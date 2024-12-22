https://uz.sputniknews.ru/20241222/rossiyskie-boytsy-osvobodili-dva-naselennyx-punkta-47237540.html

СВО: российские бойцы освободили два населенных пункта

СВО: российские бойцы освободили два населенных пункта

Sputnik Узбекистан

Контроль над населенными пунктами в ДНР и Харьковской области удалось установить благодаря решительным действиям группировок войск "Запад" и "Центр"

2024-12-22T18:10+0500

2024-12-22T18:10+0500

2024-12-22T18:10+0500

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ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Российские военнослужащие освободили два населенных пункта в ДНР и Харьковской области, говорится в сводке Минобороны РФ.Также подразделения группировки российских войск "Центр" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Красное в ДНР.Кроме того, бойцы "Запада" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Петропавловки, Глушковки, Двуречной и Загрызово в Харьковской области, Ямполовки и Тернов в ДНР. Помимо этого, российские военные отразили шесть контратак штурмовых подразделений противника.В результате он потерял:В свою очередь, бойцы "Центра" поразили живую силу и технику девяти бригад противника и штурмового батальона национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Песчаного, Андреевки, Зверево, Удачного, Красноармейска, Новооленовки и Новоелизаветовки в ДНР и отразили 11 контратак ВСУ.ВСУ потеряли:

россия

украина

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