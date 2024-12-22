Путин: Россия всегда будет отвечать на любой вызов
13:18 22.12.2024 (обновлено: 13:49 22.12.2024)
© Sputnik / Рамиль Ситдиков/
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Глава Российской Федерации дал интервью журналисту Павлу Зарубину.
ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Противники РФ эскалируют ситуацию, если хотят — пускай, но Россия всегда будет отвечать на любой вызов, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.
"Мы видим, что делает наш противник сегодняшний. Он эскалирует ситуацию. Если так хочется - ну пускай. Плохо живется? Пускай эскалирует дальше. Мы всегда будем отвечать на любой вызов. Всегда", — сказал российский лидер.
Он также добавил, что, когда противники России осознают ее готовность отвечать на любые вызовы, поймут, что пора искать компромиссы.
"Мы всегда будем отвечать на любой вызов. Всегда. Когда наконец наши сегодняшние противники и возможные партнеры это услышат, поймут, осознают, мне кажется, тогда придет осознание того, что нужно... искать компромиссы", — сказал Путин.
Он напомнил, что цивилизованному миру было нужно только разрушение России. Когда страна ослабла при действиях прежних политиков, ее начали добивать.
"Как только потенциал России сократился, она ослабла, ее начали добивать, вместо того чтобы сделать равноправным партнером и участником этого цивилизованного мира. К сожалению, так устроен мир, во всяком случае, сегодня", — отметил Путин.
Он добавил, что прежнее поколение политиков надеялось, что Россия станет частью так называемого цивилизованного мира, а ему только и нужно было разрушение России.
Другие заявления Путина:
опасностей много и они возрастают, но не надо никого пугать разговорами о третьей мировой войне;
Россия готова к поиску компромиссов, но не в ущерб своим интересам;
Интересы России и ее народа остаются неизменными;
Россия будет строить отношения с другими странами на основе своих интересов;
Москва в новейшей истории прошла тот период, когда прежнее поколение политиков пошло на разрушение собственной страны;
Бездействие Москвы в ситуации вокруг Украины в 2022 году было бы преступлением по отношению к интересам России и ее народа.
Россия должна была раньше готовиться к боевым действиям, действовать более решительно и выбрать момент, чтобы их начать, а не ждать, заявил Путин. Он отметил, что западные лидеры, пойдя на Минские соглашения, стремились лишь дать время ВСУ для подготовки к боевым действиям, соответственно "исходили из того, что будут боевые действия".
"А мы, понимая это, должны были действовать более решительно и своевременно. Должны были готовиться к этому и выбрать нужный момент для того, чтобы их начинать, а не ждать момента, когда дальше невозможно было ничего не делать", — сказал президент РФ.
Кроме того, российский лидер допустил возможность улучшения отношений России и США.
"Можно все сделать. Если есть желание. У нас это желание никогда не пропадало", — сказал он.