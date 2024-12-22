https://uz.sputniknews.ru/20241222/molodye-tyajeloatlety-uzbekistana-uspeshno-startovali-na-cha-v-katare-47238777.html
Молодые тяжелоатлеты Узбекистана успешно стартовали на ЧА в Катаре
Молодые тяжелоатлеты Узбекистана успешно стартовали на ЧА в Катаре
Sputnik Узбекистан
Все медали завоевали девушки, выступавшие в весовой категории до -59 кг. 22.12.2024, Sputnik Узбекистан
2024-12-22T18:40+0500
2024-12-22T18:40+0500
2024-12-22T18:40+0500
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ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Молодые тяжелоатлеты Узбекистана успешно стартовали на чемпионате Азии в Катаре, сообщает НОК.В копилке сборной республики — шесть медалей разного достоинства.Авторами наград стали спортсменки, выступавшие в весовой категории -59 кг.Золото:Серебро:Бронза:
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спорт, узбекистан, катар, тяжелая атлетика
спорт, узбекистан, катар, тяжелая атлетика
Молодые тяжелоатлеты Узбекистана успешно стартовали на ЧА в Катаре
Все медали завоевали девушки, выступавшие в весовой категории до -59 кг.
ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik.
Молодые тяжелоатлеты Узбекистана успешно стартовали на чемпионате Азии в Катаре, сообщает
НОК.
В копилке сборной республики — шесть медалей разного достоинства.
“В рамках прошедшего соревновательного дня соотечественникам удалось записать в актив делегации 3 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медаль”, — говорится в сообщении.
Авторами наград стали спортсменки, выступавшие в весовой категории -59 кг.
-59 кг: Маржона Абдуллаева (юниоры, рывок);
-59 кг: Маржона Абдуллаева (юниоры, толчок);
-59 кг: Маржона Абдуллаева (юниоры, двоеборье).
-59 кг: Нигора Абдуллаева (молодежь, рывок);
-59 кг: Нигора Абдуллаева (молодежь, двоеборье).
-59 кг: Нигора Абдуллаева (молодежь, толчок).