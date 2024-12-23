https://uz.sputniknews.ru/20241223/agropro-expo-2025-samarkand-47257578.html

AgroPro Expo 2025: на выставку в Самарканд приедут более 10 российских компаний

AgroPro Expo 2025: на выставку в Самарканд приедут более 10 российских компаний

Sputnik Узбекистан

Значимое мероприятие для специалистов аграрной сферы пройдет 25-27 февраля и соберет более 5 тыс. участников из 10 стран и международных организаций

2024-12-23T18:10+0500

2024-12-23T18:10+0500

2024-12-23T18:10+0500

экономика

узбекистан

россия

самарканд

выставка

сельское хозяйство

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ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Свыше 10 компаний из России намерены принять участие в четвертой выставке AgroPro Expo 2025, которая пройдет в Самарканде 25 – 27 февраля 2025 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на оргкомитет выставки.Мероприятие, которое пройдет в самаркандском выставочном центре SOF Expo, соберет более 80 экспонентов из 10 стран. Они представят сельхозтехнику, удобрения, семена и современные технологии для агросектора.Для справки: торговый оборот Узбекистана с Россией в январе – ноябре 2024 года увеличился на 20,5% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом — до $10,682 млрд. В частности, объем узбекского экспорта в РФ за 11 месяцев вырос на 13,4% — до $3,41 млрд (14,1% в общем объеме экспорта), объем импорта Узбекистана из РФ — до $7,271 млрд (+24%, 20,7% в общем объеме импорта).Традиционно лидерами остаются товары плодоовощной отрасли РУз – $595,2 млн (+1,3 раза, 42,1% — доля в общих поставках овощей и фруктов из республики на внешний рынок).

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