500

узбекистан

китай

сотрудничество

инвестиции

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ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. До конца текущего года в Узбекистан приедет бизнес-миссия крупных китайских компаний, сообщает ИА "Дунё".Соответствующая договоренность достигнута с председателем Фонда "Глобальный альянс устойчивого развития" Чжан Чихуа в Шанхае, на полях мероприятия, посвященного инвестиционной привлекательности республики. Оно собрало представителей более 70 китайских компаний.Речь шла о реформах, реализуемых в Узбекистане за последние несколько лет, улучшении экономической ситуации, а также льготах, предоставляемых инвесторам в налоговой и коммунальной сферах.Вопросы китайских бизнесменов касались командировочных расходов, частично покрываемых государством при экспорте продукции, системы "GSP+", дающей право беспошлинно ввозить продукцию в страны Европы.Стороны отметили важность подписания соглашения о 30-дневном безвизовом режиме для граждан двух стран, открытие прямых рейсов по маршруту Ташкент – Ханчжоу и другим маршрутам, увеличение числа туристов, желающих посетить Узбекистан.Предметом обсуждения также стала трудовая миграция, в частности, проводимая правительством республики политика, диверсификация миграционного рынка, центры профессиональной подготовки для трудовых мигрантов.

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