https://uz.sputniknews.ru/20241222/putin-rossiya-vsegda-budet-otvechat-na-lyuboy-vyzov-47236622.html

Путин: Россия всегда будет отвечать на любой вызов

Путин: Россия всегда будет отвечать на любой вызов

Sputnik Узбекистан

Глава Российской Федерации дал интервью журналисту Павлу Зарубину. 22.12.2024, Sputnik Узбекистан

2024-12-22T13:18+0500

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ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Противники РФ эскалируют ситуацию, если хотят — пускай, но Россия всегда будет отвечать на любой вызов, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.Он также добавил, что, когда противники России осознают ее готовность отвечать на любые вызовы, поймут, что пора искать компромиссы.Он напомнил, что цивилизованному миру было нужно только разрушение России. Когда страна ослабла при действиях прежних политиков, ее начали добивать.Он добавил, что прежнее поколение политиков надеялось, что Россия станет частью так называемого цивилизованного мира, а ему только и нужно было разрушение России.Другие заявления Путина:Россия должна была раньше готовиться к боевым действиям, действовать более решительно и выбрать момент, чтобы их начать, а не ждать, заявил Путин. Он отметил, что западные лидеры, пойдя на Минские соглашения, стремились лишь дать время ВСУ для подготовки к боевым действиям, соответственно "исходили из того, что будут боевые действия".Кроме того, российский лидер допустил возможность улучшения отношений России и США."Можно все сделать. Если есть желание. У нас это желание никогда не пропадало", — сказал он.

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россия, сша, владимир путин, в мире