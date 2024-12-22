https://uz.sputniknews.ru/20241222/krupnye-kitayskie-kompanii-priedut-v-uzbekistan-s-biznes-missiey-47234322.html
Крупные китайские компании приедут в Узбекистан с бизнес-миссией
Крупные китайские компании приедут в Узбекистан с бизнес-миссией
Sputnik Узбекистан
В Шанхае презентовали инвестиционный потенциал республики
2024-12-22T09:50+0500
2024-12-22T09:50+0500
2024-12-22T17:06+0500
узбекистан
китай
сотрудничество
инвестиции
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ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. До конца текущего года в Узбекистан приедет бизнес-миссия крупных китайских компаний, сообщает ИА "Дунё".Соответствующая договоренность достигнута с председателем Фонда "Глобальный альянс устойчивого развития" Чжан Чихуа в Шанхае, на полях мероприятия, посвященного инвестиционной привлекательности республики. Оно собрало представителей более 70 китайских компаний.Речь шла о реформах, реализуемых в Узбекистане за последние несколько лет, улучшении экономической ситуации, а также льготах, предоставляемых инвесторам в налоговой и коммунальной сферах.Вопросы китайских бизнесменов касались командировочных расходов, частично покрываемых государством при экспорте продукции, системы "GSP+", дающей право беспошлинно ввозить продукцию в страны Европы.Стороны отметили важность подписания соглашения о 30-дневном безвизовом режиме для граждан двух стран, открытие прямых рейсов по маршруту Ташкент – Ханчжоу и другим маршрутам, увеличение числа туристов, желающих посетить Узбекистан.Предметом обсуждения также стала трудовая миграция, в частности, проводимая правительством республики политика, диверсификация миграционного рынка, центры профессиональной подготовки для трудовых мигрантов.
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китай компании узбекистан бизнес-миссия
китай компании узбекистан бизнес-миссия
Крупные китайские компании приедут в Узбекистан с бизнес-миссией
09:50 22.12.2024 (обновлено: 17:06 22.12.2024)
В Шанхае презентовали инвестиционный потенциал республики.
ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik.
До конца текущего года в Узбекистан приедет бизнес-миссия крупных китайских компаний, сообщает
ИА "Дунё".
Соответствующая договоренность достигнута с председателем Фонда "Глобальный альянс устойчивого развития" Чжан Чихуа в Шанхае, на полях мероприятия, посвященного инвестиционной привлекательности республики. Оно собрало представителей более 70 китайских компаний.
Речь шла о реформах, реализуемых в Узбекистане за последние несколько лет, улучшении экономической ситуации, а также льготах, предоставляемых инвесторам в налоговой и коммунальной сферах.
Вопросы китайских бизнесменов касались командировочных расходов, частично покрываемых государством при экспорте продукции, системы "GSP+", дающей право беспошлинно ввозить продукцию в страны Европы.
Стороны отметили важность подписания соглашения о 30-дневном безвизовом режиме для граждан двух стран, открытие прямых рейсов по маршруту Ташкент – Ханчжоу и другим маршрутам, увеличение числа туристов, желающих посетить Узбекистан.
Предметом обсуждения также стала трудовая миграция, в частности, проводимая правительством республики политика, диверсификация миграционного рынка, центры профессиональной подготовки для трудовых мигрантов.