https://uz.sputniknews.ru/20241222/ruz-i-knr-budut-sovmestno-gotovit-kadry-dlya-raboty-na-jd-kitay--kyrgyzstan--uzbekistan-47235965.html

РУз и КНР будут совместно готовить кадры для работы на жд Китай — Кыргызстан — Узбекистан

РУз и КНР будут совместно готовить кадры для работы на жд Китай — Кыргызстан — Узбекистан

Sputnik Узбекистан

Для этого создадут высокоскоростную железнодорожную мастерскую Великого шелкового пути

2024-12-22T12:14+0500

2024-12-22T12:14+0500

2024-12-22T12:14+0500

узбекистан

китай

подготовка

кадры

железная дорога

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ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. РУз и КНР и будут совместно готовить кадры для работы на железной дороге Китай — Кыргызстан — Узбекистан, сообщает Минтранс.Об этом представители Ташкентского транспортного университета договорились с коллегами из Синьцзянского железнодорожного профессионально-технического колледжа.Цель проекта — использование опыта обоих образовательных учреждений.Ранее президент Кыргызстана Садыр Жапаров на Народном курултае в Бишкеке анонсировал, что строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан стартует 27 декабря.Жапаров рассказал, что проект станет стратегическим мостом между Западом и Востоком.Реализацией проекта займется СП. 51% доли в компании принадлежит КНР, по 24,5% — Узбекистану и Кыргызстану.

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