https://uz.sputniknews.ru/20241222/ruz-i-knr-budut-sovmestno-gotovit-kadry-dlya-raboty-na-jd-kitay--kyrgyzstan--uzbekistan-47235965.html
РУз и КНР будут совместно готовить кадры для работы на жд Китай — Кыргызстан — Узбекистан
РУз и КНР будут совместно готовить кадры для работы на жд Китай — Кыргызстан — Узбекистан
Sputnik Узбекистан
Для этого создадут высокоскоростную железнодорожную мастерскую Великого шелкового пути
2024-12-22T12:14+0500
2024-12-22T12:14+0500
2024-12-22T12:14+0500
узбекистан
китай
подготовка
кадры
железная дорога
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ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. РУз и КНР и будут совместно готовить кадры для работы на железной дороге Китай — Кыргызстан — Узбекистан, сообщает Минтранс.Об этом представители Ташкентского транспортного университета договорились с коллегами из Синьцзянского железнодорожного профессионально-технического колледжа.Цель проекта — использование опыта обоих образовательных учреждений.Ранее президент Кыргызстана Садыр Жапаров на Народном курултае в Бишкеке анонсировал, что строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан стартует 27 декабря.Жапаров рассказал, что проект станет стратегическим мостом между Западом и Востоком.Реализацией проекта займется СП. 51% доли в компании принадлежит КНР, по 24,5% — Узбекистану и Кыргызстану.
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узбекистан китай железная дорога
узбекистан китай железная дорога
РУз и КНР будут совместно готовить кадры для работы на жд Китай — Кыргызстан — Узбекистан
Для этого создадут высокоскоростную железнодорожную мастерскую Великого шелкового пути.
ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik.
РУз и КНР и будут совместно готовить кадры для работы на железной дороге Китай — Кыргызстан — Узбекистан, сообщает
Минтранс.
Об этом представители Ташкентского транспортного университета договорились с коллегами из Синьцзянского железнодорожного профессионально-технического колледжа.
“Стороны обменялись мнениями о создании "Высокоскоростной железнодорожной мастерской Великого шелкового пути" в целях подготовки высококвалифицированных кадров для строительства и эксплуатации железной дороги "Китай — Кыргызстан — Узбекистан", — говорится в сообщении.
Цель проекта — использование опыта обоих образовательных учреждений.
Ранее президент Кыргызстана Садыр Жапаров на Народном курултае в Бишкеке анонсировал,
что строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан стартует 27 декабря.
Жапаров рассказал, что проект станет стратегическим мостом между Западом и Востоком.
Реализацией проекта займется СП. 51% доли в компании принадлежит КНР, по 24,5% — Узбекистану и Кыргызстану.