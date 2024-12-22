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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20241222/rossiyskie-boytsy-osvobodili-dva-naselennyx-punkta-47237540.html
СВО: российские бойцы освободили два населенных пункта
СВО: российские бойцы освободили два населенных пункта
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенными пунктами в ДНР и Харьковской области удалось установить благодаря решительным действиям группировок войск "Запад" и "Центр"
2024-12-22T18:10+0500
2024-12-22T18:10+0500
спецоперация россии по защите донбасса
сво
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украина
всу
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ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Российские военнослужащие освободили два населенных пункта в ДНР и Харьковской области, говорится в сводке Минобороны РФ.Также подразделения группировки российских войск "Центр" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Красное в ДНР.Кроме того, бойцы "Запада" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Петропавловки, Глушковки, Двуречной и Загрызово в Харьковской области, Ямполовки и Тернов в ДНР. Помимо этого, российские военные отразили шесть контратак штурмовых подразделений противника.В результате он потерял:В свою очередь, бойцы "Центра" поразили живую силу и технику девяти бригад противника и штурмового батальона национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Песчаного, Андреевки, Зверево, Удачного, Красноармейска, Новооленовки и Новоелизаветовки в ДНР и отразили 11 контратак ВСУ.ВСУ потеряли:
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сво россия войска днр харьковская область
сво россия войска днр харьковская область

СВО: российские бойцы освободили два населенных пункта

18:10 22.12.2024
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБоевая подготовка военнослужащих ВДВ в зоне СВО.
Боевая подготовка военнослужащих ВДВ в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.12.2024
© Sputnik / Алексей Майшев
/
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Контроль над населенными пунктами в ДНР и Харьковской области удалось установить благодаря решительным действиям группировок войск "Запад" и "Центр".
ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Российские военнослужащие освободили два населенных пункта в ДНР и Харьковской области, говорится в сводке Минобороны РФ.
"В результате решительных действий подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Лозовая Харьковской области", — сообщает российское военное ведомство.
Также подразделения группировки российских войск "Центр" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Красное в ДНР.
Кроме того, бойцы "Запада" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Петропавловки, Глушковки, Двуречной и Загрызово в Харьковской области, Ямполовки и Тернов в ДНР. Помимо этого, российские военные отразили шесть контратак штурмовых подразделений противника.
В результате он потерял:
более 480 военнослужащих;
пять автомобилей;
155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки "Krab" польского производства и "Paladin" производства США;
155-миллиметровую гаубицу FH-70 производства Великобритании;
152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Акация";
122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика";
две 122-миллиметровые гаубицы Д-30;
три 105-миллиметровых орудия М119 производства США.
В свою очередь, бойцы "Центра" поразили живую силу и технику девяти бригад противника и штурмового батальона национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Песчаного, Андреевки, Зверево, Удачного, Красноармейска, Новооленовки и Новоелизаветовки в ДНР и отразили 11 контратак ВСУ.
ВСУ потеряли:
до 480 военнослужащих;
два танка;
две боевые бронированные машины "Варта" и "Козак";
девять автомобилей;
152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б";
152-миллиметровое орудие Д-20;
две 122-миллиметровые гаубицы Д-30;
105-миллиметровое орудие М101 производства США.
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